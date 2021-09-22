На Хортице установят арт-объект "Круг": "Каждый сможет найти свой смысл". ФОТО

Арт-объект разместят на Холме с флагштоком, который восстановили в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, открытие инсталляции состоится накануне 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

Большое металлическое кольцо с постаментом высотой семь метров установят под таким углом к ​​солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты.

"В зависимости от восхода или заката, можно ловить солнце в себе, задерживать его лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа. Любая такая инсталляция должна быть доступной и понятной, с которой можно взаимодействовать", - рассказал творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

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Отмечается, что "Круг" на Холме с флагштоком станет "магнитом" для туристов и именно с этой точки будет начинаться знакомство с островом.

"Это одна из самых совершенных фигур, бесконечная энергия, этот круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают изобретать ассоциации. Хотелось бы, чтобы этот арт-объект вызвал чувство покоя, единства, целостности", - добавил Кривошея.

Возрождение острова Хортица проходит в рамках проекта "Большая реставрация" - части программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также при поддержке Группы Метинвест. Метинвест также инициирует уникальное световое лазерное шоу на октябрьские праздники.

Напомним, первая леди Елена Зеленская во время своего визита в Запорожье рассказала, что Хортица станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом.

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