Рекордное количество украинских команд приняло участие в Венском международном марафоне: Финишировали с флагом киборгов. ФОТО

Самый массовый забег украинских команд состоялся 12 сентября во время 38-го Венского марафона. На старт марафонской эстафеты вышли 7 украинских команд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Амбасадор Венского международного марафона от Украины Александра Саенко, ставшая инициатором и организатором этой акции, рассказала: "Раз в два года мы проводим в Вене фестиваль украинской культуры UStream. Мы уже имеем свою публику, а название становится узнаваемым. Несколько лет назад мы открыли фестиваль забегом команды UStream на Венском марафоне. Четыре известных украинских легкоатлета Иван Гешко, Иван и Александр Бабарыки, Андрей Онистрат - показали лучший результат, пробежав марафонскую эстафету за 2 часа 19 минут. С тех пор мы начали регистрировать команды UStream ежегодно".

Этот год стал особенным, поскольку дата Венского международного марафона 12 сентября пришлась на годовщину Венской битвы 1683 - решающей битвы против османской армии, в которой значительную роль сыграли запорожские козаки.

Кроме того, по ее словам, в этом году беспрецедентно большое количество украинских команд: шесть команд UStream и команда боксерского клуба Theodoros, которая прилетела из Харькова поддержать украинский забег несмотря на неблагоприятные глобальные обстоятельства.

Сама Саенко традиционно финишировала с флагом украинских киборгов, который в Вену привезли в 2018 году бойцы 93-й ОМБр.

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