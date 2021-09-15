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авто (4067) пожар (5574) Харьков (6550) ГСЧС (4490)

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На автостоянке в одном из районов Харькова ночью горели шесть автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 сентября в 3:28 на номер "101" поступило сообщение о том, что по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 170 на автостоянке горят автомобили", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 кв.м. Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-ти автомобилям, которые стояли вплотную: двум Toyota Camry, еще одном Toyota Rav 4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех автомибилей разные степени повреждения.

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 01

Огонь был локализован в 3:36, а в 4:35 ликвидирован.

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"Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются", - сказано в сообщении.

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 02
Фото: ГСЧС

Вместе с тем, в местном паблике пишут, что Toyota Rav 4 принадлежит начальнику отдела полиции города.

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 03
Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 04
Фото: паблик Труха
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Топ комментарии
+13
ланос жальче всех! он один пострадал не заслужено )))
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15.09.2021 10:15
+9
мона-стырский в курсе - требует повышение зарплат копам )))
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15.09.2021 10:16
+8
В Днепре подорвали в авто, в Харькове горят авто... Как там ситуэйшн с криминогенной обстановкой в стране, товарищи Монастырский, Венедиктова, Баканов?...
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15.09.2021 10:13
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В Днепре подорвали в авто, в Харькове горят авто... Как там ситуэйшн с криминогенной обстановкой в стране, товарищи Монастырский, Венедиктова, Баканов?...
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15.09.2021 10:13 Ответить
мона-стырский в курсе - требует повышение зарплат копам )))
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15.09.2021 10:16 Ответить
им пох.....это мусорские разборки!
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15.09.2021 10:17 Ответить
сегодня, в 9.00... Ниссан... + погибший

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15.09.2021 10:20 Ответить
уточнение - двое погибших
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15.09.2021 10:22 Ответить
В Харкові горить авто мусора, а це не кримінал а боротьба з ним. Шкода машини, що стояли рядом, надіюсь вони були застраховані.
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15.09.2021 14:53 Ответить
ланос жальче всех! он один пострадал не заслужено )))
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15.09.2021 10:15 Ответить
А остальные за шо?
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15.09.2021 10:21 Ответить
ни за шо.... но Ланос всегда тяжелее всего достается... ( по копеечке собирал)))

вообще-то это сарказм...
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15.09.2021 10:24 Ответить
На 15-летней камрюхе наверное тоже не от хорошей жизни ездят.
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15.09.2021 10:29 Ответить
бо ланос то майно трудяги...
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16.09.2021 08:50 Ответить
Жаль что без начальника сгорел(
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15.09.2021 10:19 Ответить
А відео ще немає, на якому цей начальник домовляється щоб підпалили його автомобіль?
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15.09.2021 10:25 Ответить
В полиции дело хоть зарегистрировали? Или как обычно отказной материал.
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15.09.2021 10:37 Ответить
звичайно, там же авто ъх начальника згорыло а не якогось звичайного громадянина Украъни
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15.09.2021 10:42 Ответить
Помните как в Харькове "активисты" одного ОПГ сломали челюсть начальнику уголовного розыска.
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15.09.2021 11:29 Ответить
 
 