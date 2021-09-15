"Глаза для "Бук-М1": на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения "Феникс-1". ФОТО

По заказу Министерства обороны Украины казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" разработало трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", которая была принята на вооружение Вооруженных сил Украины после ряда успешных испытаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", - отметил глава Минобороны Андрей Таран.

По его словам, благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели.

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Министр обороны добавил, что полученная информация с трехкоординатной радиолокационной станции обнаружения 80К6КС1 передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" эффективнее.