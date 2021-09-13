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СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь.

Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ривненской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством. Злоумышленники пытались добраться территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы. Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения", - говорится в сообщении.

Обучение прошло в условиях, максимально приближенным к реальным.

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Помимо представителей СБУ, участие в нем приняли служащие Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции и патрульной полиции.

СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 01
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 02
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 03
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 04
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 05
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 06
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 07
СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью 08

Автор: Ольга Лузан
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Их С400 в Беларуси теперь перекрывают и Киев в том числе. До 180 целей одновременно могут атаковывать. Да и не только Киев. С линейкой по карте посидите.
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13.09.2021 17:59 Ответить
Российские ракеты перекрывают всю Европу, и что нам теперь делать??
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13.09.2021 18:59 Ответить
Напевно вчились журавлину віджимати ,щоб потім на біткоїнах нормально не спалитися!
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13.09.2021 18:09 Ответить
''СБУ провела спєцзаходи в антитерористичних учєніях'' - в свєтє послєдніх , ''безуглих'' , собитій так правільнєє.
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13.09.2021 18:14 Ответить
просмотрел фото...вижу на одном стоит сбушник и с одной ногой! надоже ракурс какой получился как будто у него одна нога. кусочек второй пиксели слился с правой . отослал сепару в севастополь... говорю вот такто есть один спецназовец у нас обучался в китае в школе шаолинь.... подпрыгивает на одной ноге и с разворота бьет противника, и приземляется на свою ногу....ответа пока нет...
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13.09.2021 18:20 Ответить
Кого приняли на фото? Копателей янтаря, не?)
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14.09.2021 08:41 Ответить
 
 