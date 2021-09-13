С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простятся завтра в Запорожье. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Завтра, 14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) в 10.30 начнется церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
Об этом говорится на Фейсбук-странице Запорожского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Война забирает лучших.
11 сентября, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, разведчик глубинной разведки 74 ОРБ Денис Герман.
Денис родился 29 сентября 1989 в Запорожье.
Учился в общеобразовательной школе № 91. Окончил "Классический частный лицей", получил высшее образование по специальности "Правоведение" и получил квалификацию магистра права.
29 сентября Денису должно было исполниться 32 года.
Прощание с Героем состоится 14 сентября в 10:30 на Аллее Защитников (парк Металлургов)", - отмечается в сообщении.
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