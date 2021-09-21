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От взрыва газа разрушен двухэтажный дом в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Приморске Запорожской области в результате взрыва разрушен двухэтажный частный дом. По предварительным данным, взорвался газ.

Как передает Цензор. НЕТ, об этом сообщает полиция Запорожской области.

Сообщается, что сегодня днем в полицию Бердянска поступило сообщение о взрыве в доме в Приморске.

"На месте происшествия из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили его владельца. Мужчине 1961 года оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается осмотр места инцидента.

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От взрыва газа разрушен двухэтажный дом в Запорожской области, - Нацполиция 01
От взрыва газа разрушен двухэтажный дом в Запорожской области, - Нацполиция 02
От взрыва газа разрушен двухэтажный дом в Запорожской области, - Нацполиция 03
От взрыва газа разрушен двухэтажный дом в Запорожской области, - Нацполиция 04
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Топ комментарии
+3
Ага, теперь сам живой, дома нет и еще соседям торчишь на ремонт.))
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21.09.2021 17:06
+2
Ого долбануло, там еще и соседние дома пострадали. Вот зачем такое делать если есть веревка и мыло.
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21.09.2021 16:35
+2
Конечно дело, простить чтоли? Он мог кого то убить. Хотя даже не дело, а в дурку для начала.
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21.09.2021 17:11
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Ого долбануло, там еще и соседние дома пострадали. Вот зачем такое делать если есть веревка и мыло.
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21.09.2021 16:35 Ответить
А мыло то зачем всегда интересовало? С одной веревкой не камильфо, ощущаешь дискомфорт?)
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21.09.2021 16:58 Ответить
Для снижения трения веревки, чтоб узел потуже затянулся.
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21.09.2021 17:05 Ответить
Непонятно как он выжил если так рвануло, в подвале сидел что-ли.
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21.09.2021 16:38 Ответить
на розчині зекономив, дав мало цементу і багато піску. Ось критичного тиску і не створилося.

Короче, у мужика все по життю через задницю- тяп-ляп.
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21.09.2021 18:05 Ответить
Может он 95 квартала пересмотрелся, или Сватов
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21.09.2021 16:53 Ответить
хреновое самоубийство ! дом в клочья - самоубийцу лишь пылью присыпало... шо-то пошло не так???
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21.09.2021 17:02 Ответить
Ага, теперь сам живой, дома нет и еще соседям торчишь на ремонт.))
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21.09.2021 17:06 Ответить
думаю еще и дело какое-то пришьют...ну и газовая компания счет выставит)))
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21.09.2021 17:07 Ответить
Конечно дело, простить чтоли? Он мог кого то убить. Хотя даже не дело, а в дурку для начала.
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21.09.2021 17:11 Ответить
Он самоубивался с лесопосадки, та которая за 200 метров.
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21.09.2021 17:08 Ответить
а потом прибег под завалы?

***

ДТП... несколько посрадавших сидят-лежат вокруг двух разбитых машин... подбегает Изя

- менты и страховщики уже были?

- нет

- можно я с вами полежу?
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21.09.2021 17:13 Ответить
Не повезло мужику. И не убило , и дом зря развалил да еще и сядет по ходу
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21.09.2021 17:43 Ответить
Надумав мужик отруїтися газом, відкрив усі камфорки. Довго чекав, втомився. А тоді перед смертю вирішив закурити останню цигарку.
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21.09.2021 17:53 Ответить
Отак колись мій знайомий вирішив повіситися. Пішов на берег, знайшов гарну вербу, заліз на гілляку, а мотузку прив'язав до верхньої гілляки і скочив у низ. Зараза. Верхня гілляка зламалася, він впав у воду, його у воді догнала зламана гілляка і навернула зверху по голові, а потім потягнула за течією. Так вона ж ще й до шиї була прив'язана!

Матюкаючи все, мокрий з поцарапаною шиєю та розбитою головою вибрався він з річки і сказав що, ну його на уйх. Краще піти чарку випити.
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21.09.2021 18:00 Ответить
Ваш знайомий - естет. Уявляю собі водяне плесо з вербами, що похилися над водою. Пташки співають, рибка у воді круги пускає. Тихо, затишно ніби в раю. І уявив він себе одиноким, що висить на гілці наче докір всій несправедливості світу. Але навколишній світ не погодився на таке спотворення чарівної картини і верба, хоч із жалем, віддала свою гилку аби нещасний забрався геть.
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21.09.2021 18:49 Ответить
 
 