Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Из Китая в Украину пытались ввезти бензопилы, скрыв значительное количество товара от таможенного контроля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, оперативные сотрудники Бюро получили информацию, что в начале сентября 2021 на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах которых указаны ложные сведения.
Во время осмотра товара установлено, что импортер указал в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы. Также количество ввозимых товаров в документах было значительно заниженным.
В отношении декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли.
Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, скрытого от таможенного контроля, которая предварительно составляет 4,9 миллиона гривен.
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