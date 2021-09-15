Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На автостоянке в одном из районов Харькова ночью горели шесть автомобилей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15 сентября в 3:28 на номер "101" поступило сообщение о том, что по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 170 на автостоянке горят автомобили", - говорится в сообщении.
К моменту прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 кв.м. Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-ти автомобилям, которые стояли вплотную: двум Toyota Camry, еще одном Toyota Rav 4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех автомибилей разные степени повреждения.
Огонь был локализован в 3:36, а в 4:35 ликвидирован.
"Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в местном паблике пишут, что Toyota Rav 4 принадлежит начальнику отдела полиции города.
Пожалуйста, подождите...
вообще-то это сарказм...