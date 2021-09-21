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взятка (5947) Закарпатье (2399)

Перемещение сигарет и переправка нелегалов - офицер-пограничник задержан при получении $18 тыс. взятки, - Офис ГПУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона задержан инспектор одного из отделов Чопского пограничного отряда во время получения неправомерной выгоды и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ. 

По данным следствия, пограничник требовал и получил взятку за содействие в незаконном перемещении табачных изделий и переправке нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в Венгрию.

Кроме того, во время личного обыска у пограничника обнаружено и изъято сверток с неизвестным веществом, внешне похожей на наркотическое средство амфетамин.

Следственные действия продолжаются, решаются вопросы сообщения военнослужащему о подозрении и избрания меры пресечения.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львове, по материалам и совместно с сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львове и отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду.

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Перемещение сигарет и переправка нелегалов - офицер-пограничник задержан при получении $18 тыс. взятки, - Офис ГПУ 01
Перемещение сигарет и переправка нелегалов - офицер-пограничник задержан при получении $18 тыс. взятки, - Офис ГПУ 02
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ПГТ Львів - розсмішили.
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21.09.2021 17:29 Ответить
АЖ ДИВНО ЩО В ЗАКОНОПОСЛУШНУ ЄВРОПУ ПОТОКОМ ЙДЕ КОНТРАБАНДА, ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАРИГ, ЯКІ ПОВЧАЮТЬ УКРАЇНУ, ЯК БУТИ ПОРЯДНИМИ.
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21.09.2021 18:00 Ответить
Просто один раз поймали, (его отпустят), а сколько раз не поймали 1:100, в совке везде так, и не говорите что Вы не совок.
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21.09.2021 18:01 Ответить
На теренах бувшого срср совок, це виключно білорасєя, тому зачини своє свиняче білорасєйське рило...
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21.09.2021 18:48 Ответить
Это трагическая ошибка ГБР!!! Прокуратура и суд разберутся!
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21.09.2021 18:15 Ответить
Запустил свои грязные ручища в богоизбранный гешефт, позарился на трудовые шекели и не воздал десятину.
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21.09.2021 19:23 Ответить
 
 