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СБУ (18702) Укрзализныця (2639) хищение (657)

Миллионные убытки и риск аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему на "Укрзализныце". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Схему поставки некачественных запчастей для железнодорожных путей организовали представители одного из филиалов "Укрзализныци". Государству нанесены миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Участники схемы присвоили деньги на поставках госпредприятию некачественных запчастей для железнодорожных путей, чем нанесли государству миллионные убытки.

По заключению экспертов, приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок.

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Как установило следствие, представители одного из филиалов "Укрзализныци" наладили коррупционный механизм получения денег на закупке продукции для ремонта транспортных сообщений. Для реализации схемы они привлекли столичную коммерческую структуру.

Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей.

Однако поставки соответствующей продукции они осуществляли в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара. Это позволило им нарушить технологию производства запчастей из-за замены сложных химических компонентов на более дешевые материалы, и реализовать комплектующие по ценам высококачественной продукции.

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Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. Полученную "разницу" они выводили в тень.

Во время следственных действий в помещениях регионального филиала госпредприятия и частной компании правоохранители обнаружили:

- финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности;
- вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к схеме. Сейчас на изъятую продукцию наложен арест.

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Миллионные убытки и риск аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце 01
Миллионные убытки и риск аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце 02
Миллионные убытки и риск аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце 03
Миллионные убытки и риск аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце 04
Миллионные убытки и риск аварии поездов: СБУ разоблачила коррупционную схему на Укрзализныце 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Сироже Лещенко посвящается...

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14.09.2021 09:57
+8
Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей. Источник: https://censor.net/ru/p3288076

Невже член Лещенко з наглядової ради не поміг ? А за що ж воно отримує шалені бабки ? Просто відкупні за роки помиїв на Порошенка ?
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14.09.2021 09:58
+3
а есть люди которые НЕ считают лещенка гнидором?
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14.09.2021 10:04
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Сироже Лещенко посвящается...

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14.09.2021 09:57 Ответить
Установлено, что представители частной компании на протяжении 2020-2021 годов осуществили поставку госпредприятию партии резиновых прокладок для рельсовых путей. Источник: https://censor.net/ru/p3288076

Невже член Лещенко з наглядової ради не поміг ? А за що ж воно отримує шалені бабки ? Просто відкупні за роки помиїв на Порошенка ?
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14.09.2021 09:58 Ответить
А Сірожа маладєц!
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14.09.2021 09:59 Ответить
а есть люди которые НЕ считают лещенка гнидором?
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14.09.2021 10:04 Ответить
Серлещ-эталонный *****.Его шалава-диджейка-просто ширма.
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14.09.2021 10:26 Ответить
Сама "Укрзализныца" - это и есть один большой УБЫТОК бюджету страны, не скажу ничего нового но ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ не только малоэффективны, но являются рассадником коррупции и воровства, все нужно приватизировать /к едрене фене/!
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14.09.2021 10:06 Ответить
Сейчас найду страницу в книге " Похождения бравого солдата Швейка" где написано несколько слов на немецком и которые переводятся, как грубое немецкое ругательство! Ты уже достаточно хорошо освоил немецкий язык?
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14.09.2021 10:18 Ответить
и к чему ваши ругательства? спроси у любого нормально спеца в макроэкономики и посмотри кучу примеров /даже с NASA и SpaceX/
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14.09.2021 10:24 Ответить
К тому, что ты сравнил И. Маска с нашими ахметовыми, коломойскими, пинчуками, боголюбовыми, новиньскими и прочими украинскими миллиардерами, которые даже украинцами не являются и имеют по два и более гражданства. В т. ч. и Российской Федерации!
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14.09.2021 11:44 Ответить
"рассадник коррупции и воровства" - там, где нет закона.
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14.09.2021 10:23 Ответить
причем здесь вообще "закон" /писанина юристов-крючкотворцев/, важно выстраивать СИСТЕМЫ, которые не позволяют быть таким безобразиям, а собственник не может позволить себе неэффективное дело, иначе обанкротится или не выдержит конкуренции
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14.09.2021 10:29 Ответить
Ага, ехвективних приватних бізнесменів ми вже бачили. Орізали заводи на металобрухт, а землю продали забудовникам. В принципі це, можуть робити і державні менагери.
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14.09.2021 11:34 Ответить
СЕрежа - специалист по стальным рельсам, а не каким-то там резиновым прокладкам!
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14.09.2021 10:06 Ответить
вы рельсы проверьте! может в них углерода не хватает.

после бронежилетов и бронекатеров уже ничему не удивлюсь.
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14.09.2021 10:08 Ответить
Надо Лящу зарплату добавить, может тогда и наладятся дела в Укрзализнице
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14.09.2021 10:11 Ответить
А шо настюсі вже на диски не хватає?
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14.09.2021 10:28 Ответить
"Что ш это Порошенко всё продолжает вредить Украине? Почему Зеленский его не арестует и не посадит в тюрьму навсегда?"
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14.09.2021 10:26 Ответить
А зачем же тогда "наблюдает" Сирожа Лещенко? И за что ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
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14.09.2021 10:39 Ответить
https://smile.uaze.net/images/smiles/emotions/want/02782.gif
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14.09.2021 12:45 Ответить
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15.09.2021 09:39 Ответить
 
 