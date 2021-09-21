Украинский политзаключенный в РФ Коломиец написал письмо: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Осужденный в Крыму участник Евромайдана Андрей Коломиец передал из заключения в России письмо.
Документ опубликовала в Facebook супруга политзаключенного Галина Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.
"Здравствуйте, мои Дорогие. Хотел поблагодарить всех, кому небезразлична наша судьба, кто помогает и переживает. Надежды, конечно, уже нету ни на обмен, ни на освобождение. Наша история устарела, придется досиживать 4 года. Спасибо огромное "Мемориалу", родителям, Акименкову, Elena Efros. Вы единицы, которые поддерживают и беспокоятся о нас, не бросайте Масю (Галю), потому что если она отчаится, то некому будет меня подбадривать. Всегда Ваш Андрей", - написал Коломиец.
Напомним, украинец Андрей Коломиец с 15 мая 2015 года находится под стражей в оккупированном Крыму. 10 июня 2016 года "судья Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов приговорил участника Евромайдана к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 - покушение на преступление.
В результате перенесенных пыток и частого нахождения в ШИЗО, состояние здоровья украинца ухудшилось: его часто мучают сильные головные боли, высокое давление, боли в желудке, псориаз, крошатся и выпадают зубы.
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Сдох Никодим, - да и хер с ним.
А вот вони из Параши будет много.
Стыдно что 73% которые сами не могут ничего сделать, всегда выезжают на 20% пассионарных патриотах которые за всех отдуваются.
Как по мне, то кто барышню кормит тот ее и танцует- нужно как в Израиле чтоб те кто не служил родине не могли голосовать, так же как и люди не сдавшие экзамен на знание истории и гос.устройства страны. Устроить поголовные экзамены для всех- идиоты не должны влиять на экономику и политику страны и делать других заложниками своей ограниченности