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Пьяный мужчина сообщил о бомбе в одном из многоквартирных домов во Львове, ему грозит до 6 лет лишения свободы, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Львовские полицейские задержали злоумышленника, который "заминировал" дом. При обследовании дома и прилегающей территории взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным полиции, анонимное сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на улице Зеленой во Львове "заложена бомба", поступило в полицию сегодня, 21 сентября, около 5:30.

На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Львовского городского управления полиции №1, сотрудники других служб полиции Львовщины и патрульные полицейские.

Пьяный мужчина сообщил о бомбе в одном из многоквартирных домов во Львове, ему грозит до 6 лет лишения свободы, - полиция 01
Фото: полиция Львова

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставил 35-летний житель дома. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Проводится досудебное расследование.
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21.09.2021 10:29 Ответить
думаем.
пьяному мужщине во Львове грозит 6 лет за по пьяной дурке..
на Банковой в Киеве за предательство страны - никому ничего не грозит.
думаем.
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21.09.2021 10:36 Ответить
Нравится на телефоне висеть? Скоро будет в колл-центре работать
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21.09.2021 10:37 Ответить
6 лет за то что только сообщил о бомбе. А росийских террористок которые взрывали мосты и дома отпустили по амнистиии или дали сроки меньше чем за хулиганство. Мужику нужно показать *паспорт дыныры* и менты его поцелуют в сраку и отпустят. Вот такая в нашей стране справедливость и законы.
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21.09.2021 10:42 Ответить
А зермак сообщили х**лу о вагнеровцах и им ничего не грозит...
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21.09.2021 10:54 Ответить
Про депутата трухіна,який скоїв смертельне ДТП в стані алкогольного сп"яніння також говорили,що йому щось загрожує ла-ла-ла.
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21.09.2021 11:04 Ответить
 
 