"Глаза для "Бук-М1": на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения "Феникс-1". ФОТО
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По заказу Министерства обороны Украины казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" разработало трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", которая была принята на вооружение Вооруженных сил Украины после ряда успешных испытаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", - отметил глава Минобороны Андрей Таран.
По его словам, благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели.
Министр обороны добавил, что полученная информация с трехкоординатной радиолокационной станции обнаружения 80К6КС1 передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" эффективнее.
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Я случайно видел кольчугу в Киеве, когда ее вывозили с территории завода, а сведущие знакомые сказали мне, что это она.
И да, загоризонтная использует отражение луча и от ионосферы и от земли.
Но это только обнаружение одиночных крылатых ракет, а ведь их еще надо чем-то сбивать.
Так что ваш план потянет лишь бюджет США.
И есть один, важный момент - КР идет ОГИБАЯ рельеф местности, а местность дает сильную засветку для любых РЛС. Потому АВАКСы летают достаточно высоко и на такую высоту украинские БПЛА, способные поднять РЛС достаточной мощности + систему передачи данных пока поднять невозможно - нет такого планера.
то есть, чиновники сами кормятся за счёт войны в Украине и кормят других ???
спасиба Зиленскаму за эта!
Хрен на масло не намажите .В карман из ничего ничего не положите. Хоть танками закупитесь, хоть железным куполом укройтесь.
Работать надо, а не учения проводить , под обдолбанными кайфами марсоходов дегенератов умственной фантастики.