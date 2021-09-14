В Киеве подросток прыгнул с крыши: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез". ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
Вчера, 13 сентября, в Киеве подросток совершил самоубийство. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Максим Образенко, который стал очевидцем трагедии, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня стал свидетелем трагедии. С крыши дома, где мы живем, упал подросток. Упал сам. Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул. Жесть. Когда видишь по ТВ, это одно, когда это случилось почти на твоих глазах и видишь все это сам - совсем другое. Через полчаса привели его мать... Это невозможно было смотреть без слез. Очень жаль", - рассказал он.
Топ комментарии
+39 Vyacheslav Nesterov
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+26 Vasya Kirpych cdb28ef1
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+8 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий14.09.2021 09:33
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вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ
Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
https://t.me/UkrNow_chat/669514
російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
кровища вокруг нет бы дома застрелился так он даже зажлобился пистолет купить и на глазах у всех себя порешил из рентованого
Не мог он сам, от хорошей жизни прыгнуть с крыши!
Это ужас! Это горе какое!
Жаль.
Хоча згоден, щоб без хайпу то варто все малими літерами (Фоторепортаж), та 18+ замінити чимсь більш конкретизованим.. але не знайшов якогось однослівного визначення "поняття неприйнятних або потенційно шкідливих подразників для психіки людини"