РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14835 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом Коронавирус и карантин
9 941 47
карантин (16725) Нью-Йорк (201) США (23238) Болсонару (7) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Пиццу прибывшему в США для участии в Генассамблее ООН политику пришлось есть на улице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Жаир Болсонару известен скептическим отношением к вакцинации. Ранее он заявлял, что его имунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.

На сессию ООН его пустили. А вот в ресторан - нет. В Нью-Йорке действуют карантинные ограничения, так что в своей первый вечер в этом городе президенту Бразилии и его окружении пришлось есть пиццу прямо на улице рядом с отелем "Манхеттен".

Читайте: Дистанция в 1,5 м или обслуживать только вакцинированных, - МКИП назвало правила работы учреждений культуры с 23 сентября. ИНФОГРАФИКА

Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке 01

Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио обратился к мировым лидерам с просьбой сделать прививки перед посещением сессии. Однако никаких доказательств иммунизации от них не требовали.

Сначала глава ООН Антонио Гутерриш поддержал просьбу властей Нью-Йорка, но сказал, что не может заставить дипломатов показать доказательства вакцинации или не пустить их на сессию. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что это будет дискриминацией.

Также читайте: У 99% детей, госпитализированных с коронавирусом на Харьковщине - Delta-штамм, - ОГА

Болсонару ранее не раз ставил под сомнения рекомендации медиков относительно противодействия коронавирусу. Летом 2020 года он и сам заболел COVID-19, а сообщил об этом на пресс-брифинге, нарушив самоизоляцию. Для того, чтобы обязать президента Бразилии носить маску, понадобилось решение суда.

Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке 02
Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
OЙ! Я Вас умоляю! Если Пан хочет вкусно покушать, в приятной компании и запить вот это все вином с земли под ногами - ласкаво просимо до нас, в Рennsyltucky. Сицилийская, Польская, Украинская,Крымская кухня. Местные вина- традиционное местное виноградное сицилийское, Украинские и Польские смородинные,малиновые, ежевичные. Если в ноябре, Thanksgiving - то свежая оленина жареная, тушеная, печеная и шашлык.Кукуруза от вареной до маринованой.Бараболя - своя, индюшки - добыты нами(не рекомендую, жесткие) Ласкаво Просимо Пана.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:28
+9
Будешь в Bethlehem - посети старое Католическое кладбище - там могилы 18-19 веков все с Украинскими, Литвинскими именами.На самую вершину холма залезь перед самым рассветом - такая картинка, шо не пожалеешь. А в Католической церкви при кладбище алтарь, скамейки и резьба по дереву - моей работы. Делал этот контракт еще до войны.
показать весь комментарий
22.09.2021 02:42
+8
Просто идиотизм. Это как в Германии- стоишь в очереди за каким-нибудь фастфудом, друг другу в затылок дышишь, ничего. А вот сесть за столик, только с предъявлением разрешающих докууументов, иначе заразишься .

Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Well, that's New-York for you, baby. Love it or hate it....it's New-York.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:51 Ответить
Для меня Нью-Йорк как Донбасс - земля наша а люди не наши...
показать весь комментарий
22.09.2021 00:54 Ответить
А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Мы в университетах не обучались.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:58 Ответить
NYC разный. Даже Бруклин разный. Не, я,как убежденный hillbilly, терпеть ненавижу NYC, как и все остальные мегаполисы-муравейники. Но таки да, NYC бывает разный.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:03 Ответить
В Бруклине люблю трудовые итальянские районы типа Бенсонхерст - спокойно и кормят вкусно
показать весь комментарий
22.09.2021 01:08 Ответить
OЙ! Я Вас умоляю! Если Пан хочет вкусно покушать, в приятной компании и запить вот это все вином с земли под ногами - ласкаво просимо до нас, в Рennsyltucky. Сицилийская, Польская, Украинская,Крымская кухня. Местные вина- традиционное местное виноградное сицилийское, Украинские и Польские смородинные,малиновые, ежевичные. Если в ноябре, Thanksgiving - то свежая оленина жареная, тушеная, печеная и шашлык.Кукуруза от вареной до маринованой.Бараболя - своя, индюшки - добыты нами(не рекомендую, жесткие) Ласкаво Просимо Пана.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:28 Ответить
Спасибо за приглашение, можно и приехать - я через месяц в Пенсилтаках стреляю в районе Аллентауна
показать весь комментарий
22.09.2021 02:31 Ответить
Будешь в Bethlehem - посети старое Католическое кладбище - там могилы 18-19 веков все с Украинскими, Литвинскими именами.На самую вершину холма залезь перед самым рассветом - такая картинка, шо не пожалеешь. А в Католической церкви при кладбище алтарь, скамейки и резьба по дереву - моей работы. Делал этот контракт еще до войны.
показать весь комментарий
22.09.2021 02:42 Ответить
До войны с кем ?
показать весь комментарий
22.09.2021 07:56 Ответить
До Украинско - московитской.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:29 Ответить
Макс привіт! Щодо індички - ти неправий На три кілограми індичатини - півлітрова банка кип"яченої охолодженої води і вісім таблеток аскорбінової кислоти ("п"ятисотки" - вона найсильніша) Індичку нарізаєш шматками , "аскорбінку товчеш у порошок і розчиняєш у воді М"ясо вкладаєш шарами у скляний чи емальований посуд , переливаючи розчином аскорбінки і ставиш у прохолодне місце годин на шість (НЕ СОЛИТЬ!!!) А потім обсмажуєш до зарум"янювання на жиру, солиш і готуй з неї що хочеш! "За вуха не відтягнеш"!!! (Ще краще - замінить воду молочною кислою сироваткою (домашньою) Якщо вона кисла, то аскорбінки можна покласти на 2 таблетки менше)
показать весь комментарий
22.09.2021 05:43 Ответить
Та на индюка мы перед Thanksgiving ходим только шоб традицию соблюсти. Ну, шоб на столе было все то, шо и у первых поселенцев. А для реально покушать индюшку в магазине полупаем. Ну, и дикого индюка по кусочку.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:32 Ответить
Как по мне очень на любителя город, а местами гадюшник редкий, Лондон и Сингапур намного больше понравились
показать весь комментарий
22.09.2021 06:27 Ответить
После 9/11 очарование пропало.
показать весь комментарий
22.09.2021 07:55 Ответить
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста ...
показать весь комментарий
22.09.2021 00:52 Ответить
нифигассэ гундяйкин волны излучает...дальнобойщик однако...
показать весь комментарий
22.09.2021 00:54 Ответить
Як казала одна тітонька з Бразилії: «Мало ли в Бразилии педров».
показать весь комментарий
22.09.2021 00:55 Ответить
Доктор Бормекнталь...вы почему обосрали РАБссию товарисча Сралина?профессор Преображенский вы дофига поете песни и балладі о Вяличии РАБссии Путлера?)))
показать весь комментарий
22.09.2021 00:56 Ответить
Сожалею очень...доктор Борменталь...он же актер Борис Плотников умер недавно умер...
показать весь комментарий
22.09.2021 01:03 Ответить
Я не думаю, що йому від того стало погано. Поїв - та й все. Сподіваюся, що чайових не дав.

А ресторанчики нехай запускають заразних вколотих - і тоді вже ні на кого не нарікатимуть.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:04 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 01:10 Ответить
До існування ютубу, фейсбуку і інстаграму всі вакцинувались і не вийо.сь, а зараз пошесть експертів різного гатунку вб'є людство швидше ніж будь-який вірус.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:16 Ответить
Чому ж. І зараз вакцінуються. Це дивлячись яка вакцина та від чого.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:37 Ответить
"Рівень канцерогенного формальдегіду в повітрі Києва перевищує норму в 3 рази" але ж це не вакцина щоб хвилюватись Цікаво кого більше помре, від раку чи від вакцини.
показать весь комментарий
22.09.2021 04:48 Ответить
Формальдегід вітер роздмухає, а укол - то вже з гарантією.

9/11 людству таки згодували, хоч багато хто у їхні версії мовчки не вірить.

Тепер обнагліли і пхають людям у мізки "ковід", а воно ***********.
показать весь комментарий
22.09.2021 08:10 Ответить
Так і за рак можна не хвилюватись, бо це ж не ковід. Хоча людей ним кожного року хворіє не набагато менше ніж ці півтори роки на ковід. А смертність від раку 44,2% порівняно 2,3% від ковіду. Але нас дуже хвилює саме ковід. А рак то таке - само пройде без вакцин. Тут треш звести по ковіду треба. А як на мене ковід це звичайна ГРВІ. Нічим не відрізняється від інших вірусів цієї групи. То чому саме мені треба вакцінуватися від ковід, якщо я не вакцінувався ніколи від грипу? Він теж небезпечний та призводить до запалення легенів, якщо вчасно не лікувати. Так само може і до летального випадку призвести. Так, на всяк випадок залишу статистику по раку, якщо Ви так ним зацікавилися. Зможете порівняти з ковідом.

показать весь комментарий
22.09.2021 10:46 Ответить
Батьки українського гумору та сатири Остап Вишня та Павло Глазовий колись казали...Ми такі козаки,що нас не здолають москаклькі дебіли КПРС....
показать весь комментарий
22.09.2021 01:18 Ответить
Бразилія - страна , где в лесах живет много- много диких обезьян 😀

показать весь комментарий
22.09.2021 01:20 Ответить
Так те обиззяны умнее многих т.н. людей.
показать весь комментарий
22.09.2021 08:00 Ответить
Подпішиться в Ютьюбі...Микола Рушниця...дуже дякую..Надобраніч Панове...
показать весь комментарий
22.09.2021 01:33 Ответить
Ха! Не президент, а терпила! Во как надо-

показать весь комментарий
22.09.2021 01:50 Ответить
Просто идиотизм. Это как в Германии- стоишь в очереди за каким-нибудь фастфудом, друг другу в затылок дышишь, ничего. А вот сесть за столик, только с предъявлением разрешающих докууументов, иначе заразишься .

Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
показать весь комментарий
22.09.2021 01:56 Ответить
Да все эти ограничения сплошные маразматики придумали, в Одессе все лето небыло короны хотя все хер ложили на карантин, а как только бубочка денег получил сразу корона появилась
показать весь комментарий
22.09.2021 06:31 Ответить
Скажу Вам по большому секрету. В Ваших словах ключевым является слово "летом". Эпидемии гриппа летом тоже быть не может. Это я не о том, что грипп равно ковид, а о существовании сезонных заболеваний.
показать весь комментарий
22.09.2021 07:20 Ответить
Ковид не является сезонным заболеванием, иначе его бы небыло в Бразилии, Тайланде Индии, и других странах находящихся в экваториальной зоне
показать весь комментарий
22.09.2021 20:02 Ответить
При этом и в Тайланде, и в Индии, и в Бразилии почему-то вполне себе бывают вспышки гриппа. Или Вы и об этом не слышали? Эпидемиологи еще в прошлом году говорили, что вспышки коронавируса будут весной и осенью. Ну не "любят" респираторные вирусы сухой воздух и ультрафиолет, понимаете?
показать весь комментарий
22.09.2021 21:28 Ответить
Там летом сухой и очень жаркий воздух и ультрофталета значительно больше чем в Одессе, да и народ в целом соблюдает карантиные ограничения, и при этом намного больше заболевших чем в Украине, значит ковид не является сезонным заболеванием и сухой воздух на него никак не влияет
показать весь комментарий
22.09.2021 22:14 Ответить
Каким "летом"? Вас не смущает, что указанные Вами страны находятся в южном полушарии? Смотрим пики по заболеваемости в Бразилии по месяцам. Последний был в июле. Смотрим погоду: https://www.poehalisnami.ua/countries/braziliya/climate

+19 днем, +12 ночью и дожди через день. А в бассейне Амазонки скорее всего вообще постоянная влажность чуть ли не 100% круглый год. Откуда Вы взяли про сухой воздух?
показать весь комментарий
23.09.2021 00:20 Ответить
У вас какая-то своя статистика? Откуда вы взяли, что в Одессе не было летом ковида? Данные за август ( это лето?): За последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе увеличился на 44,4%, по сравнению с предыдущей неделей, уровень госпитализации составил 5,4% от общего числа зарегистрированных случаев. На маршрутку глянуть страшно, а не то, что в нее залезть и куда-то ехать. Все без масок весело дышат друг-другу рот-в рот.
показать весь комментарий
22.09.2021 08:46 Ответить
Я эту статистику уже год каждое утро в 7.30 наблюдаю, та что у меня есть что сказать
показать весь комментарий
22.09.2021 20:04 Ответить
Прием ковидных больных наблюдаете или что?
показать весь комментарий
22.09.2021 21:04 Ответить
Нью-Йорк - город контрастов...
показать весь комментарий
22.09.2021 06:24 Ответить
Вот это я понимаю, почему Америка великая страна. Потому что закон один для всех, что для президента, что для бомжа. В особенности , если они оба не привиты, у них большой шанс отобедать пиццу рядом друг с другом прямо на улице.
показать весь комментарий
22.09.2021 08:24 Ответить
Маразм по американски..и а вот нарушение прав людей уже по-советски прививка добровольно-принудительно..
показать весь комментарий
22.09.2021 08:27 Ответить
Кстати о птичках..на каком основании и медицинских выводах принуждают вакцинироваться переболевших?
показать весь комментарий
22.09.2021 08:28 Ответить
Все правильно. Если простым людям нельзя, почему это чучело должно быть исключением.
показать весь комментарий
22.09.2021 09:57 Ответить
Факт - імунітет у вакцинованих - може і не зовсім той ...

А у тих , які правдиво перехворіли , але вижили - правдивий імунітет !

показать весь комментарий
22.09.2021 10:01 Ответить
 
 