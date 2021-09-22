Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Правоохранители эвакуировали со стоянки автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Автомобиль, в котором находился во время покушения помощник Зеленского Сергей Шефир, эвакуировали со стоянки.
Тем временем, в лесу и лесополосе вдоль дороги, где предположительно мог располагатся стрелок, работает большое количество представителей силовых структур: нацгвардейцы с оружием прочесывают местность, а криминалисты и полицейские с обследуют местность с металлоискателями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+39 Підлога Маккартні
показать весь комментарий22.09.2021 16:26
+30 Scorpman Y
показать весь комментарий22.09.2021 16:29
+29 Garry Grant
показать весь комментарий22.09.2021 16:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
P.S 100% постановка кварталу. Аж смішно.......Зєля-ХУЙЛО