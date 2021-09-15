Триллер с Рабиновичем, Де!олигархи, талант премьер-министра. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Триллер

Подайте на борьбу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Слуга народа" не будет медлить с принятием закона о деолигархизации, - Арахамия

Де!олигархи

Отчет комиссии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые факты на заседании ВСК по "вагнеровцам" вызывают расхождение с официальной версией, - нардеп "Голоса" Костенко

Талант

Переходный период

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Трудности перевода

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов удивлен реакцией на его заявление о переходе Украины на латиницу: "Если сторонникам "русского мира" стало плохо, значит, Украине будет хорошо!"

Совсем другое дело...

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