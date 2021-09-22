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Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Правоохранители эвакуировали со стоянки автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Автомобиль, в котором находился во время покушения помощник Зеленского Сергей Шефир, эвакуировали со стоянки. 

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Тем временем, в лесу и лесополосе вдоль дороги, где предположительно мог располагатся стрелок, работает большое количество представителей силовых структур: нацгвардейцы с оружием прочесывают местность, а криминалисты и полицейские с обследуют местность с металлоискателями. 

Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 01
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 02
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 03
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 04
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 05
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 06
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 07
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 08
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 09
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 10
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 11
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+39
Партизан ищут?
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22.09.2021 16:26
+30
єто хорошо что с автоматами.. картинка для зебилов красивая)) а ведь мог ли бы на танках и с вертолетов бомбить!
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22.09.2021 16:29
+29
Шоу уродов. Тьфу.
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22.09.2021 16:26
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у моєї дитини вєлік вкрали, то так не шукали мєнти, вже рік шукають
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22.09.2021 17:05 Ответить
Скажи мєнтам що подарував зЄлєпукін,або єрема, одразу знайдуть!!!!!!
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22.09.2021 17:08 Ответить
Монет много металлоискателем нашли?
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22.09.2021 17:14 Ответить
и гаек )))
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22.09.2021 22:20 Ответить
За грибамии в кончу народ повалил.
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22.09.2021 17:24 Ответить
По сравнению со сценарием Луцкого террориста, масштабы хоть и выросли, но вместе с этим бестолковость явно переходит во вредительство
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22.09.2021 17:28 Ответить
Та ваші гільзи то до сраки лише юридична необхідність.. можна і накидати чиїхось гільз... Опитування місцевого населення провели.... Піші або на авто були з прилеглих доріг особливо з грутових польових??? Грибників ...трактористів...опитайте... Як що авто було то скоро знайдеться брошене....Аяк що нападник був піший є ймовирність що хтось його опише в лице. **** на гільзи кинули роту а на опитування людей двой салаг так мабудь???
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22.09.2021 17:29 Ответить
Цілий день весь інфорпростір замах на Шефіра ,а те що майже кожен день на фронті є вбиті і поранені наші хлопці іх це не цікавить.
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22.09.2021 17:30 Ответить
Порошенко зеленкой облили неделю обсасывали и вопили)))))
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22.09.2021 19:49 Ответить
Автомобіль треба терміново виставляти на аукціон! Або продати у "Мосфільм"...для продовження серіалу "Ліквідація ...Шефіру придбати танк за кошти волонтерів,пенсіонерів та олігархів!
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22.09.2021 17:35 Ответить
Ну так на первой фотке в правом верхнем углу,Мурло красноречиво говорит,чья там земля.Шефир мабуть не спросил у Мурло разрешения

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22.09.2021 17:48 Ответить
Тупа постанова пагарєлава тєатра! Як би хотіли ліквідувати то пєрдольнули б з гранатомета , як садового перед кожними виборами!
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22.09.2021 17:51 Ответить
Правду в народе говорят - не умеет квартал боевики снимать, только "сватов" хреновая постановка
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22.09.2021 18:01 Ответить
мож хоч грибов насобирают
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22.09.2021 18:02 Ответить
Шось дужє все так оперативно... на шоу схоже... Замах від якого Шефір аж ні разу не поранений.
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22.09.2021 18:02 Ответить
шоу маст гоу он.. и шоу будет дорогим и за ваш счёт, одноклеточные дебилы-экспериментаторы.. понавыбирали зелёного дерьма - нюхайте и жрите, не морщитесь..
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22.09.2021 18:13 Ответить
Ну дуже вже дешева постановка... І масовку халявну використовують. Жлоби, одне слово.
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22.09.2021 18:18 Ответить
Цікаво як же перед виборами президента буде діяти ця ЗЕшваль...Методи стають схожими на методи Путіна...Нічого,тобто, нікого не жаліти, тільки б знайти невидимого ворога, а країна.....плювати, основне втриматись на посаді...

P.S 100% постановка кварталу. Аж смішно.......Зєля-ХУЙЛО
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22.09.2021 18:22 Ответить
Я думал он на Lanos ехал.
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22.09.2021 18:27 Ответить
Замах на шофера Шефіра - це розбірки банди зеленського. І не треба шукати винних на стороні і призначати винними непричетних, як це ******** крихітка Цахес.
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22.09.2021 18:28 Ответить
до вчера ни кто об нем не слышал а теперь анус сотри какая новость..хуже тоолкьо покушение на рейгана....
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22.09.2021 18:36 Ответить
вся гостомельская дивизия вышла и собаки.._)
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22.09.2021 18:38 Ответить
Якась дивна автоматна черга , прямо художня вишивка )) це ж треба так філігранно всадити кулі у крісло водія і заднє крило (( і все це на швидкості 80 км/год )) Виконавця у школу снайперів для передачі досвіду ! Утер носа ізраїльтянам з їхнім роботом у Ірані ((
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22.09.2021 18:38 Ответить
а бил борд террористов в углцу гвардию не калышет..
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22.09.2021 18:39 Ответить
А Шефір на момент обстріли точно знаходився в салоні автомобіля чи тільки один водій?
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22.09.2021 18:43 Ответить
а зачем банки с герычем на фото
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22.09.2021 19:33 Ответить
а чЁ так скромно? проведите - общевойсковую операцию.....
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22.09.2021 19:47 Ответить
Специально, чтобы замести следы такую толпу собрали. После нее уже ничего не найти
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22.09.2021 19:50 Ответить
чекаємо на пісеньку 95го кварталу з хором вєрьовки
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22.09.2021 20:04 Ответить
Ой!Массовка пошла,шоб не заржавели.В лесу они колютищенко,ищут?Сценарий написан главным членом.За это оскар не дадут.Снимали трагедию,получили комедию.
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22.09.2021 20:19 Ответить
"з автоматами"......ну да, киллер там же до сих пор сидит....ждет величайшего...
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22.09.2021 20:20 Ответить
95-й квартал всю країну в квартал перетворив.
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22.09.2021 20:30 Ответить
Квартал продолжается
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22.09.2021 21:58 Ответить
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