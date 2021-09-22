Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко. ФОТОрепортаж

Волонтер Игорь Ященко просит помощь в восстановлении автомобиля, который выполняет функции мобильного стоматологического кабинета на Донбассе.

Об этом волонтер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мобильный стоматологический кабинет находится в строю с 2016 года, что не могло не сказаться на его состоянии.

Волонтеру после очередной поломки заявили: "Машина уже исчерпала свой ресурс и вряд ли переживет эту зиму".

Реквизиты для помощи:



4149 6293 8116 4193.

Также читайте: Волонтер Толмачева просит помочь Сергею Палию: "У него началась тяжелая химиотерапия"







