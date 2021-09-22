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Новости Фото Общество
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Хортица (42) Запорожская область (2259) Большая стройка (720)

На Хортице установят арт-объект "Круг": "Каждый сможет найти свой смысл". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Арт-объект разместят на Холме с флагштоком, который восстановили в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, открытие инсталляции состоится накануне 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

Большое металлическое кольцо с постаментом высотой семь метров установят под таким углом к ​​солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты.

"В зависимости от восхода или заката, можно ловить солнце в себе, задерживать его лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа. Любая такая инсталляция должна быть доступной и понятной, с которой можно взаимодействовать", - рассказал творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

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Отмечается, что "Круг" на Холме с флагштоком станет "магнитом" для туристов и именно с этой точки будет начинаться знакомство с островом.

"Это одна из самых совершенных фигур, бесконечная энергия, этот круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают изобретать ассоциации. Хотелось бы, чтобы этот арт-объект вызвал чувство покоя, единства, целостности", - добавил Кривошея.

Возрождение острова Хортица проходит в рамках проекта "Большая реставрация" - части программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также при поддержке Группы Метинвест. Метинвест также инициирует уникальное световое лазерное шоу на октябрьские праздники.

Напомним, первая леди Елена Зеленская во время своего визита в Запорожье рассказала, что Хортица станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом.

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На Хортице установят арт-объект Круг: Каждый сможет найти свой смысл 01
На Хортице установят арт-объект Круг: Каждый сможет найти свой смысл 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Екологи, до речі, дуже не в захваті від цієї реставрації, бо Хортиця - це ж і заповідник!
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22.09.2021 14:27
+2
Были бы деньги в бюджете, а как отмыть их, это не проблема
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22.09.2021 14:26
+2
Хих!!!! ..ну .....нуууу...если вы ....уже делаете ...ВРАТА БОГОВ....то уже доделайте до конца. Первое - сама инсталляция должна быть очень массивный монолит и единый материал, без каких либо сочленений и вставок Это кардинально важно. Для того, чтобы пройти сквозь кольцо, вам не нужны гигантские размеры - достаточно рост среднего человека. Сделав шаг, всего лишь шаг!!!...кольцо само вас затянет.

Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.

Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
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22.09.2021 14:39
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Правила форума Совет форумчан
Да это же как глаз у *****!!! - подумал зеленский и заглянул в него

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22.09.2021 14:24 Ответить
У нас вже легалізували наркотики?
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22.09.2021 14:25 Ответить
Были бы деньги в бюджете, а как отмыть их, это не проблема
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22.09.2021 14:26 Ответить
Екологи, до речі, дуже не в захваті від цієї реставрації, бо Хортиця - це ж і заповідник!
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22.09.2021 14:27 Ответить
Сколько с этого зеленые товаришЧи закинут в офшоры??
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22.09.2021 14:30 Ответить
Хих!!!! ..ну .....нуууу...если вы ....уже делаете ...ВРАТА БОГОВ....то уже доделайте до конца. Первое - сама инсталляция должна быть очень массивный монолит и единый материал, без каких либо сочленений и вставок Это кардинально важно. Для того, чтобы пройти сквозь кольцо, вам не нужны гигантские размеры - достаточно рост среднего человека. Сделав шаг, всего лишь шаг!!!...кольцо само вас затянет.

Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.

Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
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22.09.2021 14:39 Ответить
"сьогодні весь вечір розглядав круг, багато думав..."
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22.09.2021 14:43 Ответить
Я вижу символ отмывания денег и бредни дегенерата про современное искусство
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22.09.2021 15:01 Ответить
Приляпали шо-попало, а вы ищите в этом смысл.
Как только легализуют марихуану ...
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22.09.2021 15:26 Ответить
Был на Хортице сотни раз, если не тысячи. Там классно.
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22.09.2021 15:28 Ответить
Знаковое место, там зеле "перерубили огурец"...
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22.09.2021 16:09 Ответить
Звездные врата)
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22.09.2021 16:14 Ответить
Во времена Руси- о. Св.Григория. там зимовал Святослав с остатками войска после похода. Там же на него напали печенеги и убили. Там же недавно нашли дорогой меч в реке у острова. Дуб Святослава до сих пор там растет. Под ним собирались беглые язычники после крещения Руси. Под ним же и было место сбора князей перед битвой на Калке.
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22.09.2021 17:53 Ответить
Дорвались, решили из заповедника сделать ТРК. Что ещё? Пару ресторанов украинской кухни, этно гостиницу, прокат электросамокатов.... Откуда такие таланты, испоганить всё к чему дотянуться могут?
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23.09.2021 07:51 Ответить
И будет на Хортице большой мусорник... И сейчас там пластика на десятки грузовиков.
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28.09.2021 12:36 Ответить
 
 