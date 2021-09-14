С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Алексеем Куленко простятся завтра на Кировоградщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Завтра, 15 сентября, в селе Покотилово Голованевского района Кировоградской области, в 12.00 по адресу: ул. Дружбы, 6 начнется прощание с Алексеем Валентиновичем Куленко, 1985 года рождения, старшим солдатом, наводчиком 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 11 сентября в районе поселка Причепиловка Новоайдарского района Луганской области от смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела позиций ВСУ российскими войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Алексей Куленко родился 30.03.1985 года. С апреля этого года находился на службе в 17-м ОМПБ. У него остались отец и трое дочерей.
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