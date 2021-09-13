Не прошло и недели: в урбан-парке на ВДНХ в Киеве водитель легковушки загруз в недавно застеленном газоне. ФОТОрепортаж

В урбан-парка на территории ВДНХ водитель легкового авто загруз в недавно застеленном газоне. Фото опубликованы в соцсетях. Инцидент произошел во время фестиваля уличных культур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хмарочос".

Передние колеса автомобиля увязли в земле и повредили зеленое покрытие. На место вызвали эвакуатор.

Кроме того, работники ВДНХ вызвали на место полицию. Нарушитель должен возмещать нанесенный ущерб в административном порядке - их сумма составляет около 20000 гривен. В урбан-парке сейчас занимаются восстановлением газона и планируют установить ограничительные столбики.

Неделю назад в урбан-парке обустроили газон. В октябре там планируют высадить многолетние деревья и кусты.

Урбан-парк на ВДНХ начали строить в июле 2021 года. В рамках проекта там должны появиться площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, детские урбан-локации, столы для тенниса и бетонный скейтпарк. По концепции предполагается, что спортивный кластер на ВДНХ будет занимать площадь 22 гектара, из них половина - урбан-парк. Вход в урбан-парк - бесплатный и доступен круглосуточно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поврежденный грузовиком фонтан на Арсенальной площади восстановили, - Кличко. ВИДЕО



Фото: Хмарочос

Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.