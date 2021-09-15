Откупорила вино урожая 1775 года стоимостью более $100 тыс.: Экс-"гендиректору" "Массандры" Павленко сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Экс-"гендиректор" винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму подозревается в разграблении национальных ценностей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК Крым.
"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г.Севастополя сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему "генеральному директору" захваченного оккупантами винзавода "Массандра" по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - говорится в сообщении.
Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" - одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин. После оккупации полуострова Российской Федерацией, в 2014 году, имущество винзавода было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность - управлению делами президента РФ.
В конце февраля 2015 подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода. В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" президентом Российской Федерации и бывшим премьер-министром Италии, подозреваемый самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 года. Стоимость одной такой бутылки вина составляет более 100 тыс. долларов США, и в соответствии с законодательством Украины является национальным достоянием, имеющим значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.
Таким образом, "генеральный директор" Массандры подозревается в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.
В прокуратуре напомнили, что в января 2016 года указанной гражданке Украины было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Отметим, что так называемым "гендиректором" "Массандры" в оккупированном Крыму являлась Янина Павленко.
Пожалуйста, подождите...
и халявное вино,
щоб ви там в них- поздихали
прокацаплене гівно !
Кримська й cирійська авантюри Путіна до болю нагадують війну середини ХІХ століття, коли Росія також намагалася встановити свій контроль у Чорномор'ї та Середземномор'ї
Кримську (Східну) війну 1853-1856 років розв'язав російський імператор Ніколай І під приводом захисту православ'я на Балканах. За мету вона мала територіальні анексії, розгром Османської імперії, включення Балкан до російської сфери впливу та привласнення в такий спосіб «Візантійської спадщини». Це мало остаточного закріпити за Російською імперією роль «жандарма Європи», засвоєну в 1830-1848 роках. Проте війна закінчилася нищівною поразкою Росії.
Роздмухування імперських амбіцій, помножене на недолугу російську дипломатію та хибне уявлення про власну потугу, зумовило формування антиросійської коаліції у складі Османської імперії, Французької імперії, Королівства Великої Британії, Королівства Сардинії. Коаліція мала дипломатичну підтримку Австрійської імперії та Королівства Пруссії, які теж не були зацікавлені в надмірному зміцненні Росії на Півдні Європи. Як наслідок - Росія отримала не коротку переможну війну з Туреччиною на Балканах, а бойові дії на суходолі від Молдови до Криму, загрозу портам на Білому, Балтійському, Чорному морях і навіть у Владивостоку. Замість російського десанту на Босфорі - висадку англо-франко-сардинсько-турецьких військ у Криму, а замість російського прапора над Стамбулом - здачу Севастополя. Застарілі вітрильний флот, артилерія, гладкоствольні рушниці, брак комунікацій призвели до закономірного результату. У 1854-му Росію примусили звільнити окуповані території Молдови та Валахії. 18 лютого 1855-го за загадкових обставин пішов із життя імператор Ніколай І (ходили чутки про його самогубство). 27 серпня того самого року після тривалої облоги зданий був Севастополь, затоплений увесь Чорноморський російський флот.
Новий імператор Алєксандр ІІ ужив заходів для припинення воєнних дій. 30 березня 1856 року під час Берлінського конгресу керівник російської делегації граф Орлов підписав воєнну капітуляцію, а згодом Паризьку мирну угоду, що зафіксувала відмову Російської імперії від активної політики на Балканах, Чорноморського флоту та приморських фортець.
Далее -- https://zakusilov.livejournal.com/3203040.html?utm_source=embed_post
..а вот что там делал ********* и какие были приняты меры на уровне дипломатии?
и бывшим премьер-министром Италии Источник: https://censor.net