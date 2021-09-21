"Схемы" на Киевской таможне: Подакцизные товары под видом несопровождаемого багажа оформляли в "Борисполе". Задержаны двое человек, сумма взятки - $5 тыс. ФОТО

ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачило должностных лиц Киевской таможни в получении "взятки" за оформление несопровождаемого багажа в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, СБУ провела глубокий анализ материалов, опубликованных в интернет ресурсах известным журналистом-обличителем коррупционеров Евгением Плинским, в ходе которого установила факты систематического вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами Киевской таможни.

В частности, должностные лица таможенного поста "Борисполь" организовали "схему", согласно которой товары широкого потребления, а также подакцизные группы товаров оформлялись под видом несопровождаемого багажа (личных вещей граждан) с уклонением от уплаты обязательных таможенных платежей.

В целях конспирации преступной деятельности, а также уклонения от уголовной ответственности должностные лица Киевской таможни к "схеме" привлекли граждан Украины - таможенных брокеров.

Общая сумма полученной "взятки" составляет около 5 тыс. долл. США.

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21 сентября текущего года задержаны "на горячем" двое человек. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрений другим участникам "схемы", а также проводится ряд обысков.