РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16577 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
3 627 7
Китай (2405) контрабанда (2379) Одесская область (3106) ГБР (2551)

Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Из Китая в Украину пытались ввезти бензопилы, скрыв значительное количество товара от таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, оперативные сотрудники Бюро получили информацию, что в начале сентября 2021 на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах которых указаны ложные сведения.

Во время осмотра товара установлено, что импортер указал в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы. Также количество ввозимых товаров в документах было значительно заниженным.

В отношении декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли.

Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, скрытого от таможенного контроля, которая предварительно составляет 4,9 миллиона гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два украинца и белорус задержаны в Молдове за контрабанду сигарет самолетом, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР 01
Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР 02
Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР 03
Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР 04
Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР 05

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь Карпаты могут спать спокойно))))
показать весь комментарий
14.09.2021 11:28 Ответить
Несколько дней...
показать весь комментарий
14.09.2021 11:41 Ответить
такими пилами Карпаты не режут, там мощнее раза в 4. Это бытовые.Для своего сада подойдет.
показать весь комментарий
14.09.2021 11:38 Ответить
STIHL проплатил спецоперацию)
показать весь комментарий
14.09.2021 11:40 Ответить
похоже на то)
показать весь комментарий
14.09.2021 11:55 Ответить
"Ага ! - сказали мужики ..." (с)
показать весь комментарий
14.09.2021 12:21 Ответить
На Волинь везли? Не від Царьова бува?
показать весь комментарий
14.09.2021 14:10 Ответить
 
 