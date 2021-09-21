Пьяный мужчина сообщил о бомбе в одном из многоквартирных домов во Львове, ему грозит до 6 лет лишения свободы, - полиция. ФОТО

Львовские полицейские задержали злоумышленника, который "заминировал" дом. При обследовании дома и прилегающей территории взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным полиции, анонимное сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов на улице Зеленой во Львове "заложена бомба", поступило в полицию сегодня, 21 сентября, около 5:30.

На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа Львовского городского управления полиции №1, сотрудники других служб полиции Львовщины и патрульные полицейские.



Фото: полиция Львова

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставил 35-летний житель дома. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Проводится досудебное расследование.