В Харькове открыли мемориальную доску Героям Небесной Сотни и погибшим в теракте возле Дворца спорта. ФОТОрепортаж

В Харькове на фасаде храма Иоанна Богослова установили мемориальную доску в честь трех Героев Небесной Сотни и погибших в результате теракта возле Дворца спорта в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

На доске высечены имена трех харьковчан - Героев Небесной Сотни - Владислава Зубенко, Евгения Котляра и Юрия Паращука, а также имена погибших в результате теракта возле Дворца спорта во время марша Единства 22 февраля 2015 года Данила Дидика, Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко и Игоря Толмачева.

"Память о наших героях чрезвычайно важна. Нужно, чтобы мы и следующие поколения знали, какой ценой достались независимость и свобода. Также сегодня важно, чтобы украинцы объединялись вокруг единой церкви, вокруг единого государства", - сказал заместитель председателя ОГА Михаил Черняк.

Присутствующий на открытии предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, который находится на Харьковщине с двухдневной поездкой, освятил мемориальную доску.

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В ОГА отметили, что одним из инициаторов размещения памятной доски на фасаде храма стал Украинский институт национальной памяти.

"Это очень знаково, ведь именно сюда мы приходим раз в месяц помолиться за погибших героев, павших на фронте российско-украинской войны. Теперь мы можем вспомнить погибших Героев Небесной Сотни - такой мемориал чрезвычайно важен для того, чтобы мы помнили тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины", - сказала начальник северо-восточного отдела Института Мария Тахтаулова.

Мемориальная доска состоит из трех частей. Центральная - терновый венец, вокруг которого выбита цитата из Евангелия от Иоанна "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Слева от нее выбиты имена харьковчан-Героев Небесной Сотни (Владислава Зубенко, Юрия Паращука и Евгения Котляра). Справа - имена погибших в результате теракта возле Дворца спорта в феврале 2015 года (Даниила Дидика, Николая Мельничука, Вадима Рыбальченко и Игоря Толмачева).















Как сообщалось, во время мирного марша "Единства и достоинства" 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв. Сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. По данным следствия, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за теракт должны были получить 10 тыс. долл. 28 декабря 2019 года Фрунзенский райсуд Харькова признал обвиняемых виновными в теракте и назначил наказание в виде пожизненного заключения, изменив меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. 29 декабря 2019 года их передали на оккупированные территории во время взаимного освобождения удерживаемых лиц.