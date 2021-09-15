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Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

45 тыс. долларов вымогали у одного из застройщиков за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТГ Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что организаторы наладили механизм получения средств за незаконную передачу земель Министерства обороны под застройку жилых домов. Сейчас задокументировано, что участники преступной группы требовали от одного из застройщиков 45 000 долларов США за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТГ Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.

Для обеспечения необходимого количества земли до сделки был привлечен один из руководителей местной власти. За пролонгацию одного из договоров аренды и передаче в Миноборны еще двух участков он "запросил" 15 тыс. долларов США.

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Следователи ГБР задокументировали получение руководителем громады и посредником 10 000 долларов США за принятие необходимого решения сессии этой ОТГ о продлении договора аренды с Минобороны на один земельный участок и разрешение на изготовление проектной документации для другого.

14 сентября 2021 правоохранители задержали "на горячем" одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и посредника при получении 20 000 долларов США при заключении сделки в служебном помещении Минобороны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в том числе обыски по местам работы и проживания участников группы.

Решается вопрос о сообщениb задержанным о подозрении. Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 01
Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 02
Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 03
Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 04
Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 05
Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 06
Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Ну так такое постоянно, просто эти не поделились вот их и хлопнули.
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15.09.2021 10:32 Ответить
Невідома чиновниця одного з ОТГ намагалась здерти з невідомого забудовника відому суму у відомій валюті.

А взагалі на фото якісь мутні типи.
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15.09.2021 10:36 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією триває !!! Чергова підозра ,без жодних наслідків !!!)))
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15.09.2021 10:39 Ответить
Та такої корумпованої гидоти в Україні сотні тисяч !!!))))
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15.09.2021 10:40 Ответить
Деградація оборони з клоунами йде повним ходом!
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15.09.2021 10:40 Ответить
Реанімація корумпованих кремлівських гнид триває !!!))))
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15.09.2021 10:42 Ответить
Демпінгували розмір заносу? Та за таке любой судєйський реально наваляє, ач ,ніщєброди, планку занижають. Хай покарає їх нещадна рука Феміди-Вовк!
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15.09.2021 10:49 Ответить
В этой новости все прекрасно: и мусора, которые крышуют незаконное строительство подавляя конкурентов, и застройщик, который дает взятку за строительный беспредел. Главное - не спалить контору, которая строит это дерьмо, ведь тогда подымется шум и мусора не получат откат.
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15.09.2021 11:27 Ответить
судя по блатным позам, ждет залога и бархатного сезона в Турции....
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15.09.2021 13:12 Ответить
снова спрасю у Байдена-а шо мы не в НАТе?...
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15.09.2021 14:12 Ответить
ОТ так(((((а військовослужбовці ЗСУ в цей час без житла і по винайомних квартирах((((((
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15.09.2021 14:38 Ответить
 
 