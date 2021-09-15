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мошенничество (1131) СБУ (18723) Сумская область (1875)

Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Работу двух подпольных колл-центров блокировали на Сумщине. Получая банковские данные людей они похищали их деньги и финансировали преступную группировку криминального авторитета Леры Сумского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что к работе колл-центра были привлечены почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам. Точная сумма "доходов" устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос, предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к "клиентам", которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их деньги.

Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - Леры Сумского. Сейчас он сбежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.

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Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ 01
Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ 02
Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ 03
Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Не хватило времени за долгие годы посадить этого старого пердуна, теперь заочно "караете"? Привет прокуратуре и судам Сумщины за их многолетнюю бездеятельность и подслеповатость, когда касается серьёзных вопросов
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15.09.2021 09:55 Ответить
все эти "старые пердуны" ходят под кремлевской гэбней. работают пугалами-зиц-предселателями
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15.09.2021 10:59 Ответить
да все эти спецслужбы по 2 года ждут, до тех пор пока из мелких барыг вырастают банковские центры, а из мелких шнырей выходят жирные международные корпорации контрабандистов. Это вроде как и работает, но неужели никто не звонит, не пишет анонимки, не жалуется? Три года ждут а потом вдруг наконец-то арестовывают, а два бурные года предыдущенй деятельности - не видели, ослепли???? ОСЛЕПЛИ????
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15.09.2021 11:05 Ответить
я кнонечно, понимаю, что сейчас можно все базы данных купить в Сети - украденные данные Нова Пошта, Приватбанка, но бороься с базами данных будет неэффективно, потому что они в Инете как грибы растут. Надо как то с другой стороны подойти. Есть ли закон о запрете использования украденных баз данных?
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15.09.2021 11:01 Ответить
он не лера, он лёра.

я думал, он давно уже подох. оказывается жив до сих пор.
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15.09.2021 11:57 Ответить
 
 