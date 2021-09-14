Группировка публиковала в сети провокационную информацию о политиках и вымогала до 200 тыс. грн за ее удаление, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Фигуранты публиковали в Интернете ложные новости, которые вредили деловой репутации политиков и чиновников, а за их удаление - требовали деньги. В домах фигурантов сейчас продолжаются обыски.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев".
К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших.
Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия.
Распространение такой информации осуществлялось, пока лицо не обратится с просьбой об удалении новостей с сайта. Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для их перевода на электронные кошельки. В настоящее время установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. гривен.
Сейчас правоохранители проводят 7 обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской и Киевской областях, а также в столице.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Участникам группировки грозит до двенадцати лет лишения свободы конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.
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"В настоящее время установлены четверо потерпевших, которые перечислили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. гривен."