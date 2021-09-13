СБУ провела антитеррористические учения на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь.

Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Волынской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ривненской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством. Злоумышленники пытались добраться территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы. Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения", - говорится в сообщении.

Обучение прошло в условиях, максимально приближенным к реальным.

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Помимо представителей СБУ, участие в нем приняли служащие Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции и патрульной полиции.















