1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Днепропетровской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По данным следствия, в с. Маломихайловка Покровского района группа лиц выращивала в теплице коноплю и изготавливала наркотическое средство - каннабис.
Во время проведения обыска на территории домовладения правоохранительными органами выявлено и изъято более 1400 кустов конопли (стоимость которых на "черном рынке" составляет около 7 млн грн), систему капельного полива, емкости для воды, глубинный водяной насос, а также ящики для фасовки, высушивания и хранения каннабиса.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины
Топ комментарии
+5 Alex Alex 25c39bcb
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+4 Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
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+3 Герхард
показать весь комментарий21.09.2021 22:26
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на фото бачу дурбеликів які дбайливо та з обережністю виносять корчі коноплі з парника..
А сколько легальной?