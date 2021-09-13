Мошенник "зарабатывал" по 300 тыс. на поддельных справках о COVID-тестах для жителей ОРДЛО. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина продавал жителям оккупированных территорий справки об отсутствии коронавируса. Никаких анализов они не сдавали.
Мошенника разоблачил Департамент киберполиции Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.
"59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на Covid-19 и "Covid-сертификатов". Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - сказано в сообщении.
Одна справка стоила 500 грн. По данным полиции, за месяц мужчина "зарабатывал" по 300 тыс. грн.
При изготовлении справок он использовал поддельные печати медицинского центра, и потому дело расследуют по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов). Наказание по этой статье - штраф до 1700 грн, либо арест на срок до 6 мес., либо ограничение свободы на срок до 2 лет.
Пожалуйста, подождите...