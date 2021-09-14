РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4771 посетитель онлайн
Новости Фото Происшествия
2 860 15
вырубка (155) лес (604) ГБР (2556)

На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи Территориального управления ГБР Хмельницкого сообщили о подозрении ведущему инженеру Путильского лесного хозяйства на Буковине, из-за халатности которого было незаконно вырублено деревьев на более 3 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в 2020 году работник лесничества позволил осуществить постепенную вырубку на территории заказника местного значения "Зубровица" площадью 1,8 га, принадлежащих к участкам заповедного фонда. Законодательством такие вырубки запрещены на этой территории.

Указанные действия нанесли государству ущерб на 3,3 миллиона гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец

Работник лесхоза подозревается в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в другом уголовном производстве следователи ГБР сообщили о подозрении мастеру леса Сторожинецкого лесного хозяйства на Буковине, из-за халатности которого вырублено деревьев на 200 тысяч гривен.

С мая по июль 2021 года мастер леса ненадлежащим образом выполнял охрану леса, из-за чего неизвестные вырубили деревья дуба и пихты. Из-за халатности работника лесничества злоумышленники остались незамеченными. Незаконная вырубка нанесла государству ущерб более чем 210 тысяч гривен.

Также читайте: Украина может возобновить экспорт древесины до конца года, - глава Гослесагентства Болоховец

На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР 01
На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР 02
На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР 03
На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Та херня ж! - сейчас зелупенский там мильярд дэрэв каааак высадит.

Они пройти там не смогут, столько дэрэв Буба посадит.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:46
+4
рыба по прежнему гниёт с головы...
показать весь комментарий
14.09.2021 18:40
+3
14.09.21 16:56

В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
показать весь комментарий
14.09.2021 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і ...?? Які наслідки,як за звичай підозра ,без будь-яких наслідків !!!)))
показать весь комментарий
14.09.2021 18:34 Ответить
Та херня ж! - сейчас зелупенский там мильярд дэрэв каааак высадит.

Они пройти там не смогут, столько дэрэв Буба посадит.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:46 Ответить
облиснение? или пока облыснение лесов?
показать весь комментарий
14.09.2021 18:36 Ответить
рыба по прежнему гниёт с головы...
показать весь комментарий
14.09.2021 18:40 Ответить
не поділився з ЗЕмафією
показать весь комментарий
14.09.2021 18:42 Ответить
ХТОСЬ ВІРИТЬ ОЦЬОМУ ДБР ПРИ вові??
показать весь комментарий
14.09.2021 18:45 Ответить
ТРУХАНЯ там у них справа , ТАТАРОВА...
показать весь комментарий
14.09.2021 18:46 Ответить
14.09.21 16:56

В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
показать весь комментарий
14.09.2021 18:53 Ответить
https://censor.net/ru/news/3288196/my_nashli_zemlyu_pod_programmu_prezidenta_o_bolshom_zalesnenii_ukrainy_glava_goslesagentstva_bolohovets

Ну так нашли же землю, не соврал ни разу.
показать весь комментарий
14.09.2021 18:57 Ответить
3 ляма,трындеж!Здесь у нас все 33 с с попугаем в придачу.

Зел,бедожопец,не приезжай больше в Черновцы со своим уличным музыкантом...
показать весь комментарий
14.09.2021 19:09 Ответить
Вот это патриотизм!
показать весь комментарий
14.09.2021 19:22 Ответить
2019 Дебати. Питання №9 "Куди поділись карпатські ліси?"

2020 "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"
показать весь комментарий
14.09.2021 20:21 Ответить
Как это можно квалифицировать в служебную халатность ?

И как можно измерять уничтожение природы в деньгах ? ( эти деревья завтра на 3Д принтере напечатают ? )
показать весь комментарий
14.09.2021 23:00 Ответить
хитро пилят, ублюдки, ниже уровня земли.
показать весь комментарий
15.09.2021 00:03 Ответить
На території, що прилягає до Сторожинецького військового полігону, вже давно не ховаючись рубають ліс.

І що, курва?!!

Хтось поніс хоча б якесь покарання, крім звільнення з посади?
показать весь комментарий
15.09.2021 11:24 Ответить
 
 