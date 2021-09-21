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Черновицкая область (855) подделка (415) СБУ (18714)

Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Черновицкой области сотрудники СБУ разоблачили противоправный механизм изготовления и продажи поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организовали схему трое жителей Черновицкой области весной 2021 года. Для нужд своего "бизнеса" даже арендовали офис. "Клиентов" искали через перевозчиков.

Злоумышленники подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями (в условиях жесткого локдауна некоторые страны "закрылись" для туристов, но оставались доступными для иностранцев, которые в них работают).

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Для иностранцев  злоумышленники также имели набор "услуг": изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

По данным следствия, стоимость "услуг" составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу. "Пакет" для иностранца злоумышленники оценили в тысячу гривен.

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривен чистого дохода в месяц.

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В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам регистрации, постоянного места проживания и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:

- специальное оборудование для изготовления и подделки документов и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
- поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и коммунальных учреждений здравоохранения Черновицкой и других областей;
- готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

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Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ 01
Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ 02
Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ 03
Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ 04
Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Потому-то непонятно чем занимается министерство Цифры

в ЕС вся база давно в электронной версии привязана к фио , к паспортам , к результатам тестов, к прививкам

а в Украине каждый себе лепит базу - МВД -себе, МОЗ- себе и т д
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21.09.2021 13:00 Ответить
Поражает Цирк в хвалений Дії

чтобы получить электронный ковид сертификат ( не выходя из дома) , надо часами вертеть лицом перед айфоном , чтобы он вас узнал

Это какой идиот такое придумал ? Если человек зарегистрирован в Дії, то зачем вертеть перед экраном лицом ? Деньги в банке можно с телефона отправлять паролем , а справу о ковид собственным ПАРОЛЕМ на свою фамилию ПОЛУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ?
Да в цивилизованном мире просто засмеют этих разработчиков 😀😀
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21.09.2021 13:06 Ответить
ди-джи-ТА-Лиза-ция однако...
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21.09.2021 14:08 Ответить
Если бы ковид не появился, его бы придумали.
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21.09.2021 13:02 Ответить
Какое дело СБУ, где кто работает, это дело налоговой, у СБУ совершенно другое предназначение.
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21.09.2021 13:11 Ответить
Главнокомандующий говорил это в 2019-м, потом передумал)
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21.09.2021 13:15 Ответить
хахаха

Есть спрос - будет и предложение!

Кстате недорого, одобряю
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21.09.2021 14:02 Ответить
так і треба. Наш народ звик виживати, ну от і чергова загроза, і чергові схемі. Молодці! Не дайтеся масонській мафії!
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21.09.2021 14:51 Ответить
 
 