Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Пиццу прибывшему в США для участии в Генассамблее ООН политику пришлось есть на улице.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Жаир Болсонару известен скептическим отношением к вакцинации. Ранее он заявлял, что его имунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.
На сессию ООН его пустили. А вот в ресторан - нет. В Нью-Йорке действуют карантинные ограничения, так что в своей первый вечер в этом городе президенту Бразилии и его окружении пришлось есть пиццу прямо на улице рядом с отелем "Манхеттен".
Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио обратился к мировым лидерам с просьбой сделать прививки перед посещением сессии. Однако никаких доказательств иммунизации от них не требовали.
Сначала глава ООН Антонио Гутерриш поддержал просьбу властей Нью-Йорка, но сказал, что не может заставить дипломатов показать доказательства вакцинации или не пустить их на сессию. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что это будет дискриминацией.
Болсонару ранее не раз ставил под сомнения рекомендации медиков относительно противодействия коронавирусу. Летом 2020 года он и сам заболел COVID-19, а сообщил об этом на пресс-брифинге, нарушив самоизоляцию. Для того, чтобы обязать президента Бразилии носить маску, понадобилось решение суда.
Пожалуйста, подождите...
А ресторанчики нехай запускають заразних вколотих - і тоді вже ні на кого не нарікатимуть.
9/11 людству таки згодували, хоч багато хто у їхні версії мовчки не вірить.
Тепер обнагліли і пхають людям у мізки "ковід", а воно ***********.
Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
+19 днем, +12 ночью и дожди через день. А в бассейне Амазонки скорее всего вообще постоянная влажность чуть ли не 100% круглый год. Откуда Вы взяли про сухой воздух?
А у тих , які правдиво перехворіли , але вижили - правдивий імунітет !