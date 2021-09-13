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Не прошло и недели: в урбан-парке на ВДНХ в Киеве водитель легковушки загруз в недавно застеленном газоне. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

В урбан-парка на территории ВДНХ водитель легкового авто загруз в недавно застеленном газоне. Фото опубликованы в соцсетях. Инцидент произошел во время фестиваля уличных культур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хмарочос".

Передние колеса автомобиля увязли в земле и повредили зеленое покрытие. На место вызвали эвакуатор.

Кроме того, работники ВДНХ вызвали на место полицию. Нарушитель должен возмещать нанесенный ущерб в административном порядке - их сумма составляет около 20000 гривен. В урбан-парке сейчас занимаются восстановлением газона и планируют установить ограничительные столбики.

Не прошло и недели: в урбан-парке на ВДНХ в Киеве водитель легковушки загруз в недавно застеленном газоне 01

Неделю назад в урбан-парке обустроили газон. В октябре там планируют высадить многолетние деревья и кусты.

Урбан-парк на ВДНХ начали строить в июле 2021 года. В рамках проекта там должны появиться площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, детские урбан-локации, столы для тенниса и бетонный скейтпарк. По концепции предполагается, что спортивный кластер на ВДНХ будет занимать площадь 22 гектара, из них половина - урбан-парк. Вход в урбан-парк - бесплатный и доступен круглосуточно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поврежденный грузовиком фонтан на Арсенальной площади восстановили, - Кличко. ВИДЕО

Не прошло и недели: в урбан-парке на ВДНХ в Киеве водитель легковушки загруз в недавно застеленном газоне 02
Фото: Хмарочос

Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.
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Топ комментарии
+42
Быдлоклассика
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13.09.2021 13:22
+39
Ну и мразь....
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13.09.2021 13:22
+20
дайте угадаю, номера лошпары начинаются на АН?
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13.09.2021 13:23
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Ну и мразь....
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13.09.2021 13:22 Ответить
Быдлоклассика
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13.09.2021 13:22 Ответить
дайте угадаю, номера лошпары начинаются на АН?
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13.09.2021 13:23 Ответить
Такое возможно, если продолжение номера: 0002. Тока тачка какая-то- не для таких номеров.
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13.09.2021 13:28 Ответить
90 процентов населения бараны и ездят на подобных драндулетах. Ты думаешь у. 90 номера АН?
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13.09.2021 14:11 Ответить
Кстати это определили учёные Великобритании. Вот так.
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13.09.2021 14:16 Ответить
Вы меня не поняли. От слова совсемнепоняли. Я не думаю что кто-то приезжий, в Киеве, если у него не круто-ментовкий номер, способен на подобное. И всё.
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13.09.2021 14:39 Ответить
Дебилов хватает на любых номерах.
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13.09.2021 22:02 Ответить
А може і бляхи...
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13.09.2021 13:30 Ответить
Ты ошибся.

Быдло было с АА.
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13.09.2021 13:32 Ответить
че лугандец задело? но я бы то же поставил бы на АН или ВВ. существа которые предали свою землю, как правило не очень воспитаны
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13.09.2021 13:51 Ответить
У меня АР, "воспитанный ты наш".
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13.09.2021 14:12 Ответить
..ну очень близко...от АН и ВВ... Есть такой городок ..исконно сепарский ..Мелитополь называется... там поголовно мыслями АН и ВВ...хотя на номерах АР...)))
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14.09.2021 14:23 Ответить
Нєа, на фото в ЗупиниЛося видно - СЕ
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13.09.2021 15:08 Ответить
СЕ 9434 ВК
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13.09.2021 13:50 Ответить
А тут копья ломают "" благородные"" киевляне с подобными им прочими.
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13.09.2021 14:14 Ответить
Ну и зачем такое писать? Новости о быдле за рулем проскакивают регулярно, раз в неделю - точно. Часто там донецкие номера фигурировали?

Если есть время и мозги, посмотрите диалог Андрея Луганского с луганчанином

https://www.youtube.com/watch?v=mhwa9z0vk10

Да даже в Киеве таких адекватных людей не такой большой процент. Абсолютно здравые рассуждения. И таких переселенцев оттуда достаточно. Так что нечего людей обвинять - здесь быдла не меньше.

Если голосовал за Клоуна, то первые минут 5 лучше пропустить: человек в январе 2019 (хотя это тогда выложили, а когда было снято - х.з) рассказывает, почему этого не нужно делать.
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13.09.2021 22:15 Ответить
Або на ВВ
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14.09.2021 00:08 Ответить
Тупое автобыдло!!!
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13.09.2021 13:25 Ответить
А кто это чмо на корыте туда вообще пустил???!!
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13.09.2021 13:27 Ответить
Животное, что с него взять.
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13.09.2021 13:28 Ответить
та є що взяти. ну, хоча б тисяч сто гривень.
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13.09.2021 22:38 Ответить
На этот раз дедушка не виновать, как это было в Днепре?

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13.09.2021 13:31 Ответить
А что за тачка такая? Впереди резина обычная, похоже Р17, сзади- низкопрофильная на Р19, вроде как. Уж не американец ли?
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13.09.2021 13:33 Ответить
Пора бы уже переименовать это ВДНХ.
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13.09.2021 13:34 Ответить
Это точно. От этого все беды.
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13.09.2021 13:42 Ответить
ВДХЗ - Выставка Достижений Хозяев Зеленского
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13.09.2021 13:43 Ответить
Оно?

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13.09.2021 13:42 Ответить
Она.

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13.09.2021 13:43 Ответить
А где фапотька?
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13.09.2021 13:45 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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14.09.2021 13:56 Ответить
А востанавливать газон это животное будет за свой счет? Впрочем, животные умнее этого скота.
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13.09.2021 13:46 Ответить
А до конца дочитать нее? Там же для тех кто в танке написано,20 тыс грн с него срубят.
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14.09.2021 11:34 Ответить
Для начала пускай срубят.
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14.09.2021 13:53 Ответить
Это легче,чем обосцать 2 пальца! Накладывается арест на имущество,и на следующий день товарищ стоит в кассе с требуемой суммой.
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14.09.2021 17:43 Ответить
Поживём побачим. Если у водилы тесть не судья или тётя не прокурор и т.д.
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14.09.2021 18:11 Ответить
Оставить тачку на газоне!
Пусть будет ржавым памятником урбанизации.
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13.09.2021 13:52 Ответить
А где все те, кто рассказывал, что Кличко не там поставил фонтан? Почему не рассказывают, что Кличко не там положил газон?
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13.09.2021 14:14 Ответить
клаймбинга,

==

Во первых, клаймин.Це по перше. Во вторых, сыпать иностраными словами, не зная их ни правописания, ни произношения это верх провинциального мещанства.
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13.09.2021 14:23 Ответить
Клаймбинг: экстремальный альпинизм

клаймин - такого слова нет. есть клайминг
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14.09.2021 10:05 Ответить
нет таких слов, ни клаймбинг ни клайминг. В русской грамматике как пишется так и произносится, поэтому клаймин, открой словарь и убедись.
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14.09.2021 10:16 Ответить
дайте угадаю... штраф 51 грвн
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13.09.2021 14:25 Ответить
Штраф - то фигня, а вот по суду нужно будет выплатить причиненный ущерб, и его, если всё же прочесть новость, насчитали на 20 штук. Немного тоже, но сильно больше штрафа.
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13.09.2021 15:31 Ответить
этого не случится
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13.09.2021 16:02 Ответить
Или - понять и простить.
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13.09.2021 15:35 Ответить
я б бажав ось якого покарання йому -- Щоб Кличко особисто та привселюдно зі згодою натовпу дав би йому підзатильника
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14.09.2021 12:10 Ответить
бачив цього довбня вчора. еталонний дебіл, з палати мір і вагів.
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13.09.2021 14:30 Ответить
А довбень не обдовбаним був?
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13.09.2021 15:39 Ответить
на перший погляд ні
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13.09.2021 23:08 Ответить
як свині в посудній лавці. то фонтан, то газон.
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13.09.2021 14:44 Ответить
По газонам не ходить! Только чурбанам можна ездить, им без разницы.
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13.09.2021 15:37 Ответить
некачественный газон построили.
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13.09.2021 21:24 Ответить
В урбан-парка на территории ВДНХ водитель легкового авто загруз в недавно застеленном газоне. Фото опубликованы в соцсетях. Инцидент произошел во время фестиваля уличных культур. Источник: https://censor.net/ru/p3287896

Bykovan Nazavzhdy
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13.09.2021 21:28 Ответить
бидло.
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13.09.2021 22:34 Ответить
Кто-то еще удивляется, что у нас сейчас преЗЕдент дебильный быдлан?

Быдло выбрало быдло.

И, как показала практика, у нас такого несвидомого говна не намного меньше, чем на Роисе. Вот каждый день наглядная демонстрация происходит.
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13.09.2021 23:00 Ответить
Савецкоє виховання.
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14.09.2021 00:11 Ответить
Кличко знов десь "під ноги" свої парки та фонтани розкладає?...
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14.09.2021 12:07 Ответить
Просто надо принять закон, позволяющий мэру бить нарушителей.
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16.09.2021 18:01 Ответить
 
 