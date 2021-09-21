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Днепропетровщина (2924) наркотики (2105)

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепропетровской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 01

По данным следствия, в с. Маломихайловка Покровского района группа лиц выращивала в теплице коноплю и изготавливала наркотическое средство - каннабис.

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 02
1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 03

Во время проведения обыска на территории домовладения правоохранительными органами выявлено и изъято более 1400 кустов конопли (стоимость которых на "черном рынке" составляет около 7 млн ​​грн), систему капельного полива, емкости для воды, глубинный водяной насос, а также ящики для фасовки, высушивания и хранения каннабиса.

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 04
1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 05

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Сделали из конопли страшилку. Сколько людей убили под марихуаной., правильно нисколько. А сколько убивают от бухла, регулярно . Но от бухла прилавки ломятся.
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21.09.2021 22:22
+4
Конопля-канабіс в десятки раз безпечніший ніж алкоголь.
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21.09.2021 22:06
+3
Эхехе... А ведь ЗЕ только-только собрался миллиард таких деревьев посадить.
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21.09.2021 22:26
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Мда.... Вирощування помідорів в теплиці не таке прибуткове діло Сьогодні чийсь день не задався
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21.09.2021 21:54 Ответить
Можно сразу на Трускавец отправлять.
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21.09.2021 21:56 Ответить
Почему решили что на курево идет вероятно рядно ткать собирались историческая традиция ...
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21.09.2021 21:57 Ответить
В Днепропетровской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли.

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на фото бачу дурбеликів які дбайливо та з обережністю виносять корчі коноплі з парника..
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21.09.2021 21:58 Ответить
Конопля-канабіс в десятки раз безпечніший ніж алкоголь.
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21.09.2021 22:06 Ответить
Один мой знакомый работает на легальной,лицензированной плантации конопли в Коммифорнии. Работа с марта по ноябрь, очень неплохо зарабатывает....ну, и плюс сопутствующие бенефиты.
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21.09.2021 22:11 Ответить
Легалтні коноплі ростуть лише у кончє заспі...
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21.09.2021 22:20 Ответить
Сделали из конопли страшилку. Сколько людей убили под марихуаной., правильно нисколько. А сколько убивают от бухла, регулярно . Но от бухла прилавки ломятся.
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21.09.2021 22:22 Ответить
Эхехе... А ведь ЗЕ только-только собрался миллиард таких деревьев посадить.
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21.09.2021 22:26 Ответить
Мабуть, хтось комусь вчасно не заніс...
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21.09.2021 22:32 Ответить
вот взяли и обидели чиха и пыха низачто...як тэпэр з нымы дэржаву будуваты?
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21.09.2021 22:37 Ответить
какая сюка сдала локацию?
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21.09.2021 22:39 Ответить
Интересно а откуда они знают сколько ето стоит?Я например не знаю
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21.09.2021 22:59 Ответить
мусора только прибыль считают , а сколько бедные люди души и средств вложили не в счет?
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21.09.2021 23:19 Ответить
Конопля в 100 раз безпечніша,ніж алкоголь.
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22.09.2021 00:24 Ответить
Не так вредна конопля, как ее криминальный статус.
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22.09.2021 03:30 Ответить
1,4 тыс. кустов нелегальной конопли

А сколько легальной?
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22.09.2021 11:24 Ответить
 
 