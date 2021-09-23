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Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В сети появились фото с места покушения на помощника президента Зеленского Сергея Шефира. Так, на левой стороне автомобиля правоохранители насчитали не менее 10 пулевых отверстий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также стрелявший попал по капоту и задней части автомобиля.

Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 01
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 02
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 03
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 04
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 05
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 06
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 07
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 08
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 09
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 10
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 11
Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль 12

Как рассказал в комментарии журналистам Алексей Хоменко, руководитель прокуратуры Киевской области, обстоятельства покушения сейчас устанавливаются.

Читайте: Венедиктова о стрельбе по Шефиру: Брошен вызов правоохранительной системе. ФОТО

"Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева между селами Ходосовка и Лесники. По автомобилю из лесопосадки было осуществлено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медработников, его жизни ничего не угрожает", - рассказал он.

Сейчас, по словам Хоменко, расследуется уголовное производство по ст. 115 УК (покушение на убийство двух и более лиц). 

"Сейчас отрабатывается ряд версий. Учитвая то, что сейчас продолжается осмотр места происшествия, я не могу озвучить эти версии, поскольку это повредит следствию.

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

Также читайте: Шефир часто перемещался на автомобиле самостоятельно, госохраны у него не было, - "слуга народа" Качура

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Спектакль вдався))))
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22.09.2021 13:05
+17
То ли земля наша толковыми киллерами оскудела, то ли толковыми клоунами приросла
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22.09.2021 13:07
+15
и не попали?????????? шоу??????????
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22.09.2021 13:07
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Спектакль вдався))))
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22.09.2021 13:05 Ответить
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22.09.2021 13:08 Ответить
Кримінальне провадження потрібно заводити по статті терористичний акт і розслідування потрібно передавати в СБУ.
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22.09.2021 13:18 Ответить
мля! ты снова тут! тебе главное сделать укол, и клизму. за остальное не волнуйся.
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22.09.2021 13:21 Ответить
Стреляла Фанни Каплан.
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22.09.2021 13:47 Ответить
Похоже стрелок учился стрелять в Трускавецкой школе стрельбы
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22.09.2021 14:29 Ответить
только водитель не знал сценария. остальное разыграли как по нотам.
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22.09.2021 15:00 Ответить
в америке
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22.09.2021 13:08 Ответить
Не лучший вариант. Там лучше пусть ЦРУ бубочку допрашивает.
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22.09.2021 13:10 Ответить
и не попали?????????? шоу??????????
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22.09.2021 13:07 Ответить
То ли земля наша толковыми киллерами оскудела, то ли толковыми клоунами приросла
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22.09.2021 13:07 Ответить
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22.09.2021 13:10 Ответить
Нагнітють по путінському сценарію для посилення владних повноважень!
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22.09.2021 13:39 Ответить
Клоуни стріляли в клоуна. Смішно? Не дуже...
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22.09.2021 14:20 Ответить
"куртка замшевая... Три..." (с)
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22.09.2021 13:07 Ответить
Цирк! Кто поверит в эти басни про 18 выстрелов?
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22.09.2021 13:09 Ответить
Это был ДШК, стрелял Рембо поэтому его никто теперь не найдет.
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22.09.2021 13:17 Ответить
Так как сценарий этого дешёвого спектакля писался в 95 квартале, то кроме брезгливости и рвотных позывов этот цирк у нормальных людей ничего не вызывает.
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22.09.2021 13:09 Ответить
В сообщениях про покушение на автомобиль кефира плохо раскрыта тема Порошенко
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22.09.2021 13:10 Ответить
Пора уже 95 Кварталу Ермака с режиссера убирать. Хреновые у него в последнее время сюжеты.
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22.09.2021 13:10 Ответить
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22.09.2021 13:10 Ответить
шото жопошники фуйла притихли подозрительно, кремлёвские хозяева пока не давали команду фас, но к вечеру - начнут выть
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22.09.2021 13:11 Ответить
Вокруг одни дилетанты.
Дилетант киллер целым магазином не может гарантировано завалить одного дилетанта шефира.
*********
Тот, кто не разбирается ни в чем, может взяться за что угодно.
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22.09.2021 13:11 Ответить
Вы преуменьшаете.... стреляли 18 000 из лазерного бластыря. Злоумышленники скрылись на космическом корабле в другой галактике.
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22.09.2021 13:11 Ответить
Все живы здоровы,значит виноватых нет,а новую машину налогоплательщики шиферу всегда купят.
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22.09.2021 13:12 Ответить
уже 18?...а номерков на машине 10... (заплачено за 18 было????)
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22.09.2021 13:13 Ответить
Ой не удивлюсь если постанова
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22.09.2021 13:13 Ответить
Це ж відомий 18-зарядний кулемет Порошенка! Справу розкрито.
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22.09.2021 13:13 Ответить
Арестович:
- На его месте должен был быть я!!!
/в соплях и губной помаде убегает в гримёрку/

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22.09.2021 13:14 Ответить
Покушение в результате которого было сделано аж 18 выстрелов при этом лицо на которого покушались не пострадал вовсе, а водитель ( возможно по роковой случайности) ранен. Можно списать либо на божественное проведение и сказочное везение ( все в этом мире бывает), либо на действие профана в этом деле , типа "пермского стрелка"( но тогда не ясна цель покушения), ну либо на неудачный спектакль в результате которой выступающий в роли статиста водитель все таки пострадал.
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22.09.2021 13:14 Ответить
Поздгавляю! Пгеступление гаскгыто!
(с) Александр Бородач сесюрити
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22.09.2021 13:17 Ответить
Ну почти что подача мысли от Пидалика... ( пГеступление, ГаскГыто, поздГавляю, сеСюриты) Одна "школа".. Смешно...
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22.09.2021 15:58 Ответить
​На пресусі Подоляк так чітко викладає мотиви і мету нападників, що здається, наче це його -вигадані для шоу або й справжні - мотиви і мета
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22.09.2021 13:15 Ответить
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22.09.2021 13:22 Ответить
Киллеры идиоты или хотели просто напугать.
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22.09.2021 13:16 Ответить
Я завжди казав що владу в Україні голосами ЛОХторату захопила чергова БАНДА - а мені часто у відповідь що це якийсь "квартал"!
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22.09.2021 13:18 Ответить
"По автомобилю из лесопосадки было осуществлено около 18 выстрелов из автоматического оружия"

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22.09.2021 13:20 Ответить
И кому этот Шефир (или даже Зе) нужен? Реальные дела решают другие пацаны.
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22.09.2021 13:21 Ответить
Гепин снайпер опять в деле?(((

он наверное еще и сам доплачивает заказчику за свою "работу")
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22.09.2021 13:25 Ответить
Тема игры на рояле хреном не раскрыта!
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22.09.2021 13:28 Ответить
профаны..
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22.09.2021 13:40 Ответить
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22.09.2021 13:40 Ответить
Сезон полювання, 18 дірок може бути і з дробовика. Промазав прокурор по козі.
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22.09.2021 13:46 Ответить
Навіть з калаша вкласти 18 куль в автомобіль, який рухається по дорозі на швидкості треба бути факіром.
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22.09.2021 13:47 Ответить
Таке враження, що вбити хотіли саме водія - навіщо стріляти зі сторони водія, а не пасажира? І як завчасно прийнято Зє!кон проти антисемітизму? Тепер жидів жилами називати заборонено? А жидярами? Ось Портнікова я називаю євреєм, але аж ніяк усіляких Зє! та єрмаків😠
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22.09.2021 14:14 Ответить
Напомните нам сколько стоили те Мерседесы и сколько там доплата за бронирование.
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22.09.2021 15:26 Ответить
 
 