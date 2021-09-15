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"Глаза для "Бук-М1": на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения "Феникс-1". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

По заказу Министерства обороны Украины казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" разработало трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 "Феникс-1", которая была принята на вооружение Вооруженных сил Украины после ряда успешных испытаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", - отметил глава Минобороны Андрей Таран.

Глаза для Бук-М1: на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения Феникс-1 01

По его словам, благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели.

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Министр обороны добавил, что полученная информация с трехкоординатной радиолокационной станции обнаружения 80К6КС1 передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" эффективнее.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
игорёк, а есть в мире такая жопа, в которой ты не затычка?
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15.09.2021 14:09
+8
Розроблено і прийнято на озброєння багато чого, а в військах його ніц нема.
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15.09.2021 13:55
+8
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15.09.2021 13:57
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Розроблено і прийнято на озброєння багато чого, а в військах його ніц нема.
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15.09.2021 13:55 Ответить
Будь яка РЛС через 40 км. вже не бачить низьколетящі цілі. Тому потрібно працювати над тим щоб припідняти РЛС над землею на кілька сотень метрів, щоб значно збільшити зону огляду однієї РЛС і забезпечити відсутність мертвих зон. Це можна зробити розмістивши РЛС на літаку Ан-178, або на прив'язному безпілотнику, який буде отримувати живлення по кабелю з землі.
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15.09.2021 14:00 Ответить
Я не спец в этом, но помню было шума о "Кольчуге". Она успешно работала даже против стелс.
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15.09.2021 14:04 Ответить
а где она себя успешно показала против "стелс"? и как я понял Вы слабо понимаете что такое "стелс"
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15.09.2021 14:08 Ответить
В Сербии, F-117 был сбит благодаря Кольчуге, она зесекла его по переговорам пилота и вычислила траекторию, сбивали F-117 без засветки на радарах
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15.09.2021 14:58 Ответить
там не Кольчуга была, а П-18 вообще-то...
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15.09.2021 15:23 Ответить
П18 + С125
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14.03.2022 18:22 Ответить
На сколько помню, была международная военная выставка. Американцы устроили показательные полеты своего самолета невидимки. В это время включили кольчугу (она тоже была представлена на выставке) и она спокойно отследила этот самолет. Потом американцы подняли шум о продажах Украины кольчуги в другие страны. К сожалению сейчас не осталось в Украине спецов разрабатывающие эту систему.
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15.09.2021 15:44 Ответить
Специ не только остались, они выехали с Донецкого завода Топаз вместе с чертежами весной 2014 и сейчас частично трудятся на заводе Искра, а частично в Киеве в новосозданной компании создали Кольчугу на новой элементной базе- теперь весь комплекс занимает всего 1 грузовик а не несколько (как было раньше).

https://defence-ua.com/people_and_company/zoopark_mandat_ta_kolchuga_pro_dolju_proektiv_iskri_v_intervju_z_direktorom_jurijem_paschenko-557.html
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15.09.2021 23:44 Ответить
Ну насколько знаю - это исключение в конструкции углов, способствующих отражению электромагнитных волн, специальные покрытия и т.д. и т.п.

Я случайно видел кольчугу в Киеве, когда ее вывозили с территории завода, а сведущие знакомые сказали мне, что это она.
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15.09.2021 15:49 Ответить
Тут проявляється знаменита кривизна Землі. До обрію видно на 25 км, а далі вже низьколетящі цілі не видно. Чим і небезпечні крилаті ракети.
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15.09.2021 14:11 Ответить
Дополню вас. Станции метрового диапазона видят нц километров за 40. Это конечно тоже очень мало. Покрыть страну таким количеством РЛС нереально. На период войны хорошо бы иметь звено аваксов но это из области фантастики как и производство собственного ЯО
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15.09.2021 14:31 Ответить
Ми можемо створити прив'язні БПЛА які будуть піднімати РЛС на висоту 200-300 метрів і звідти бачити всі низьколетящі цілі і такими РЛС ми можемо закрити весь фронт, кордон та узбережжя і взагалі зробити ешелоновану ППО з кількох рубежів РЛС.
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15.09.2021 16:23 Ответить
В том то и дело, что кольчуга способна отслеживать цель за горизонтом, в том числе и низколетящую.
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15.09.2021 15:50 Ответить
Прошло много лет, но припоминается, что связано отслеживание с отражением от ионосферы. Может я и ошибаюсь в принципе работы кольчуги. Но способность отслеживать цель за горизонтом, это я точно знаю!
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15.09.2021 15:53 Ответить
Ти помиляєшся. Кольчуга - то пасивна система, вона бачить тільки власні випромінювання цілей. Якщо випромінювань немає, то вона нічого і не побачить. Що означає "за горизонтом"? У кожної цілі свій горизонт відповідно від її висоти. У супутника горизонт може бути тисячи км, а у хелікоптера - декілька десятків. Не пиши про те, чого немає в ваших методичках. )))
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15.09.2021 21:12 Ответить
Загоризонтная радиолокация, это совсем иное. Там просто огромные энергии используют. Собственно 4-й блок ЧАЭС как раз полностью работал на ту станцию, приемник которой был рядом с АЭС, а передатчик на Западе Черниговской области.

И да, загоризонтная использует отражение луча и от ионосферы и от земли.
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16.09.2021 12:46 Ответить
То зовсім інша система - пасивна станція РТР. Стелс проти неї безсилий, лише повне вимикання радіо-, навігаційних та інших електроприводів допоможе.
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15.09.2021 14:35 Ответить
Наверное вы имели ввиду " радилэллектронных' прыладив. Тут тоже есть свои нюансы и свои минусы и уязвимые места
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15.09.2021 14:41 Ответить
Все що дає радіосигнал, так точніше.
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15.09.2021 14:49 Ответить
Ещё лет,50 назад были радиопеленгаторы. В принципе та же кольчуга. Классная вещь размером с почтовый ящик. Пользы от него было немеряно
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15.09.2021 15:05 Ответить
Тільки дуже потужний, до 800 км вгиб і 150 по фронту+тривімірна локалізації цілі (треба 3 станції).
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15.09.2021 15:11 Ответить
Лично меня она не очень пугает, точнее пугала бы. Я знаю это соВСЕХ точек зрения. В свое время мы просили не это, совсем не это
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15.09.2021 15:25 Ответить
Лично я себе на рабочее место поставил бы пеленгатор. Когда то я имел удовольствие сказать главным конструкторам заводов сказать что я думаю об их продукции и об их работе
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15.09.2021 15:32 Ответить
І літак буде цілодобово кружляти.
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15.09.2021 14:06 Ответить
а игорёк будет пилотировать!
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15.09.2021 14:11 Ответить
Літаки ДРЛОіУ будуть змінювати один одного в небі.
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15.09.2021 14:15 Ответить
Мысль правильная, но только Авакс есть только у США а все остальное Г на палочке
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15.09.2021 14:33 Ответить
Технології прив'язних БПЛА дозволяють замінити дорогі літакі ДРЛОіУ дешевими БПЛА ДРЛОіУ.
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15.09.2021 16:24 Ответить
игорёк, а есть в мире такая жопа, в которой ты не затычка?
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15.09.2021 14:09 Ответить
Вот только таких самолетов только в воздухе должно ОДНОВРЕМЕННО находится не менее десятка, плюс к ним самолеты-заправщики, плюс не менее десятка готовых к взлету для замены, плюс штук пять на ремонте и обслуживании, и понятно, что к ним не менее 4-х специально оборудованных авиабаз.

Но это только обнаружение одиночных крылатых ракет, а ведь их еще надо чем-то сбивать.

Так что ваш план потянет лишь бюджет США.
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15.09.2021 16:14 Ответить
Поставте РЛС на прив'язний БПЛА і розставте такі БПЛА по всій лінії фронту, кордону та узбережжя і буде Вам заміна Аваксів і в рази дешевше!
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15.09.2021 16:25 Ответить
БПЛА дешевле. Но мы пока не имеем систем передачи данных такого уровня и мощных вычислительных комплексов.

И есть один, важный момент - КР идет ОГИБАЯ рельеф местности, а местность дает сильную засветку для любых РЛС. Потому АВАКСы летают достаточно высоко и на такую высоту украинские БПЛА, способные поднять РЛС достаточной мощности + систему передачи данных пока поднять невозможно - нет такого планера.
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15.09.2021 18:00 Ответить
Прив'язним БПЛА не потрібні системи передачі інформації, вони будуть оптичним кабелем підключені до наземної оптичної мережі передачі даних! А точність у БПЛА буде більшою бо десятки БПЛА зможуть моніторити простір з різних кутів і відслідковувати крилаті ракети ГАРАНТОВАНО!
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15.09.2021 18:03 Ответить
Технически неисполнимо. На малой высоте линия горизонта ограничит дальность. Кабель, на высоте 20 км, это хорошо, вот только БПЛА рухнет вниз от его тяжести или он сам оборвется. Ну и ураганы у нас случаются.
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15.09.2021 18:29 Ответить
как так, а люди говорят, шо Украина - 4-ая страна в МИРЕ (!) по объёмам поставок вооружения

то есть, чиновники сами кормятся за счёт войны в Украине и кормят других ???
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15.09.2021 14:08 Ответить
12-е место у Украины
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15.09.2021 14:13 Ответить
а какаразнитса
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15.09.2021 14:17 Ответить
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15.09.2021 13:57 Ответить
Маладец Зєлєнскій!))
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15.09.2021 14:01 Ответить
прошла зима, настало лето,

спасиба Зиленскаму за эта!
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15.09.2021 14:21 Ответить
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15.09.2021 14:27 Ответить
Мы живы вопреки писькограю а не благодаря его существованию
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15.09.2021 14:36 Ответить
Старая советская станция разработки 80 -х годов прошлого века .

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15.09.2021 14:42 Ответить
Старая советская???? Старая это 50 годов и были классные, например П-14
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15.09.2021 15:10 Ответить
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15.09.2021 14:51 Ответить
Много их было, то что показано это все новодел и не самый лучший. А была ещё П-40. Забавная штука.
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15.09.2021 15:08 Ответить
лайк "Искре", но не Тарану
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15.09.2021 16:02 Ответить
Хрен редьки не слаще. Как бы красиво это не пытались бойцы невидимого фронта ,сидяще- жирующие на бюджетных дотациях ., представить.

Хрен на масло не намажите .В карман из ничего ничего не положите. Хоть танками закупитесь, хоть железным куполом укройтесь.

Работать надо, а не учения проводить , под обдолбанными кайфами марсоходов дегенератов умственной фантастики.
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15.09.2021 16:13 Ответить
 
 