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взрывчатка (792) СБУ (18712) военные учения (3276) Донецкая область (7171) наемники рф (2003)

Тайник со взрывчаткой выявлен вблизи ж/д станции "Дружковка" на Донетчине. Наемники РФ готовили диверсию, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором. Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка".

По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

"При осмотре тайника, правоохранители, среди прочего, обнаружили: 8 противотанковых реактивных гранат, 0,5 кг тротила и пластида, 3 противотанковые мины с временными взрывателями, 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, 2 стартовые заряды к противотанковой гранате, кумулятивный заряд, свыше 1,5 тыс. патронов различного калибра, дымовую шашку", - отмечают в СБУ.

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Тайник со взрывчаткой выявлен вблизи ж/д станции Дружковка на Донетчине. Наемники РФ готовили диверсию, - СБУ 01
Тайник со взрывчаткой выявлен вблизи ж/д станции Дружковка на Донетчине. Наемники РФ готовили диверсию, - СБУ 02
Тайник со взрывчаткой выявлен вблизи ж/д станции Дружковка на Донетчине. Наемники РФ готовили диверсию, - СБУ 03

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Автор: Ірина Дашківська
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Та это какой-то прапорщик со склада запрятал
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21.09.2021 10:24 Ответить
Как то мало взрывателей для гранат
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21.09.2021 10:41 Ответить
Стопудов шахтеры из шахты достали.
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21.09.2021 10:42 Ответить
Открученные от мин какие-то штуки(взрыватели?) выглядят ржавыми. расиянское "качество"?
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21.09.2021 10:44 Ответить
То ли СБУ граждан Украины за лохов держит, то ли сами идиоты. Террористы с дымовыми шашками? Или с гранатой РКГ-3е подкрадываются к танку чтобы бросить? Писали уже бы правду - СБУ Украины нашла тайник с боеприпасами, спижжеными солдатами армии Украины.
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21.09.2021 10:53 Ответить
СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области выявила РЕАЛЬНЫЙ схрон с боевыми средствами поражения. Источник: https://censor.net/ru/p3289425

Подчёркиваю: реальный.

Наталкивает на мысль что до этого была только показуха
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21.09.2021 11:42 Ответить
эту новость уже писали или опять тот же схрон нашли да и леса в Дружкове никогда небыло)))
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21.09.2021 13:34 Ответить
 
 