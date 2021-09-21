От взрыва газа разрушен двухэтажный дом в Запорожской области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Приморске Запорожской области в результате взрыва разрушен двухэтажный частный дом. По предварительным данным, взорвался газ.
Как передает Цензор. НЕТ, об этом сообщает полиция Запорожской области.
Сообщается, что сегодня днем в полицию Бердянска поступило сообщение о взрыве в доме в Приморске.
"На месте происшествия из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили его владельца. Мужчине 1961 года оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается осмотр места инцидента.
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Короче, у мужика все по життю через задницю- тяп-ляп.
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ДТП... несколько посрадавших сидят-лежат вокруг двух разбитых машин... подбегает Изя
- менты и страховщики уже были?
- нет
- можно я с вами полежу?
Матюкаючи все, мокрий з поцарапаною шиєю та розбитою головою вибрався він з річки і сказав що, ну його на уйх. Краще піти чарку випити.