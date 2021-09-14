Два украинца и белорус задержаны в Молдове за контрабанду сигарет самолетом, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сотрудниками оперативных подразделений Черновицкого отряда совместно с молдавскими коллегами задержали воздушных контрабандистов, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради табачной контрабанды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Facebook.

"Воздушное судно украинские пограничники совместно с молдавскими коллегами задержали сегодня ночью. Этому предшествовала опережающая информация украинских правоохранителей. Быстрое взаимодействие между пограничниками двух стран и формирование совместных патрулей не оставили правонарушителям шансов на побег.

Как результат, пограничной полицией Молдовы совместно с украинскими пограничниками, за почти десять километров от н.п. Сокиряны Новоднестровского района (Украина) на окраине н.п. Грозница Бричанского района (Республика Молдова), выявлен АН-2 украинского происхождения, легковой автомобиль молдавской регистрации и группу лиц, которая обслуживала самолет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранителями также задержаны трое мужчин - двое граждан Украины, жители столицы и черновчанина, а также гражданина Беларуси. Также обнаружены и изъяты средства навигации, которые использовали правонарушители.

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В настоящее время на месте работают правоохранители двух стран с целью выяснения всех обстоятельств правонарушения и осуществления фото- и видеодокументирования.

Задержанным мужчинам, согласно действующему законодательству Республики Молдова, грозит тюремное заключение.









Фото: сайт Госпогранслужбы