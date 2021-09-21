На границе с Румынией полностью восстановили 5-км участок дороги. ФОТО

Капитальный ремонт 5-километрового участка дороги Т-26-04, ведущей к контрольно-пропускному пункту "Дьяковцы", завершен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области в Facebook.

Так, вв ходе капитального ремонта в рамках президентской программы "Большая стройка" дорога к границе с Румынией была практически построена заново.

Работы велись круглосуточно, а на объекте были задействованы десятки единиц техники.

Контрольно-пропускной пункт "Дьяковцы", к которому ведет отремонтированный участок, является одним из четырех дополнительных КПП, которые в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию на украинско-румынской границе.

Всего в течение 2021-2022 годов в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского должно быть построено и восстановлено 600 км дорог в приграничных районах.

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