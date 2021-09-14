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Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Практическую гавань Одесского морского порта зашел катер Береговой охраны Турции. По традиции, катер морской охраны "Балаклава" встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Неофициальный дружественный визит-ответ продлится до 16 сентября. За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные темы. Также программой визита предусмотрено и неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест.

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"Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений. За приветственным обедом на флагмане Морской охраны "Григорий Куропятников" турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учетом и уважением к обычаям и культуре гостей", - сказано в сообщении.

В августе Флагман Морской охраны Государственной пограничной службы Украины "Григорий Куропятников" гостил в Стамбуле.

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Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 01
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 02
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 03
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 04
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 05
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 06
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 07
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 08
Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом 09
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Добре,що Безумная своїм довгим язиком, коли здавала держтаємницю про можливий захват вагнерівців у Турції, не зірвала цей дружній запланований мабуть візит ДО ТОГО ЯК ...
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14.09.2021 17:44 Ответить
Турецький Кеп молодець ! Провідав своїх дєтушек в Одесі !))
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14.09.2021 17:50 Ответить
Hoş geldiniz, arkadaşlar!
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14.09.2021 17:55 Ответить
В Анталии весь аэропорт забит рабсеянами с дружественным визитом.
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14.09.2021 18:09 Ответить
Да то турки просто кацапских овец стригут
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14.09.2021 21:44 Ответить
мордва еще за Синоп ответит.
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14.09.2021 18:22 Ответить
Турки хитрые, с ними осторожнее!
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14.09.2021 19:36 Ответить
Вся встреащая делегация на тот катер и не поместится.
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14.09.2021 20:24 Ответить
Слышал слышал. Еще раньше прочитал об этом на УСІ Online https://usionline.com/v-odesskom-portu-gostit-kater-beregovoj-ohrany-turcii-foto/ и кстати визит еще долго продлится. Вообще мне нравится как там подают информацию и к тому же там всегда только актуальные новости
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15.09.2021 15:20 Ответить
 
 