После реконструкции на Сумщине открыли стадион им. Владимира Куца, - ОГА. ФОТОрепортаж

В городе Тростянец на Сумщине после реконструкции открыли стадион имени двукратного чемпиона Олимпийских игр по легкой атлетике Владимира Куца.

Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Этот прекрасный стадион, прекрасный спортивный комплекс является лучшим на территории области. Это я могу с уверенностью сказать", - заявил на открытии спортивной арены глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В ходе реконструкции в рамках программы "Большая стройка" на стадионе было полностью обновлено футбольное поле размером 105х68 м с натуральным покрытием, оборудованы беговые дорожки и проведено благоустройство территории.

Также были обсутроены тренировочные футбольные поля размером 57х31 м и два - по 60х40 м с искусственным покрытием. Дополнительно было оборудовано поле для мини-футбола 40х20 м с искусственным покрытием.

Общая стоимость реконструкции стадиона составила около 55 млн грн, которые поступили из Государственного фонда реконструкции и развития, а также из городского бюджета.

Ранее уже сообщалось, что в Кривом Роге по программе "Большая стройка" Владимира Зеленского проходит реконструкция сразу двух стадионов – "Металлург" и "Спартак".

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