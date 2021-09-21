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Черновицкая область (855) дороги (2497) Большая стройка (720)

На границе с Румынией полностью восстановили 5-км участок дороги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Капитальный ремонт 5-километрового участка дороги Т-26-04, ведущей к контрольно-пропускному пункту "Дьяковцы", завершен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области в Facebook.

Так, вв ходе капитального ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" дорога к границе с Румынией была практически построена заново.

Работы велись круглосуточно, а на объекте были задействованы десятки единиц техники.

Контрольно-пропускной пункт "Дьяковцы", к которому ведет отремонтированный участок, является одним из четырех дополнительных КПП, которые в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию на украинско-румынской границе.

Всего в течение 2021-2022 годов в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского должно быть построено и восстановлено 600 км дорог в приграничных районах.

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На границе с Румынией полностью восстановили 5-км участок дороги 01
На границе с Румынией полностью восстановили 5-км участок дороги 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Молодцы. Дороги начали строить.
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21.09.2021 09:14 Ответить
Дорогу на хліб не намажеш.
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21.09.2021 09:20 Ответить
Из кацапского битума, по космическим ценам, с откатами размером с бюджет небольшой европейской страны всего 5 км дороги.
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21.09.2021 09:20 Ответить
Ты уже Шрёдер или еще нет ?
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21.09.2021 10:27 Ответить
Можешь обращаться ко мне просто "хозяин".

А кто тебя с конюшни выпустил?
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21.09.2021 10:31 Ответить
КБ Луч попросило 400 млн грн для создания украинского ПВО.

Американский "Петриот" стоит $5 млрд.

Денех нет.

Вопрос: Для кого строит Вяликое Крадівництво?

Для паРашинских танков или для удобства беженцев?

И какой зебильный гешефт с 1 км?
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21.09.2021 09:20 Ответить
Причем из битума, который везут из РФ.

Пиар ЗЕ на крови в полный рост.
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21.09.2021 09:22 Ответить
 
 