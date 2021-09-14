Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На Закарпатье полиция расследует аварию, в которой погиб 13-летний мальчик.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
13 сентября, около 22:20, в полицию позвонил 30-летний житель Иршава и сообщил, что он совершил наезд на велосипедиста между населенными пунктами Заречье и Ольховка.
Прибыв по вызову полицейские предварительно установили, что заявитель на своем автомобиле марки "Volkswagen" совершил наезд на малолетнего мальчика. По показаниям водителя 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу.
От полученных травм мальчик скончался на месте аварии. Полицейские освидетельствовали водителя - за рулем он находился в трезвом состоянии.
Сейчас следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
В ходе досудебного расследования будут проведены все необходимые экспертизы и следственные действия для того, чтобы установить все объективные обстоятельства аварии.
Пожалуйста, подождите...
Но в Украине обвинять жертву - это норма.
Тобто малий наче тоже нічого не порушив. Але в них є суттєва відмінність - водій автомобіля керував транспортинм засобом підвищеного ризику, навідміну від хлопця. Тому саме на водієві більша відповідальність за обережність керування.
А з фото виглядає наче він або наздогнав малого, або вліпив на зустрічній смузі, обїзжаючи перепону, або збив велосипедиста, який повертав налівло. І судячи з позиції авто міг бути порушений швидкісний режим, але цього ми також навепно не знаємо напевно.
А от що точно зрозуміло зі статті, що відкрито провадження за статею 286 порушення правил дорожнього руху, приведше до смерті. Правда на кого складено протокол також невідомо, навряд щоб на мерця
співчуття родині загиблої дитини...
водію дуже співчуваю , бо по всьому видно що непогана людина - не втік, був тверезий, і міг дійсно не бачити малого велосипедиста в темряві (і який точно був без світловідбиваючого желета)
Водителя жаль, но хоть на лечение идиота не будет тратиться, баран проще, чем инвалид, ещё и ребёнок,
Хоть и не виноват, но всё равно неприятно, когда калека от твоих рук, а так закопают и порядок
Хорошо, там никого не было, ибо будка закрывала обзор, но велосипедисты считают себя в праве ехать по пешеходному переходу как будто у них преимущество
Короче жаль водителя и егл машину...
Усі умови для настання дтп присутні.
Водій, якщо й устиг зреагувати, то запізно.
Шкода і водія, і дитину, навіть якщо там 100% винна дитини. Співчуття родині загиблого, водієві - психічного здоров'я це пережити...