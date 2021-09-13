Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники "пограничного управления ФСБ по республике Крым" задержали 24-летнего жителя Одесской области при попытке попасть на оккупированный полуостров.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на оккупационное ведомство, передает Цензор.НЕТ.
Украинец якобы 5 сентября пытался проникнуть на полуостров за границами пограничных пунктов пропуска.
Мужчину задержали в районе пункта пропуска "Армянск". Он взял с собой наличные деньги, спортивную сумку с одеждой, палатку и туристические принадлежности.
Задержанный рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму, но поскольку потерял паспорт, то не мог легально попасть на полуостров.
Задержанного заключили под стражу. ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).
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сообщаю:
чмошник диверсант, а в рюкзаке у него - граната