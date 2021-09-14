Тайник с оружием и взрывчаткой обнаружен на границе с Беларусью, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ, а именно - во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины.

Отмечается, что спецназовцы изъяли из тайника 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, 5 килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), 2 магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

"Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технических экспертиз. Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования", - следует из сообщения.

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