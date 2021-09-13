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Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

В учениях, которые проводились несколько дней, принимали участие два вертолета Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины 01
Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины 02

Экипажи вертолетов отработали перелет из места базирования на полигон в Херсонской области, где неоднократно отрабатывали взлет-посадку, пролет по кругу, после чего получили задание относительно целей, которые нужно было поразить.

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Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.

Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины 03
Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины 04

В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целях.

Вертолеты морской авиационной бригады провели учебные стрельбы, - ВМС Украины 05

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Автор: Володимир Янченко
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любо
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13.09.2021 19:16 Ответить
грустно

этитм должны заниматься беспилотники
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13.09.2021 19:34 Ответить
Даже учебные стрельбы надо проводить по оркам.
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13.09.2021 19:40 Ответить
Применять авиацию там где есть все возможные средства ПВО, это не самая лучшая идея.

Беспилотники, еще куда ни шло.
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13.09.2021 19:44 Ответить
На Ми-8 с бонбами и нурсами. Чистое самобуийство.
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13.09.2021 19:50 Ответить
Хоч і гелікоптери та підвісне озброєння - безнадійно застаріли, але добре, що хоч такі є. Ось така наша армія: недорозкрадена/недопродана гриценками, потужно реформована і ефективно спалена парашенківськими холуями. Попри це, боронить нашу землю від навали монголо-кацапської орди.
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13.09.2021 20:00 Ответить
скажи ще: недофінансована та занедбана зеленою пліснявою. Слабо?
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13.09.2021 20:12 Ответить
Армія занедбана ще з 1991 року. А крали оборонні бюджети всі: і соєві ублюдки, і слуги урода бабломойського. Хто хитріший - робив із передачі кожного гівнокатера, зробленого на власному заводику і проданого армії втридорога, вмілий піар на власних телеканалах. Хто дурніший - тупо забивав болт на прийняття оборонного замовлення, що аж кожен свинобот скавучав під парканом про згорнуту ракетну програму, радісно спостерігаючи за слабким зростанням рейтинга свого імпотентного соєвого бога на фоні факапів блазня.
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13.09.2021 20:36 Ответить
До речі, суперова фотка на аватарці. Косплей із життя, чи реальний лук?
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13.09.2021 20:40 Ответить
ні авіації, ні флоту
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13.09.2021 21:12 Ответить
бомдолюк в Ми8
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13.09.2021 22:00 Ответить
 
 