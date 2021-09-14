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Напоил и развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали 32-летнего извращенца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

Напоил и развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали 32-летнего извращенца. ФОТО

32-летний злоумышленник совершил развратные действия в отношении 12-летней девушки. Следователи объявили фигуранту о подозрении. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева обратилась местная жительница с сообщением о том, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. 

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Юрий Трембицкий, правоохранители провели первоочередные следственные действия и оперативно установили, что к совершению преступления причастен местный житель.

Напоил и развращал 12-летнюю девочку: в Киеве задержали 32-летнего извращенца 01
Фото: сайт полиции

"Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки. Впоследствии одна из девушек ушла из недостроя, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее. В течение часа мы установили фигуранта и задержали его по месту жительства", - рассказал он.

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Задержанным оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности. Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних.

"Следователь по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, сотрудники сектора ювенальной превенции дополнительно проведут проверку в отношении родителей малолетних относительно ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские собирают доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины, это - вовлечение малолетних в пьянство. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает до десяти лет лишения свободы", - добавил Трембицкий.
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Топ комментарии
+14
Шо-то подсказывает, что в этом случае девки нашли себе лоха, который нальет.
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14.09.2021 15:00
+11
Фото 12-ти летней в студию. Уверен, выглядит на 25.
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14.09.2021 14:53
+11
карту запросили на "изнасилованную" допускаю-что и на учете и семья гоп стоп притоп и пару абортов уже имеется и венеричкой болела нормальные..ПОТВОРЯЮ НОРМАЛЬНЫЕ 12 ЛЕТНИЕ В КУКЛЫ играют -а не шалятся с мужиками на 20 лет старше себя... просто не заплатили ей или мало показалось вот вам типа и миньет любофЪ стыдливо именуемая развратные действия....
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14.09.2021 14:59
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Вот вам и кандидат в Слуги Уроды!
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14.09.2021 14:41 Ответить
Похоже на кидалово.
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14.09.2021 14:46 Ответить
Оказался свидетелем разговора трёх девочек лет 10 , разговор шел об тонкостях секса. ХЗ что происходит, может мы уже не понимаем современный мир.
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14.09.2021 15:03 Ответить
Силой затащил двоих несовершеннолетних в недострой. Насильно залил спиртное ...
Вот урод!
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14.09.2021 14:47 Ответить
12 лет. это же ребенок, обмануть легко
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14.09.2021 15:11 Ответить
Чужой мужик приглашает бухнуть. Легко повестись, это как маленькому ребенку шоколадную конфетку предложить.
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14.09.2021 16:04 Ответить
откуда ты знаешь, как их прибалтывали, кассандра? сборище дегенератов уже обвинило детей
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14.09.2021 18:29 Ответить
Фото 12-ти летней в студию. Уверен, выглядит на 25.
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14.09.2021 14:53 Ответить
карту запросили на "изнасилованную" допускаю-что и на учете и семья гоп стоп притоп и пару абортов уже имеется и венеричкой болела нормальные..ПОТВОРЯЮ НОРМАЛЬНЫЕ 12 ЛЕТНИЕ В КУКЛЫ играют -а не шалятся с мужиками на 20 лет старше себя... просто не заплатили ей или мало показалось вот вам типа и миньет любофЪ стыдливо именуемая развратные действия....
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14.09.2021 14:59 Ответить
Шо-то подсказывает, что в этом случае девки нашли себе лоха, который нальет.
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14.09.2021 15:00 Ответить
Предварительно мы выяснили, что девушки на улице познакомились с мужчиной. Во время общения он приобрел алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки.

Мда. Чем подобное заканчивается обычно девушки наверное не знали.
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14.09.2021 15:02 Ответить
им же по 12! конечно не знали!
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14.09.2021 15:06 Ответить
Сомнительно, учитывая на сколько быстро при наличии интернет подростки начинают разбираться в отношении полов.
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14.09.2021 15:10 Ответить
ну, вообще-то, это изначально ваше предположение было, не?
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14.09.2021 15:12 Ответить
Изначально это был некий горький сарказм с определенной долей скепсиса.
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14.09.2021 15:14 Ответить
ну а я-то конечно на серьёзных щщах задвинул, ага
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14.09.2021 15:21 Ответить
Читай выше. Они часто знают больше чем мы можем предположить
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14.09.2021 15:13 Ответить
12ти летняя чё делала с алкоголем и взрослым мужиком?
Тут её как раз судить надо...
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14.09.2021 15:02 Ответить
Нет. В данном случае должны отвечать прежде всего родители. Ребенок несовершеннолетний.
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14.09.2021 15:09 Ответить
ты в своем уме? 12 лет - это ребенок
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14.09.2021 15:12 Ответить
В 70-е у нас 2 девки в 7 классе забеременели, если с 6 лет в 1 класс, то в 7 классе=13 лет. Фигасе дети.
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14.09.2021 15:27 Ответить
сочувствую. остаюсь при своем мнении, ибо общаюсь с детьми по роду деятельности
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14.09.2021 15:37 Ответить
"Звезда" отросла, а мозги - нет. Технически такое возможно...
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14.09.2021 16:29 Ответить
в мене знайома була, з 11 років займалася розпусними діями(брала в рот).
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14.09.2021 16:13 Ответить
Ну и что, что это ребёнок?
Я ещё раз для тугих повторю - что РЕБЁНОК делал с бухлом и мужиком? Её ж, с подружкой, мужик не силой тянул. Они сами прилипли к нему...
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14.09.2021 17:56 Ответить
приболтают твоего, тогда расскажешь. я в шоке от этих имбицилов.
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14.09.2021 18:28 Ответить
еще и волает, как подорванное. тоже детей завлекаешь на стройки, агрессивный д.г.нерат?
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14.09.2021 18:30 Ответить
Кого "моего", недоразвитое?
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15.09.2021 01:58 Ответить
12-летние "девушки", это как ? ...и длительное время распивали спиртные напитки ...
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14.09.2021 16:03 Ответить
То есть в 12 лет бухать с рандомным мужиком на улице - это норма было бы. А вот то, что он её трахнул - это катастрофа и нарушение моральных норм
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16.09.2021 16:11 Ответить
 
 