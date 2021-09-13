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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники "пограничного управления ФСБ по республике Крым" задержали 24-летнего жителя Одесской области при попытке попасть на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на оккупационное ведомство, передает Цензор.НЕТ.

Украинец якобы 5 сентября пытался проникнуть на полуостров за границами пограничных пунктов пропуска.

Мужчину задержали в районе пункта пропуска "Армянск". Он взял с собой наличные деньги, спортивную сумку с одеждой, палатку и туристические принадлежности.

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Задержанный рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму, но поскольку потерял паспорт, то не мог легально попасть на полуостров.

Задержанного заключили под стражу. ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ 01
Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ 02

Также читайте: Канада призвала Россию освободить задержанных в оккупированном Крыму крымских татар и всех украинских политзаключенных

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Живой пример теории Дарвина. к тому же еще и типичный ватный зебил из одесской области.
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13.09.2021 17:23
+12
Скучал за русским МОРОМ? Пусть теперь в камере злебает ложкой.
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13.09.2021 17:24
+12
Ваннуем. После нескольких минут, часов прохождения электрики через самые чувствительные места этого сторонника теории Дарвина, мы услышим помрачительную историю того, как он по заданию СБУ или лично Данилова пробрался в Крым с целью напасть на Поклонскую или взорвать электросчетчик в доме у Константинова
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13.09.2021 17:40
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Живой пример теории Дарвина. к тому же еще и типичный ватный зебил из одесской области.
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13.09.2021 17:23 Ответить
Скучал за русским МОРОМ? Пусть теперь в камере злебает ложкой.
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13.09.2021 17:24 Ответить
Лишь бы не требовал обмена и адвоката. И родня пусть не верещит!
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13.09.2021 17:34 Ответить
100% диверсант.
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13.09.2021 17:35 Ответить
Ваннуем. После нескольких минут, часов прохождения электрики через самые чувствительные места этого сторонника теории Дарвина, мы услышим помрачительную историю того, как он по заданию СБУ или лично Данилова пробрался в Крым с целью напасть на Поклонскую или взорвать электросчетчик в доме у Константинова
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13.09.2021 17:40 Ответить
Він взутий у капці - як і усі українські диверсанти!!! Його можна було ще у Одесі затримувати, коли він виходив з хати!
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14.09.2021 10:45 Ответить
Якщо кацапи його відпустять, то "впаяти" йому в Україні як мінімум 5 років.
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13.09.2021 17:48 Ответить
Даже если не отпустят сейчас. "Потом" ведь тоже наступит.
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13.09.2021 18:04 Ответить
Він нічого не порушив, на відміну від окупантів.
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14.09.2021 10:49 Ответить
забыл к ногам видать копыта привязать.....)) выследили....
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13.09.2021 18:24 Ответить
Нах Оз Одесской области в Крым ехать? В Одесской,Николаевской и Херсонской областях есть дикие места с безлюдными пляжами где с палаткой в 5 раз лучше чем в Крыму. А Еще и в 3 раза ближе и в 2 раза дешевле. Не давать ему адвоката-раз он так любит русский мир
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13.09.2021 19:57 Ответить
ватное чмо. и одето, как чмо, тьфу.
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13.09.2021 20:08 Ответить
Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

295034, г. Симферополь,
бульвар И. Франко, д.13
8(0652) 37-42-76
8(0652) 37-43-76

[email protected]

сообщаю:

чмошник диверсант, а в рюкзаке у него - граната
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14.09.2021 00:24 Ответить
 
 