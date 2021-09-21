В общежитии военнослужащих в Кривом Роге произошел пожар, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге утром произошел пожар. Возгорание возникло в общежитии Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"21 сентября в 07:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Ушакова Центрально-Городского района г. Кривой Рог.

По прибытию к месту пожара было установлено, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажные жилого дома (общежитие Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих)", - сказано в сообщении.

Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 кв. м.

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Пожар локализован в 8:11, ликвидирован в 8:30.

К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления.









Фото: сайт ГСЧС