Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Работу двух подпольных колл-центров блокировали на Сумщине. Получая банковские данные людей они похищали их деньги и финансировали преступную группировку криминального авторитета Леры Сумского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что к работе колл-центра были привлечены почти 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам. Точная сумма "доходов" устанавливается, но предварительные оценки свидетельствуют о десятках миллионов гривен.

Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос, предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к "клиентам", которые охотно отдавали свою персонифицированную информацию. Как следствие - злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их деньги.

Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета - Леры Сумского. Сейчас он сбежал из Украины и скрывается от правоохранителей за рубежом.

В рамках уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия.

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