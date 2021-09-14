Напоил и развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали 32-летнего извращенца. ФОТО

32-летний злоумышленник совершил развратные действия в отношении 12-летней девушки. Следователи объявили фигуранту о подозрении. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева обратилась местная жительница с сообщением о том, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Юрий Трембицкий, правоохранители провели первоочередные следственные действия и оперативно установили, что к совершению преступления причастен местный житель.



Фото: сайт полиции

"Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки. Впоследствии одна из девушек ушла из недостроя, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее. В течение часа мы установили фигуранта и задержали его по месту жительства", - рассказал он.

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Задержанным оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности. Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.

"Следователь по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, сотрудники сектора ювенальной превенции дополнительно проведут проверку в отношении родителей малолетних относительно ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские собирают доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины, это - вовлечение малолетних в пьянство. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает до десяти лет лишения свободы", - добавил Трембицкий.