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Мошенник "зарабатывал" по 300 тыс. на поддельных справках о COVID-тестах для жителей ОРДЛО. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина продавал жителям оккупированных территорий справки об отсутствии коронавируса. Никаких анализов они не сдавали.

Мошенника разоблачил Департамент киберполиции Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

"59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на Covid-19 и "Covid-сертификатов". Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - сказано в сообщении.

Одна справка стоила 500 грн. По данным полиции, за месяц мужчина "зарабатывал" по 300 тыс. грн.

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При изготовлении справок он использовал поддельные печати медицинского центра, и потому дело расследуют по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов). Наказание по этой статье - штраф до 1700 грн, либо арест на срок до 6 мес., либо ограничение свободы на срок до 2 лет.

Мошенник зарабатывал по 300 тыс. на поддельных справках о COVID-тестах для жителей ОРДЛО 01
Мошенник зарабатывал по 300 тыс. на поддельных справках о COVID-тестах для жителей ОРДЛО 02

Автор: Ольга Лузан
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Навіщо жителям ОРДЛО справки COVID-тестів? Скрєп не достатньо?
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13.09.2021 17:36 Ответить
для вьезда к карателям в Украину за пенсиями и пособиями, для чего же еще.
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13.09.2021 18:05 Ответить
Угу,автомат відклав, фальшиву довідку взяв,поїхав,отримав українську пенсію,повернувся,автомат взяв-і знову вбивати "укропів".
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13.09.2021 18:31 Ответить
Идиие нах с таким оформлением
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13.09.2021 17:46 Ответить
Отличный бизнес - штраф 1700 грн, зарабатывал 300к в месяц. Ну судье само собой что-то отсегнет.
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13.09.2021 17:49 Ответить
как 1.7грн
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13.09.2021 19:50 Ответить
Не по темі,друзі,але скажу. Прочитав,що на підерефії сьогодні жирик вирішив випендриться: приїхати до виборців у держдуру на кареті. Виїзд був шикарний,але коні встали,як вкопані і нізащо не хотіли везти отеє лайно до місця "історичної" події. Жирик кричав,плювався,лаявся, сам ньо-о-окав,розмахував руками,але родичі Лошаді його не слухались і із місця не рушали. Іржали із того видовиська не коні,а кацапи,які спостерігали оту картинку. Ну тепер жиря надере вуха Лошаді у дурдомі"Держдура"!
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13.09.2021 18:27 Ответить
обалдеть у нас законы и правосудие . чмо по 300 тысяч в месяц зарабатывало и неизвестно столько месяцев .а с него штраф до 1700 грн ....ну не ****......законы у нас...?((
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13.09.2021 18:33 Ответить
в расход -а кто виноград собирает и ролтон ест..гад враг народа контра
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13.09.2021 19:49 Ответить
 
 