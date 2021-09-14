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Киев (24552) подростки (380) самоубийство (859) смерть (9041)

В Киеве подросток прыгнул с крыши: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез". ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Вчера, 13 сентября, в Киеве подросток совершил самоубийство. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Максим Образенко, который стал очевидцем трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня стал свидетелем трагедии. С крыши дома, где мы живем, упал подросток. Упал сам. Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул. Жесть. Когда видишь по ТВ, это одно, когда это случилось почти на твоих глазах и видишь все это сам - совсем другое. Через полчаса привели его мать... Это невозможно было смотреть без слез. Очень жаль", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество суицидов за 15 лет снизилось почти вдвое, - "Опендатамедиа"

В Киеве подросток прыгнул с крыши: Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез 01
В Киеве подросток прыгнул с крыши: Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез 02
В Киеве подросток прыгнул с крыши: Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез 03
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Топ комментарии
+39
разбежавшись прыгну со скалы
вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ

Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
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14.09.2021 09:06
+26
Не знаючи ситуації, яка призвела до трагедії, писати подібне може лише недоумкувата істота.
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14.09.2021 09:43
+8
якщо ви буваєте у соціалках - то напевно, побачили б як російські тролі просувають виступи цього їхнього непотребу в Україні! наприклад
https://t.me/UkrNow_chat/669514
російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
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14.09.2021 09:33
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Що зробиш. Жаль..
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14.09.2021 08:58 Ответить
разбежавшись прыгну со скалы
вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ

Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
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14.09.2021 09:06 Ответить
якщо ви буваєте у соціалках - то напевно, побачили б як російські тролі просувають виступи цього їхнього непотребу в Україні! наприклад
https://t.me/UkrNow_chat/669514
російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
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14.09.2021 09:33 Ответить
Вам запретили социальные сети кацапов. Нечего тут сказки рассказывать.
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14.09.2021 11:32 Ответить
Майже у всіх є VPN, так що "запретній плод сладок" ніхто не відміняв. І тільки дурень цього не розуміє.
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15.09.2021 00:10 Ответить
дети. всегда на максимализме, все проблемы нерешаемы, каждая любовь навсегда. бедные родственники, им дальше жить без света в окне.
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14.09.2021 09:12 Ответить
и нет рядом близких людей с которыми можно было бы поделиться своими проблемами и получить дельный совет, ни родители, ни другие взросные родственники как правило не являются такими доверенными лицами и в этом есть их большая вина /родить, одевать и кормить - не значит воспитывать/
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14.09.2021 09:56 Ответить
какие проблемы? вы о чем.. есть люди- у которых одна проблема- это отсутствие каких- либо проблем...... потому- что они не хотят, не могут и не желают принимать решения.. прыгнуть удел трусости и попыток убежать от ответственности и взросления.... у нас, у всех бывает момент- когда вот таки да... раз и шагнул ТУДА..... а потом.... да нет же да сложно.... да дико.... да трудно.... да страшно- но жить то надо выживать и продвигаться вперед...
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14.09.2021 10:08 Ответить
да, есть и такие, только не надо обобщать на все случаи
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14.09.2021 10:19 Ответить
Ті і )(уй з ними, природній відбір! Нормальне буде поводитись адекватно. А такі - не зараз - так потім, не себе, так когось!
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15.09.2021 00:12 Ответить
А де його тато, чому він не прибіг. Напевно мама типова РСП (розвідьонка з прицепом), нагуляла сина невідомо від кого, вихованням дитини не займалась, можливо здійснювала психологічний тиск або знущалась з нього от він і пригнув.
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14.09.2021 09:18 Ответить
ми не знаємо напевно всю ситуацію, але так, знаю випадки, коли "розвідьонки" перекладають свої навдачі на дітей та й бачив, коли виховують дітей як власну прислугу....
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14.09.2021 09:23 Ответить
Не знаючи ситуації, яка призвела до трагедії, писати подібне може лише недоумкувата істота.
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14.09.2021 09:43 Ответить
Никого не зная из этой семьи на всякий случай "обосрал" и так убитым горем человека (на всякий случай, да?). Или это ты тут просто решил поделиться своим "опытом"? Только им тоже тут никто не интересовался.
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14.09.2021 11:31 Ответить
Ну хочешь ты бошку себе размотать. Ну выбери тихое место в недострое. Нет надо свою тушу прямо под подьезд. А если бы кто шел, может даже с дитем. Помню один такой сиганул и дите забрал вместе с собой.
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14.09.2021 09:30 Ответить
У нас давно був випадок, коли жиррррна бабіща вирішила самовистругатись і стрибнула з багатоповерхівки... і впала на мужика, який щойно вийшов у магазин і йшов стежиною попід будинком. У результаті його моментально перетворило на суповий набір (класика - "нихмуя себе за хлебушком сходил"), а в неї луснуло черево, тельбухи квакотливою масою вилетіли на кілька метрів, хлюпнуло кров'ю... коротше кажучи, померла вона у страшних борошнах аж хвилин через 30-40 у швидкій. Отака зуйня, малята.
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14.09.2021 10:44 Ответить
ох тільки хотів перекусити ((( Як мені тепер з будинку виходити... Однією фобією більше
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14.09.2021 11:11 Ответить
"Бетонная плита упала с 9 этажа в метре от седого мальчика" (с)
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14.09.2021 23:47 Ответить
а у нас такой в тире себе полбашки снес - там каждому дается полоса в полтора метра отделенные пуленепробиваемым стеклом
кровища вокруг нет бы дома застрелился так он даже зажлобился пистолет купить и на глазах у всех себя порешил из рентованого
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14.09.2021 21:56 Ответить
неполная семья, и как следствие пофигизм, вседозволенность, ложные ценности и ориентиры, неуважение к родителю. Женщина в силу природного склада ума не способна вырастить полноценного мужчину.
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14.09.2021 10:24 Ответить
Описал свою жизнь или мб все же знаком с этими людьми?
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14.09.2021 11:37 Ответить
он описал свой жизненный путь
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14.09.2021 23:06 Ответить
твой
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18.09.2021 20:53 Ответить
Ось так і народжуються плітки і "сенсації".Хтось на форумі спитав,"а чого тато не прийшов???"І пішло поїхало....Неповна сімя,нагуляла причеп.Співчуваю бідній жінці,її сімї.
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18.09.2021 20:50 Ответить
Я не писав шо вона нагуляла. Це ваша фантазія
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18.09.2021 20:56 Ответить
Ну кто-то довел ребенка до этого поступка!

Не мог он сам, от хорошей жизни прыгнуть с крыши!

Это ужас! Это горе какое!
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14.09.2021 10:37 Ответить
в 90% случаев это всегда какой-то пустяк, просто ему никто не помог, не выслушал.

Жаль.
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14.09.2021 23:07 Ответить
Обычно совершают суицид люди либо психненормальные либо с тяжелыми неизлечимыми болезняни. Очень редко это доведение до суицида психздорового человека-и в таком случае мне жаль жертву. В других случаях-не жаль,ведь не совершив суицид они будут мучатся всю жизнь и еще и мучать других
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14.09.2021 10:42 Ответить
Извините цензор, но заголовок как у статьи на какой-то помойке, призванной набрать кликбейт...
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14.09.2021 19:50 Ответить
Що не так?.. "ФОТО 18+" з неоднозначного... замінено "ФОТОрепортаж 18+"

Хоча згоден, щоб без хайпу то варто все малими літерами (Фоторепортаж), та 18+ замінити чимсь більш конкретизованим.. але не знайшов якогось однослівного визначення "поняття неприйнятних або потенційно шкідливих подразників для психіки людини"
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14.09.2021 20:45 Ответить
Ну це ж новинний ресурс чи як? Навіщо ця фраза у заголовку: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез" . Чи може є якась мати яка б зраділа такій події...
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14.09.2021 21:38 Ответить
Найважче наразі матері пережити це страшенне горе , від якого рани вже не загояться 😪
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15.09.2021 01:46 Ответить
Какая ситуация не была ,это не выход прыгнуть с крыши.
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19.09.2021 11:16 Ответить
Есть такая категория 32 годика мужику а он с мамой ходит к стоматологу так как сам боится ...этот с голодухи или жиробесия свел счеты.
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20.09.2021 13:38 Ответить
 
 