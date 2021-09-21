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Украинский политзаключенный в РФ Коломиец написал письмо: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Осужденный в Крыму участник Евромайдана Андрей Коломиец передал из заключения в России письмо.

Документ опубликовала в Facebook супруга политзаключенного Галина Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.

"Здравствуйте, мои Дорогие. Хотел поблагодарить всех, кому небезразлична наша судьба, кто помогает и переживает. Надежды, конечно, уже нету ни на обмен, ни на освобождение. Наша история устарела, придется досиживать 4 года. Спасибо огромное "Мемориалу", родителям, Акименкову, Elena Efros. Вы единицы, которые поддерживают и беспокоятся о нас, не бросайте Масю (Галю), потому что если она отчаится, то некому будет меня подбадривать. Всегда Ваш Андрей", - написал Коломиец.

Украинский политзаключенный в РФ Коломиец написал письмо: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного в РФ Коломийца поместили в ШИЗО на 10 суток

Напомним, украинец Андрей Коломиец с 15 мая 2015 года находится под стражей в оккупированном Крыму. 10 июня 2016 года "судья Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов приговорил участника Евромайдана к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 - покушение на преступление.

В результате перенесенных пыток и частого нахождения в ШИЗО, состояние здоровья украинца ухудшилось: его часто мучают сильные головные боли, высокое давление, боли в желудке, псориаз, крошатся и выпадают зубы.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Почему зеленая гнида за 1.5 года не вернула из плена ниодного нашего военного? Да потому что этой скотине наплевать на патриотов Украины. Ему нужны либо холуи типа лещенки, либо откровенные кацапские мрази типа дерьмаков, татаровых с бужанскими
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21.09.2021 18:07
+11
Моторошно таке читать. Боже, поможи
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21.09.2021 18:27
+9
Це політика ататоля чи ваша особиста, залишати наших хлопців в кацапських катівнях?
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21.09.2021 18:46
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Почему зеленая гнида за 1.5 года не вернула из плена ниодного нашего военного? Да потому что этой скотине наплевать на патриотов Украины. Ему нужны либо холуи типа лещенки, либо откровенные кацапские мрази типа дерьмаков, татаровых с бужанскими
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21.09.2021 18:07 Ответить
Ну или просто не собирают Обменный фонд...может ребята на фронте кончают ублюдков в тёмную без разбирательства...может отдан приказ не обострять....может ему просто не интересно...а Рашка может на обменный фонд насобирать в любой момент потому что тысячи конченных(ватных) украинцев прутся на рашку\ордло\крым - они же вне войны...
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21.09.2021 18:15 Ответить
Буба- винищувач мокшан. Ви самі в це вірите?
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21.09.2021 18:25 Ответить
Обміни полоненими були протизаконними і слава Богу що вони припинились. Тепер всі полонені терористи будуть сидіти в тюрмі в Україні!
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21.09.2021 18:43 Ответить
Це політика ататоля чи ваша особиста, залишати наших хлопців в кацапських катівнях?
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21.09.2021 18:46 Ответить
Потому что тысячи украинцев прутся на рашку. А почему они прутся туда? Не из-за цього https://tsn.ua/ru/********/na-y-ukrainu-sestra-sencova-zayavila-chto-prozhila-5-let-ada-i-vozvraschaetsya-domoy-1871617.html
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21.09.2021 18:25 Ответить
Моторошно таке читать. Боже, поможи
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21.09.2021 18:27 Ответить
Чому він поперся в Крим?
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21.09.2021 18:40 Ответить
Почему не снять с любого авиарейса условного Ивана с москальским паспортом, обвинить в изнасиловании памятника ленина с последующим убийством, закрыть на 15 лет в колонии строгого режима, и потом менять его на нашего патриота ?
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21.09.2021 18:42 Ответить
Тому, що ніззяяаа! У глазку пуцина наш харант шукає мірррр!
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21.09.2021 18:48 Ответить
Да в Параше пофиг тот Иван.

Сдох Никодим, - да и хер с ним.

А вот вони из Параши будет много.
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21.09.2021 19:13 Ответить
потому что тебе здесь не рашкования
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21.09.2021 19:21 Ответить
Так, можна було на тих три десятки вагнерівців багато кого обміняти. І пуйло б і не вякнув, погодивсья б. Зєлю треба на довічне з конфіскацією по 111-й(зрада)
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21.09.2021 18:59 Ответить
У нашего руководства другие приоритеты, перейти на латиницу, страну переименовать. Да и некем менять наших, всех кто был интересен кремлю отдали, взамен получили таксистов, и усе...
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21.09.2021 19:00 Ответить
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21.09.2021 19:02 Ответить
А ким були ті чотири жінки ,полонянки,яких просто з огляду на їх жіночисть віддавали.,ми що,своїх кидаємо....
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21.09.2021 19:04 Ответить
10 лет не хухры мухры
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21.09.2021 19:20 Ответить
вот точно так же и нет надежды на спасение проклятому беспутину антихристу люциферовичу и поганой раССее
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21.09.2021 19:23 Ответить
а Зєля-зрадник просто так віддав жирнючий обмінний фонд "вагнерівців" хйлу у надії заглянути в тому очко і побачити там слово з трьох літер..(
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21.09.2021 19:39 Ответить
Єрмак без зеленого не має права нічого робити, а той на виїзді саме…, в Америці, он воно, як вийшло… неловко…
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21.09.2021 19:52 Ответить
было два хороших обмена при Зе, и ещё будут.
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21.09.2021 20:33 Ответить
таксистов на террористов?
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21.09.2021 22:31 Ответить
папередник менял таксистов на террористов?
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22.09.2021 07:15 Ответить
не, папередник тебе в штаны наклал
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22.09.2021 07:53 Ответить
чувак, у тебя синдром ГлавЗебила
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22.09.2021 12:45 Ответить
Зеленые диверсанты кремля могут только пыль в глаза пускать.

Стыдно что 73% которые сами не могут ничего сделать, всегда выезжают на 20% пассионарных патриотах которые за всех отдуваются.

Как по мне, то кто барышню кормит тот ее и танцует- нужно как в Израиле чтоб те кто не служил родине не могли голосовать, так же как и люди не сдавшие экзамен на знание истории и гос.устройства страны. Устроить поголовные экзамены для всех- идиоты не должны влиять на экономику и политику страны и делать других заложниками своей ограниченности
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22.09.2021 11:18 Ответить
 
 