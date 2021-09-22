Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке. ФОТО

Пиццу прибывшему в США для участии в Генассамблее ООН политику пришлось есть на улице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Жаир Болсонару известен скептическим отношением к вакцинации. Ранее он заявлял, что его имунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.

На сессию ООН его пустили. А вот в ресторан - нет. В Нью-Йорке действуют карантинные ограничения, так что в своей первый вечер в этом городе президенту Бразилии и его окружении пришлось есть пиццу прямо на улице рядом с отелем "Манхеттен".

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Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио обратился к мировым лидерам с просьбой сделать прививки перед посещением сессии. Однако никаких доказательств иммунизации от них не требовали.

Сначала глава ООН Антонио Гутерриш поддержал просьбу властей Нью-Йорка, но сказал, что не может заставить дипломатов показать доказательства вакцинации или не пустить их на сессию. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что это будет дискриминацией.

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Болсонару ранее не раз ставил под сомнения рекомендации медиков относительно противодействия коронавирусу. Летом 2020 года он и сам заболел COVID-19, а сообщил об этом на пресс-брифинге, нарушив самоизоляцию. Для того, чтобы обязать президента Бразилии носить маску, понадобилось решение суда.



