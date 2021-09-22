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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники обнаружили, что гражданин Украины принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

64-летний мужчина направлялся с оккупированного полуострова на материковую Украину.

"При осмотре его вещей пограничники совместно с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014 - 2018 годы, "завизированные" подписями президента РФ и представителями так называемой власти Крыма. Кроме того, у мужчины было удостоверение участника так называемой крымской региональной общественной организации "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым"", - сказано в сообщении.

При проверке выяснилось, что гражданин принимал активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Пограничники передали мужчину полицейским и сообщили им, что обнаружили признаки правонарушения по ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований").

На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов 01
На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов 02
На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов 03
На админгранице с оккупированным Крымом задержали мужчину с медалями от оккупантов 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
баклан старый ехал за загранпаспортом и нацепил на пиджак награды ?
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22.09.2021 16:08
+13
любит вата побрякушки
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22.09.2021 16:09
+11
Меня самого сейчас смех душит - вот на хрена он взял с собой весь иконостас медалек оккупантских? Это же нормальному уму непостижимо!
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22.09.2021 16:14
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баклан старый ехал за загранпаспортом и нацепил на пиджак награды ?
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22.09.2021 16:08 Ответить
Меня самого сейчас смех душит - вот на хрена он взял с собой весь иконостас медалек оккупантских? Это же нормальному уму непостижимо!
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22.09.2021 16:14 Ответить
А вдруг их кто то украдет, покуда его не будет?))) Это же самое ценное что у него есть)))
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22.09.2021 16:18 Ответить
Загнать коллекционерам.
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23.09.2021 18:04 Ответить
любит вата побрякушки
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22.09.2021 16:09 Ответить
Кізяк з Криму, тому й медальки для нього найбільша цінність його життя.
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22.09.2021 21:38 Ответить
Объясните мне, что движет этими людьми которые на нашу территорию тащат и компромат на себя. На что рассчитывают? Или у идиотов просчётов нет?...
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22.09.2021 16:09 Ответить
Пытаются из говени выбраться, этих же самообдроченцев кинули по полной. Паспорт гражданина Украины с собой вез. Ну а все остальные цацки считает единственным подвигом в своей никчемной жизни.

Люди научились ловить бабуинов, прикормив их вначале лакомством. У дерева рассыпались слегка поджаренные зёрна, и бабуины их поедали. А затем люди, выдолбив в дереве дупло с узкой щелью, насыпали туда приманку, издающую аппетитный запах. Обезьяна спускалась с дерева и просовывала лапу в щель, загребала полную горсть зёрен, а вытащить лапку уже не могла. Так она и прыгала у дерева, вопя в ужасе от приближающейся опасности, но не соображая разжать кулак и убежать. Это яркий пример, как можно самого себя поймать.

Вот такие крымские бабуины и держатся за медальки...
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22.09.2021 16:27 Ответить
ехал за пенсией или пособием
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22.09.2021 16:10 Ответить
"За взятие Крыма"

вот и взяли.. его
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22.09.2021 16:21 Ответить
кацапы и подкацапчики(малоросы) это умственно отсталые люди, если их вообще можно назвать людьми
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22.09.2021 16:11 Ответить
это же надо додуматься ехать в Украину с фейковыми медалями за помощь в оккупации Крыма)
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22.09.2021 16:13 Ответить
"Помощь" была не фейковои и принесла другим людям много горя.
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23.09.2021 18:07 Ответить
Побрякушки были важнее инстинкта самосохранения?))) Кацапская загадочная душа))))
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22.09.2021 16:12 Ответить
может просто хотел продать награды
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22.09.2021 16:16 Ответить
У нас?))) Я больше поверю, что боялся, что вернется назад, а их украдут)))
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22.09.2021 16:20 Ответить
медальки продают без корочек, а этот ушлёпок планировал рвать когти на Европу, а медальки решил оставить для оформления кацапской пенсии в будущем, другого объяснения так думаю что нет.
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22.09.2021 16:21 Ответить
Я даже боюсь представить, что бы с ним сделал, если бы он мне предложил купить эту мерзость. Ему надо их засунуть... Ну Вы поняли куда...
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22.09.2021 23:43 Ответить
.Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.
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22.09.2021 16:14 Ответить
💯
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22.09.2021 16:15 Ответить
Да, прав был классик. Их не понять, и ничем не измерить )))
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22.09.2021 16:18 Ответить
Виміряти не складно: 1х2 метра і 1 метр в глибину. А от зрозуміти їх - важко, бо дуже низько прийдеться опустити.
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22.09.2021 16:21 Ответить
Мда. Кацап это клиника с отсутствием элементарного инстинкта самосохранения. На что этот тупой баклан рассчитывал, пересекая границу и везя с собой доказательства своей измены, даже тяжело представить. Да наверное и не стоит потому как трезвый рассудок и кацап понятия несовместимые.
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22.09.2021 16:20 Ответить
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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22.09.2021 16:22 Ответить
💯
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22.09.2021 16:25 Ответить
Старое ватное пердло. Чего лез в ненавистную Украину?
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22.09.2021 16:25 Ответить
Этот старый говнюк по всей видимости собирался остаться в Украине раз вез с собой все эти побрякушки. Наверное детки здесь живут или родственники.
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22.09.2021 16:39 Ответить
По червонцу строгача за медаль
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22.09.2021 16:56 Ответить
Фалерист?
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22.09.2021 18:12 Ответить
Кацап С.
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22.09.2021 18:35 Ответить
Медали взял, чтобы оформить статус УБД?
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22.09.2021 19:29 Ответить
Не все так просто з цими дешевими цяцьками. Наявність медалі ордена "за заслуги перед Мордором" каже про те, що цьому ватану не вдасться сказати "таааа....я на блокпосту чергував". Однозначно +1 для обміну наших полонених воїнів і заарештованих кримських татар.
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22.09.2021 19:33 Ответить
а я бы еще и семейку его пробил.....
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22.09.2021 19:43 Ответить
64 +15=79. Мо,поживе ще трохи в українському Криму.
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22.09.2021 19:52 Ответить
Самый справедливый украинский суд в мире.Принятие вердикта по уголовному делу в совещательной комнате:" Уважаемые судьи, какое решение примем по обвиняемому ? Решение одно - понять и простить".
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22.09.2021 21:45 Ответить
НІЧОГО ЦІННОГО ДЛЯ РАШІ ВІН СОБОЮ НЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ, А ТОМУ НА ОБМІН ВІН НЕ ДУЖЕ ПІДХОДИТЬ, АЛЕ ХАЙ З ДЕСЯТОК РОКІВ ПОСИДИТЬ В ТЮРЬМІ І ПОДУМАЄ ЗА СВОЇ ДІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ! А РФ СТАРАЄТЬСЯ ТАКИЙ МУСОР НЕ МІНЯТИ, А ЗАБИРАЮТЬ ТИХ ХТО ЇЇ БІЛЬШЕ ПОТРІБЕН.
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23.09.2021 09:16 Ответить
Яке жахливе самогубство!
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23.09.2021 13:41 Ответить
 
 