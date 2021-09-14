РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15747 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины
4 570 5
Беларусь (7528) взрывчатка (789) граница (4749) Ривненщина (1142) СБУ (18702)

Тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен на границе с Беларусью, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Отмечается, что спецназовцы изъяли из тайника 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), 2 магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

"Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз. Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрдиверсионные учения СБУ в Сватово: условные диверсанты "совершили" теракт на железнодорожном вокзале. ВИДЕО

Тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен на границе с Беларусью, - СБУ 01
Тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен на границе с Беларусью, - СБУ 02
Тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен на границе с Беларусью, - СБУ 03

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На бандерівців спишуть.
показать весь комментарий
14.09.2021 16:12 Ответить
Терористи використовують територію Білорусі для нападу на Україну і готують схрони вже на нашій території для проведення терористичних атак на об'єкти інфраструктури. Потрібно вводити Воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ.
показать весь комментарий
14.09.2021 17:50 Ответить
ящик уже поменяли закрадываются смутные сомнения шли шли и нашли щаз бульбофюрер раскрутит тему о переправке оружия с Украины подыграли ?
показать весь комментарий
14.09.2021 16:21 Ответить
а по-моему это какое-то пасхальное яйцо, для прикола , мол "не зря же вы вы по кущерям бегали, вот, вы налши бонус!"
показать весь комментарий
15.09.2021 11:07 Ответить
Лучше пускай скажут сколько стоило подорвать сотрудниками СБУ машины Шеремета? СБУ - это убийцы и контрабандисты в пагонах
показать весь комментарий
22.02.2022 18:18 Ответить
 
 