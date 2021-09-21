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стадион (184) Черкасщина (952) Скичко (41) Большая стройка (720)

Реконструкция стадиона "Шахтер" стартовала на Черкасщине, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В городе Ватутино (Черкасщина) стратовала реконструкция старого стадиона "Шахтер".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

"За 60 лет здесь выросло не одно поколение спортсменов. Тренировались футбольные команды, которые были призерами региональных чемпионатов, первенств и турниров. К сожалению, несмотря на славную историю, спортивный комплекс переживал не лучшие времена: разрушены беговые дорожки, на волейбольной и баскетбольной площадках вместо покрытия - обычный песок, а футбольное поле со сплошными препятствиями", - говорится в сообщении.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" на футбольно миниполе будет уложено синтетическое покрытие.

Баскетбольно-волейбольная площадка, теннисные корты, легкоатлетические дорожки и дорожки для прыжков в длину устелят полиуретаном. Вокруг стадиона установят ограждения.

Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано развитие сотен объектов социальной инфраструктуры в Украине - садиков, школ, стадионов, больниц и приемных отделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановлены дороги к сорока природным объектам, - "Укравтодор"

Реконструкция стадиона Шахтер стартовала на Черкасщине, - ОГА 01
Реконструкция стадиона Шахтер стартовала на Черкасщине, - ОГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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А в чем хорошая новость?
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21.09.2021 16:06 Ответить
Я и расслабляюсь. Просто хочется услышать в чем же хорошая новость?
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21.09.2021 16:26 Ответить
Місто Ватутіно, а Жуково немає?
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21.09.2021 16:07 Ответить




Баба і кіт@babaiki





У футбольному клубі "Кривбас", який відродили за прямою вказівкою Зеленського, працює чемпіон ДНР з футболу.

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21.09.2021 16:08 Ответить
Ну так яка ж різниця
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21.09.2021 16:56 Ответить
А чому стадіон не перейменують?

Шахта з видобування бурого вугілля закрита ще наприкінці 1980-х років
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21.09.2021 17:28 Ответить
 
 