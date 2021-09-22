На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Пограничники обнаружили, что гражданин Украины принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
64-летний мужчина направлялся с оккупированного полуострова на материковую Украину.
"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014 - 2018 годы, "завизированные" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма. Кроме того, у мужчины было удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым"", - сказано в сообщении.
При проверке выяснилось, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.
Пограничники передали мужчину полицейским и сообщили им, что обнаружили признаки правонарушения по ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований").
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Люди научились ловить бабуинов, прикормив их вначале лакомством. У дерева рассыпались слегка поджаренные зёрна, и бабуины их поедали. А затем люди, выдолбив в дереве дупло с узкой щелью, насыпали туда приманку, издающую аппетитный запах. Обезьяна спускалась с дерева и просовывала лапу в щель, загребала полную горсть зёрен, а вытащить лапку уже не могла. Так она и прыгала у дерева, вопя в ужасе от приближающейся опасности, но не соображая разжать кулак и убежать. Это яркий пример, как можно самого себя поймать.
Вот такие крымские бабуины и держатся за медальки...
вот и взяли.. его
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!