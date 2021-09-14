Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Практическую гавань Одесского морского порта зашел катер Береговой охраны Турции. По традиции, катер морской охраны "Балаклава" встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Неофициальный дружественный визит-ответ продлится до 16 сентября. За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные темы. Также программой визита предусмотрено и неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест.
"Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений. За приветственным обедом на флагмане Морской охраны "Григорий Куропятников" турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учетом и уважением к обычаям и культуре гостей", - сказано в сообщении.
В августе Флагман Морской охраны Государственной пограничной службы Украины "Григорий Куропятников" гостил в Стамбуле.
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