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Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Закарпатье полиция расследует аварию, в которой погиб 13-летний мальчик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

13 сентября, около 22:20, в полицию позвонил 30-летний житель Иршава и сообщил, что он совершил наезд на велосипедиста между населенными пунктами Заречье и Ольховка.

Прибыв по вызову полицейские предварительно установили, что заявитель на своем автомобиле марки "Volkswagen" совершил наезд на малолетнего мальчика. По показаниям водителя 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу.

От полученных травм мальчик скончался на месте аварии. Полицейские освидетельствовали водителя - за рулем он находился в трезвом состоянии.

Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция 01

Сейчас следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

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В ходе досудебного расследования будут проведены все необходимые экспертизы и следственные действия для того, чтобы установить все объективные обстоятельства аварии.

Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция 02
Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+12
В пол одиннадцатого в 13 лет нужно дома сидеть, а лучше спать, ведь завтра в школу.
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14.09.2021 15:11
+11
Человек просто ехал ( можешь интерпретировать это слово как просто жил) Вдруг на пути оказался посторонний которого было невозможно не сбить Автомобиль тоже чуточку поезд. Печально что подросток стал жертвой прогресса.
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14.09.2021 15:10
+7


співчуття родині загиблої дитини...
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14.09.2021 15:12
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Зустрілося двоє на дорозі і обидва були впевнені що весь світ для них.
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14.09.2021 15:01 Ответить
Человек просто ехал ( можешь интерпретировать это слово как просто жил) Вдруг на пути оказался посторонний которого было невозможно не сбить Автомобиль тоже чуточку поезд. Печально что подросток стал жертвой прогресса.
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14.09.2021 15:10 Ответить
Малий після 22 на дорозі між селами це, одна справа. А ось відстань між тілом і велосипедом то, зовсім інша. Та й те, шо хлопчина вискочив на дорогу ми чуємо тільки з боку живого. Я сам багато проводив часу на двох колесах то ж, знаю трохи дорогу з обох сторін.
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14.09.2021 15:43 Ответить
10 часов ночи, 13летний мальчик между селами катается - что-то тут не так. Увы, но ночью на не освященном участке не всегда можно заметить кого-либо или что-либо вовремя... P/s ребенка жалко в любом случае.
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14.09.2021 16:04 Ответить
Ещё и посреди дороги...
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14.09.2021 17:23 Ответить
Велосипед мог перемещаться, а тело могло остаться на месте
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14.09.2021 17:26 Ответить
В пол одиннадцатого в 13 лет нужно дома сидеть, а лучше спать, ведь завтра в школу.
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14.09.2021 15:11 Ответить
І тим більше, не знаючи ПДР (а в 13 років вони їх не знають) виїзжати на дорогу.
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14.09.2021 15:14 Ответить
А мы нормально катали и в пол одинадцатого и в 2 ночи, летом особенно.

Но в Украине обвинять жертву - это норма.
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14.09.2021 19:27 Ответить
І хоча водій нічого не порушив, все повісять на нього.
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14.09.2021 15:11 Ответить
Из чего ясно, что он ничего не нарушил ?
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14.09.2021 19:28 Ответить
Ну велодоріжки або, як мінімум, пішоходного переходу для того, щоб пересікати проїжджу частину велосипедом, на фото немає.
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14.09.2021 23:38 Ответить
Ви мабуть не водій, тому з правилами дорожнього руху не знайомі - але з 12 років забороняється рухатись на велесепеді по тротуарам, можна рухатись в правому ряді і доречі лише з нього дозволений поворот наліво, за умови відсутності інших рядів. Пішохідний перехід, доречі, також не для велосипедистів, а для пішоходів, як це може бути зрозуміле з назви.

Тобто малий наче тоже нічого не порушив. Але в них є суттєва відмінність - водій автомобіля керував транспортинм засобом підвищеного ризику, навідміну від хлопця. Тому саме на водієві більша відповідальність за обережність керування.

А з фото виглядає наче він або наздогнав малого, або вліпив на зустрічній смузі, обїзжаючи перепону, або збив велосипедиста, який повертав налівло. І судячи з позиції авто міг бути порушений швидкісний режим, але цього ми також навепно не знаємо напевно.

А от що точно зрозуміло зі статті, що відкрито провадження за статею 286 порушення правил дорожнього руху, приведше до смерті. Правда на кого складено протокол також невідомо, навряд щоб на мерця
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15.09.2021 08:32 Ответить


співчуття родині загиблої дитини...
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14.09.2021 15:12 Ответить
И заодно спросить почему они ночью отправили ребенка на дорогу.
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14.09.2021 15:32 Ответить
думаю этот вопрос будет их мучить до конца их дней
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14.09.2021 15:45 Ответить
За их сынка недоумка будет сидеть человек,
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14.09.2021 17:24 Ответить
имейте сострадание... водила будет сидеть или не будет, а ребенок мертв, безвозвратно...
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14.09.2021 17:28 Ответить
А як відносно співчуття ,до водія та його родини ???
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14.09.2021 17:31 Ответить
співчуваю... і навіть якщо тільки дитина винна - вона вже покарана... як і її батьки

водію дуже співчуваю , бо по всьому видно що непогана людина - не втік, був тверезий, і міг дійсно не бачити малого велосипедиста в темряві (і який точно був без світловідбиваючого желета)
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14.09.2021 17:37 Ответить
20 років,до пенсі я кермував ,то маю власний досвід ДТП з смертельними наслідками !!! Психічно це дуже величезне навантаження-безсоння ,вселяка маячня !!!)))
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14.09.2021 17:47 Ответить
не сперечатимусь... але ж окрім самопокарання і психічного, матеріального і морального навантаження, Ви ж розуміли і про кінець шляху земного того, хто вільно-невільно був винен і в Ваших стражданнях і в своїй смерті (бо Ви відчували біль і несправедливість і ще Бог зна що... а він вже ні... і ніколи) - та це лірика, життя складніше і неоднозначне... тому й не сперечатимусь...
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14.09.2021 17:56 Ответить
На жаль кожен день трагічні ДТП і ніхто не робить висновків і поліція тут ніби ні до чого,схаменітся не може так продовжуватись ,щось треба робити.
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14.09.2021 15:43 Ответить
Видит кто нибудь на велике ,хотя бы, отражатели?
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14.09.2021 15:48 Ответить
Что сказать, велосипедист получил то, что заслужил,

Водителя жаль, но хоть на лечение идиота не будет тратиться, баран проще, чем инвалид, ещё и ребёнок,

Хоть и не виноват, но всё равно неприятно, когда калека от твоих рук, а так закопают и порядок
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14.09.2021 17:30 Ответить
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15.09.2021 08:36 Ответить
Рухатись вночі через село ,це приблизно як по минному полю !!))
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14.09.2021 17:32 Ответить
Недавно еду за зилом с боольшой будкой, он обгоняет троих 12+- велосипедистов, проезжает пешеходный переход ( скорость 25-30) и тут пацанчики показывают левый поворот, ещё и смотрят назад, и по переходу шмыгают на великах через дорогу, вылетая из за будки на встречку

Хорошо, там никого не было, ибо будка закрывала обзор, но велосипедисты считают себя в праве ехать по пешеходному переходу как будто у них преимущество

Короче жаль водителя и егл машину...
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14.09.2021 17:38 Ответить
Глупа ніч, сільська дорога, видимість така собі, водій трохи втомлений, велосипед без світловідбивних елементів, можливо, й дитина була вся в чорній одіжі.
Усі умови для настання дтп присутні.
Водій, якщо й устиг зреагувати, то запізно.
Шкода і водія, і дитину, навіть якщо там 100% винна дитини. Співчуття родині загиблого, водієві - психічного здоров'я це пережити...
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15.09.2021 09:53 Ответить
 
 