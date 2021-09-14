С погибшим в результате российского обстрела на Донбассе воином 74-го ОРБ Денисом Германом простились в Запорожье. ФОТОрепортаж

14 сентября, в Запорожье на Аллее защитников (парк Металлургов) состоялась церемония прощания с Денисом Сергеевичем Германом, 1989 года рождения, солдатом, разведчиком глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона, который погиб 11 сентября в районе проведения ООС в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится в материале местного издания FORPOST, сообщает Цензор.НЕТ.

"Денис Герман погиб на фронте 11 сентября во время боевого задания. Погиб как настоящий герой - прикрыв собой своих побратимов. Он служил в группе глубинной разведки 74-го ОРБ ВСУ. 29 сентября ему должно было исполниться 32 года. Женат не был - по словам родных, боялся заводить семью, пока идет война.

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Сегодня, 14 сентября, на Аллею защитников пришли родственники, друзья и побратимы, чтобы отдать дань герою. Прощание проходило с воинскими почестями, молебен провел военный капеллан. После этого тело Дениса Германа отправили в Одессу на кремацию.

"Герман Денис проходил службу в нашем подразделении с января 2020 года. За время службы зарекомендовал себя как очень позитивный человек. Очень любил свою родину, любил свою семью - мать, отца, сестру. Очень любил животных - они были вокруг него всегда ... Это был очень позитивный человек.

Так случилось, что во время артиллерийского обстрела он получил ранение несовместимое с жизнью и погиб. Врачи, которые осматривали тело, сообщили, что шансов выжить у него не было, он погиб на месте", - рассказал журналистам заместитель командира воинской части А1035 СМПЗ подполковник Эдуард Коровник.

Для нашей страны это безусловно болезненная потеря, которую ни в коем случае нельзя прощать и забывать, говорит председатель ОО "Совет Ветеранов АТО / ООС", депутат Запорожского областного совета от фракции "Европейская Солидарность" Андрей Химичев: "Мы должны знать имя каждого героя, чтобы вписать его в книгу памяти наших сердец. Потому наступит день, когда враг ответит за каждого!", - говорится в материале издания.





















