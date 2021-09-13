Не прошло и недели: в урбан-парке на ВДНХ в Киеве водитель легковушки загруз в недавно застеленном газоне. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж
В урбан-парка на территории ВДНХ водитель легкового авто загруз в недавно застеленном газоне. Фото опубликованы в соцсетях. Инцидент произошел во время фестиваля уличных культур.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хмарочос".
Передние колеса автомобиля увязли в земле и повредили зеленое покрытие. На место вызвали эвакуатор.
Кроме того, работники ВДНХ вызвали на место полицию. Нарушитель должен возмещать нанесенный ущерб в административном порядке - их сумма составляет около 20000 гривен. В урбан-парке сейчас занимаются восстановлением газона и планируют установить ограничительные столбики.
Неделю назад в урбан-парке обустроили газон. В октябре там планируют высадить многолетние деревья и кусты.
Урбан-парк на ВДНХ начали строить в июле 2021 года. В рамках проекта там должны появиться площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, детские урбан-локации, столы для тенниса и бетонный скейтпарк. По концепции предполагается, что спортивный кластер на ВДНХ будет занимать площадь 22 гектара, из них половина - урбан-парк. Вход в урбан-парк - бесплатный и доступен круглосуточно.
Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.
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Быдло было с АА.
Если есть время и мозги, посмотрите диалог Андрея Луганского с луганчанином
https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10
Да даже в Киеве таких адекватных людей не такой большой процент. Абсолютно здравые рассуждения. И таких переселенцев оттуда достаточно. Так что нечего людей обвинять - здесь быдла не меньше.
Если голосовал за Клоуна, то первые минут 5 лучше пропустить: человек в январе 2019 (хотя это тогда выложили, а когда было снято - х.з) рассказывает, почему этого не нужно делать.
Пусть будет ржавым памятником урбанизации.
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Во первых, клаймин.Це по перше. Во вторых, сыпать иностраными словами, не зная их ни правописания, ни произношения это верх провинциального мещанства.
клаймин - такого слова нет. есть клайминг
Bykovan Nazavzhdy
Быдло выбрало быдло.
И, как показала практика, у нас такого несвидомого говна не намного меньше, чем на Роисе. Вот каждый день наглядная демонстрация происходит.