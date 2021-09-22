РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18976 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж
3 879 8
мост (1003) Харьковщина (4162) Большая стройка (720)

Ремонт 53-летнего моста завершен на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На дороге М-20 Харьков - Щербаковка завершен ремонт моста, который был построен в 1968 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Во время проведения ремонтных работ в рамках программы "Большая стройка" рабочие выполнили поочередный демонтаж мостового полотна сначала одной половины сооружения, а затем другой.

На мосту была установлена монолитная накладная плита и проведена гидроизоляция. Также здесь были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и отремонтированы опоры.

В ходе ремонта подрядчик установил новое перильное и барьерное ограждение, водоотведение, нанес разметку и заменил подферменники.

Напомним, национальная программа восстановления мостов является важной составной частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка". В рамках этой программы в прошлом году уже было восстановлено 216 мостов и искусственных сооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реконструкция стадиона "Шахтер" стартовала на Черкасщине, - ОГА. ФОТО

Ремонт 53-летнего моста завершен на Харьковщине, - ОГА 01
Ремонт 53-летнего моста завершен на Харьковщине, - ОГА 02
Ремонт 53-летнего моста завершен на Харьковщине, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мостят дорогу на Белгород для российских танков
показать весь комментарий
22.09.2021 10:45 Ответить
Мостят дорогу для твоей ********, ****** американский.
показать весь комментарий
22.09.2021 10:48 Ответить
Узнаю словарный запас рашкована
показать весь комментарий
22.09.2021 11:10 Ответить
Самое страшное для мостов -вода.Если попадет на несущие конструкции и под них-бетону и арматуре -гаплык.Трубы и ливнеприемники должны быть долговечными,без протечек.Мост должен иметь выпуклость небольшую,чтобы осадки уходили не под мост,а в сторону дорожного полотна ,а потом в кюветы.
показать весь комментарий
22.09.2021 10:58 Ответить
трубы видишь с двух сторон возле опор? это водоотвод.

показать весь комментарий
22.09.2021 11:10 Ответить
Эти трубы -самое слабое звено.Увы..Они не дуракоустойчивы.Внутренняя ливневка имеет свойство засоряться ,а ливнеприемники -давать течь.Проектанты- олухи.
показать весь комментарий
22.09.2021 12:21 Ответить
Є така забавка "знайди відмінності на картинці" Ось фото 10тирічної давнини http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=50.101960&lon=36.268444&z=16&m=bs&show=/21044328/uk/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2-%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0/photo/4700009&search=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
показать весь комментарий
22.09.2021 13:02 Ответить
Сколько бабла отмыли?...артисты разговорного жанра
показать весь комментарий
23.09.2021 15:44 Ответить
 
 