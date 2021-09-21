На компенсации фиктивных закупок для развития аграрного сектора дельцы получили из бюджета 34 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Противоправная деятельность ряда коммерческих структур привела к тому, что из бюджета незаконно было получено 34 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"По данным следствия, в 2020 году должностные лица нескольких обществ разработали схему присвоения государственных средств, выделенных на развитие животноводства. С целью получения дотаций в официальные документы были внесены недостоверные сведения о получении ими импортного оборудования для строительства цеха переработки. На самом деле на момент подачи документов оборудование не было поставлено в Украину и на предприятие. Кроме того, оно не поставлено и на сейчас. Кроме того, в официальные документы внесли расходы, которые в соответствии с действующим законодательством, не подлежат компенсации", - отмечается в сообщении.

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По такой схеме должностные лица ряда обществ завладели 34 млн грн государственных средств и нанесли государству ущерб на эту сумму.

В Нацполиции продолжили: "20 сентября оперативники и следователи столичной полиции провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях предприятий. Изъяли финансовую документацию и денежные средства на общую сумму более 16 млн грн, которые, вероятно, были получены в результате реализации преступной схемы.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство в котором осуществляет Подольская окружная прокуратура".

"После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос об уведомлении участников сделки о подозрении", - резюмируется в сообщении.

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