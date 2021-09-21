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Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Вот кто виноват!
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Кто следующий?
Бредоносец
Кремлевский подарок Европе
Работа кипит...
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+18 Вася Шевченко f77d76ba
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+16 Welt Schmerz
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Пожалуйста, подождите...
владу захопилиперемогли на чесних виборах які-небудь "народні візири" .
В наших западенських пампасах трапляється така волинська торгова марка - "Забіяка". Їхні м'ясні вироби навіть дуже добрі. І асортимент немалий.
Ось до чого призводить пристрасть до Brutal Death Metal та хоррор мистецтва
Властиво. А коли таким громадянам, як от ми з Вами, уважно подивитися на назви різноманітних виробників м'ясної продукції (чого, приміром, варте наше "М'ясо Буковини"), то в наші голови просто не прийде якого-небудь іншого сенсу для тих назв .
А він був!
...і ось теж у нас - брутальна назва:
То тепер, коли повертаюсь із закупівлі, повідомляю домашнім: "Сьогодні купив сардельок-забіяк!".
А от у "веселі 90-ті" тренди були іншими - приміром, кіоск, де торгували всіляким мотлохом, міг гордо називатися "Віолєтою" або "Маріаною". Певно, це якось мало привабити покупців .
Але це неточно.
Уявив собі то. Перше стало невдобно. Потім - лячно. Потім - заледве чай не розляпав на клавіатуру від реготу.
Як тепер це розбачити?
...А от уявіть собі роту бойових жабокреків з фістолетами (тоже бойовими!), які штурмують останній рубіж оборони ************* бункера.
...І що трапиться потім...
От де направду жеееесть!
Прошло 2 года. Журнал "Time" публикует список 100 самых влиятельных людей . Зеленского нет нигде. Даже в категории => Artists."
- Де, де! Президентом вибрані!
Розкішно!