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контрразведка (486) СБУ (18701) Донецкая область (7155) наемники РФ (2004)

Экс-наемник "ДНР", воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Экс-наемник

Житель г. Курахово (Донецкая область) в 2014-2015 гг участвовал в войне против Украины в составе НВФ "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.

Оккупант признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 01
Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 02
Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 03
Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Дом предателя сгорнуть бульдозером, к чертям собачим, как поступют изратльтяне с террористами Хезболі!!!
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13.09.2021 16:20
+9
Со святогорской лавры начался Славянск. Сепары и не скрывали, что жили там под видом монахов, и оружие складировали там же
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13.09.2021 16:27
+7
Теж мені новина...

Та в кожному місті є виродок, який воював за сепарню.

Окрім того ченці чи хто, які окупували нашу лавру, випустили брошуру з молитвами за росіску армію та народ. Продається тепер в храмах МП.
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13.09.2021 16:18
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Теж мені новина...

Та в кожному місті є виродок, який воював за сепарню.

Окрім того ченці чи хто, які окупували нашу лавру, випустили брошуру з молитвами за росіску армію та народ. Продається тепер в храмах МП.
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13.09.2021 16:18 Ответить
Со святогорской лавры начался Славянск. Сепары и не скрывали, что жили там под видом монахов, и оружие складировали там же
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13.09.2021 16:27 Ответить
Бакланов уди ходе молитися та каже, що не визнає "розколу"..

Тільки дебіли не бачать в цьому нічого поганого...
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13.09.2021 17:25 Ответить
Дом предателя сгорнуть бульдозером, к чертям собачим, как поступют изратльтяне с террористами Хезболі!!!
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13.09.2021 16:20 Ответить
Оооо, новенький интерфейс - прикольно, спасибо.
Но вот хотелось бы всетаки узнать, а морду лица ему заблурили по тому что опасаются фанатов хероя?
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13.09.2021 16:23 Ответить
Отправьте его на кичу а хату спалить. Пусть предатели знают что так будет с каждым! Пусть тикают суки в Забайкалье и в Хабаровский край...
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13.09.2021 16:23 Ответить
А чего не в наручниках и мордой в асфальт? Престарелому кокочленцу надо привыкать к новой жизни или он на наше самое справедливое в мире "правосудие" надеется? Думаю всё-таки надо против этой дичи применять методы их старших северных "товарищей", лучше доходить будет, а то мы вечно сопли жуём и получаем из-за этого
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13.09.2021 16:27 Ответить
взяли навароса за хобот
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13.09.2021 16:27 Ответить
В "столыпинский вагон" его и к братьям по разуму с волчьим билетом.
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13.09.2021 16:35 Ответить
То він йде на співбесіду на якого міністра, бо знає що весь офіс президента і кабмін разом з ДБР і прокуратурою наповнюють антимайданівцями.
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13.09.2021 16:46 Ответить
просто старий козел...
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13.09.2021 17:25 Ответить
Ідеальна кандидатура в партію "Слуга народа
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13.09.2021 17:41 Ответить
Я не пойму,нахрена нам блок посты если всякая шваль разгуливает на подконтрольной территории Украины?
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13.09.2021 17:48 Ответить
Украинцы добряки, щадят предателей и коллаборационистов. Вместо того, чтобы уничтожать их при задержании.
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14.09.2021 05:01 Ответить
 
 