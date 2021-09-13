Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
В учениях, которые проводились несколько дней, принимали участие два вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ.
Экипажи вертолетов отработали перелет из места базирования на полигон в Херсонской области, где неоднократно отрабатывали взлет-посадку, пролет по кругу, после чего получили задание относительно целей, которые нужно было поразить.
Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.
В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целях.
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этитм должны заниматься беспилотники
Беспилотники, еще куда ни шло.