На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов. ФОТО

Пограничники обнаружили, что гражданин Украины принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

64-летний мужчина направлялся с оккупированного полуострова на материковую Украину.

"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014 - 2018 годы, "завизированные" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма. Кроме того, у мужчины было удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым"", - сказано в сообщении.

При проверке выяснилось, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Пограничники передали мужчину полицейским и сообщили им, что обнаружили признаки правонарушения по ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований").







