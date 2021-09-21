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Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Большой разговор о будущем...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Уважительная причина

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Вот кто виноват!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кто следующий?

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Бредоносец

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевский подарок Европе

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Работа кипит...

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

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Топ комментарии
+18
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21.09.2021 23:32
+16
Бренд "Глобіно" додаємо у зашквар-лист. На щастя, м'ясоковбасних фірм у нас вистачає - причому із більш інтригуючими назвами, що нагадують фільми жахів... а-ля "М'ясна долина", "М'ясна весна", і моя улюблена особливо зловісна назва "Безлюдівський м'ясокомбінат"
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21.09.2021 23:30
+16
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22.09.2021 01:03
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21.09.2021 23:08 Ответить
Бренд "Глобіно" додаємо у зашквар-лист. На щастя, м'ясоковбасних фірм у нас вистачає - причому із більш інтригуючими назвами, що нагадують фільми жахів... а-ля "М'ясна долина", "М'ясна весна", і моя улюблена особливо зловісна назва "Безлюдівський м'ясокомбінат"
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21.09.2021 23:30 Ответить
ну, можна й вибачити, якщо переправлять на "московку" чи "москальку"
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21.09.2021 23:32 Ответить
Певно, у давні часи Содом і Гоморра були знищені не тому, що там творилося всіляке непотрібство (яке згодом назвали содомією), а тому, що в тих містах владу захопили перемогли на чесних виборах які-небудь "народні візири" .
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22.09.2021 03:58 Ответить
Тоді нехай роблять для ковбаси "Москвичка" приблизно такий дизайн - і тоді бренд буде реабілітовано...

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22.09.2021 12:05 Ответить
Москаля в консерви котам та собакам. А ми їсти не будемо.
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22.09.2021 20:11 Ответить
Пошкодуйте звіряток, пані Ксеніє. Вони ж бо - наші улюбленці. Навіщо їх труїти ацетальдегідом та іншою гидотою, що утворюється в зайвохромосомних організмах?
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22.09.2021 20:39 Ответить
Я теж про це думала. Москалі годяться лише на добрива. ,,☺️
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22.09.2021 20:51 Ответить


В наших западенських пампасах трапляється така волинська торгова марка - "Забіяка". Їхні м'ясні вироби навіть дуже добрі. І асортимент немалий.
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21.09.2021 23:47 Ответить
Прикольна назва, теж із тонким чорним гумором Ще у нас у Дніпрі є мережа магазинів "Дом мяса" - у мене викликає horror асоціації з якимось лігвом маніяків... коли заходжу щось купувати, завжди виникає інтригуюче відчуття, що у службових приміщеннях кояться жахи канібалізму, на м'ясних ґаках висять людські тіла, а психопати в шкіряних фартуках розрубують їх сокиряками...

Ось до чого призводить пристрасть до Brutal Death Metal та хоррор мистецтва
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22.09.2021 01:14 Ответить


Властиво. А коли таким громадянам, як от ми з Вами, уважно подивитися на назви різноманітних виробників м'ясної продукції (чого, приміром, варте наше "М'ясо Буковини"), то в наші голови просто не прийде якого-небудь іншого сенсу для тих назв .
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22.09.2021 03:30 Ответить
Вам більш до вподоби "дом политпросвещения"?!!

А він був!
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22.09.2021 08:57 Ответить
М'ясний магазин "Дом политпросвещения" - теж креативно, між іншим 😁

...і ось теж у нас - брутальна назва:

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22.09.2021 12:11 Ответить


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22.09.2021 22:19 Ответить
Е-е-е... Ми вже у пеклі, чи це всього лише настали останні часи?..
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23.09.2021 01:41 Ответить
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22.09.2021 01:15 Ответить
це призвіще хазяїна, спочатку всі сміялись а потім звикли
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22.09.2021 03:21 Ответить
Наскільки я пригадую, там двоє братів на прізвище "Забіяка" створили приватне підприємство.

То тепер, коли повертаюсь із закупівлі, повідомляю домашнім: "Сьогодні купив сардельок-забіяк!".
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22.09.2021 03:34 Ответить
Добре,що призвище хазяїна не Костогриз!
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22.09.2021 08:58 Ответить
безлюдівський мясокомбінат - це круто.
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22.09.2021 03:20 Ответить
А "М'ясо Буковини"?
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22.09.2021 03:35 Ответить
такі "торгові марки" захищені автоським правом, мізки поміняти неможливо.
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22.09.2021 03:47 Ответить
Такий нині тренд, згенерований "мутрим нарідом".

А от у "веселі 90-ті" тренди були іншими - приміром, кіоск, де торгували всіляким мотлохом, міг гордо називатися "Віолєтою" або "Маріаною". Певно, це якось мало привабити покупців .
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22.09.2021 04:05 Ответить
Ага, "Безлюдівський м'ясокомбінат" викликає асоціації з фільмами "Поворот не туди"... і неприємні здогадки про походження назви селища Безлюдівка (пов'язане з діяльністю м'ясокомбінату)...

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22.09.2021 11:58 Ответить
Хоррор
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22.09.2021 20:12 Ответить
что вы начинаете?...написано что Колбаса Мясная... из Москвички...младенцев вы рускоговорящих не едите...так и от колбасы из москалей крутите носом)))
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22.09.2021 01:28 Ответить
А чого крутять носом? Бо від тої ковбаси має тхнути боярою чи брагою. А от якби пахло чимось... не таким зкріпним, то, може, й не крутили б .

Але це неточно.
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22.09.2021 03:52 Ответить
Младенцы рускоговорящих еще не так пропитаны запахами говЕни!
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22.09.2021 09:01 Ответить
Артьомій Астровськай повернувся. Довго ж його не було на Цензорі.
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21.09.2021 23:51 Ответить
Жабы на тэбэ вси бэздарни, бо ти нэ в курсе справы, шо до подий в Украине. Жабы чоткие, атвичаю. А художника образыты кожный может.
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21.09.2021 23:29 Ответить
дурепо,я сам роблю часом жаби.
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21.09.2021 23:33 Ответить
Дурбелик! А коли набухаєшся, то жаби роблять тебе.
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21.09.2021 23:45 Ответить
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21.09.2021 23:52 Ответить
Йой...

Уявив собі то. Перше стало невдобно. Потім - лячно. Потім - заледве чай не розляпав на клавіатуру від реготу.

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21.09.2021 23:52 Ответить
Мляяяяя... Уявив хентай на тему старої культової іграшки Battletoads (Бойові жаби).

Як тепер це розбачити?
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22.09.2021 01:18 Ответить
Це ще дрібниці.

...А от уявіть собі роту бойових жабокреків з фістолетами (тоже бойовими!), які штурмують останній рубіж оборони ************* бункера.

...І що трапиться потім...

От де направду жеееесть!
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22.09.2021 03:42 Ответить
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21.09.2021 23:49 Ответить
Усі ропухи залікові, але оця в голосяндру:

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21.09.2021 23:12 Ответить
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21.09.2021 23:33 Ответить
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21.09.2021 23:16 Ответить
Таке враження що псевдогетьман настільки унилий, що на нього і жабу не зробиш ))
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21.09.2021 23:18 Ответить
Щось нове - не просто! З тією кількістю що на нього нарабили!
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22.09.2021 09:04 Ответить
Шедевр!!!

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21.09.2021 23:26 Ответить
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21.09.2021 23:32 Ответить
"20-го сентября 2019 года Андрей Ермак объявил Зеленского одним из величайших лидеров мира.

Прошло 2 года. Журнал "Time" публикует список 100 самых влиятельных людей . Зеленского нет нигде. Даже в категории => Artists."

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21.09.2021 23:47 Ответить
Видать там "не курят".
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22.09.2021 06:51 Ответить
Им нет необходимосту заниматься ежедневно ануслизингом главзебилу.
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22.09.2021 09:09 Ответить
Ну... спеціально для Бубочки можна було створити категорію "100 найбільших зашкварів". Але ж, холєра, не створили засранці!
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22.09.2021 21:18 Ответить
- А де делся Бонапарт с шестой палати?!
- Де, де! Президентом вибрані!
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24.09.2021 21:06 Ответить
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22.09.2021 01:03 Ответить
сім нгаречених уклоніста зеленського
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22.09.2021 03:26 Ответить
Дєрмак: -Хто образив убогого?!
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24.09.2021 21:03 Ответить
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22.09.2021 07:08 Ответить
Напевно "сімейне" - брехати
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22.09.2021 11:04 Ответить


Розкішно!
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22.09.2021 20:47 Ответить
А це хто?
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23.09.2021 14:40 Ответить
Люда Янукович у порівнянні з безуглою інтелектуала.
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24.09.2021 21:02 Ответить
 
 