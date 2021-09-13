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стадион (184) Сумская область (1850) Большая стройка (722)

После реконструкции на Сумщине открыли стадион им. Владимира Куца, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В городе Тростянец на Сумщине после реконструкции открыли стадион имени двукратного чемпиона Олимпийских игр по легкой атлетике Владимира Куца.

Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Этот прекрасный стадион, прекрасный спортивный комплекс является лучшим на территории области. Это я могу с уверенностью сказать", - заявил на открытии спортивной арены глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В ходе реконструкции в рамках программы "Большая стройка" на стадионе было полностью обновлено футбольное поле размером 105х68 м с натуральным покрытием, оборудованы беговые дорожки и проведено благоустройство территории.

Также были обсутроены тренировочные футбольные поля размером 57х31 м и два - по 60х40 м с искусственным покрытием. Дополнительно было оборудовано поле для мини-футбола 40х20 м с искусственным покрытием.

Общая стоимость реконструкции стадиона составила около 55 млн грн, которые поступили из Государственного фонда реконструкции и развития, а также из городского бюджета.

Ранее уже сообщалось, что в Кривом Роге по программе "Большая стройка" Владимира Зеленского проходит реконструкция сразу двух стадионов – "Металлург" и "Спартак".

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После реконструкции на Сумщине открыли стадион им. Владимира Куца, - ОГА 01
После реконструкции на Сумщине открыли стадион им. Владимира Куца, - ОГА 02
После реконструкции на Сумщине открыли стадион им. Владимира Куца, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Я,блин , вышел на работу и только потом вспомнил что не выкинул пакет с мусором. А что интересного случилось у вас?
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13.09.2021 14:19 Ответить
Такие новости мы обсуждаем только в ракурсе "велике крадівництво".

Никакого позитива.
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13.09.2021 14:20 Ответить
Как никакого позитива? Неужели никто не постарался для внуков!
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13.09.2021 15:43 Ответить
Для "всёпропаданцев" никакого позитива.

Это - сарказм.
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13.09.2021 15:48 Ответить
нормалёк, пусть строят...

стадион так стадион
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13.09.2021 14:27 Ответить
ячячсчсясчя
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13.09.2021 14:40 Ответить
Седьмой год идет война с **********,а стадионы это ж неоценимый вклад в оборону
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13.09.2021 15:37 Ответить
А здоровье нации?
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13.09.2021 15:49 Ответить
 
 