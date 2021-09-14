На территории заповедного фонда на Буковине незаконно вырубили деревьев более чем на 3 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Следователи Территориального управления ГБР Хмельницкого сообщили о подозрении ведущему инженеру Путильского лесного хозяйства на Буковине, из-за халатности которого было незаконно вырублено деревьев на более 3 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщается, в 2020 году работник лесничества позволил осуществить постепенную вырубку на территории заказника местного значения "Зубровица" площадью 1,8 га, принадлежащих к участкам заповедного фонда. Законодательством такие вырубки запрещены на этой территории.
Указанные действия нанесли государству ущерб на 3,3 миллиона гривен.
Работник лесхоза подозревается в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Также в другом уголовном производстве следователи ГБР сообщили о подозрении мастеру леса Сторожинецкого лесного хозяйства на Буковине, из-за халатности которого вырублено деревьев на 200 тысяч гривен.
С мая по июль 2021 года мастер леса ненадлежащим образом выполнял охрану леса, из-за чего неизвестные вырубили деревья дуба и пихты. Из-за халатности работника лесничества злоумышленники остались незамеченными. Незаконная вырубка нанесла государству ущерб более чем 210 тысяч гривен.
Пожалуйста, подождите...
Они пройти там не смогут, столько дэрэв Буба посадит.
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
Ну так нашли же землю, не соврал ни разу.
Зел,бедожопец,не приезжай больше в Черновцы со своим уличным музыкантом...
2020 "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"
И как можно измерять уничтожение природы в деньгах ? ( эти деревья завтра на 3Д принтере напечатают ? )
І що, курва?!!
Хтось поніс хоча б якесь покарання, крім звільнення з посади?