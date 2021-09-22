Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес. ФОТОрепортаж

Правоохранители эвакуировали со стоянки автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Автомобиль, в котором находился во время покушения помощник Зеленского Сергей Шефир, эвакуировали со стоянки.

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Тем временем, в лесу и лесополосе вдоль дороги, где предположительно мог располагатся стрелок, работает большое количество представителей силовых структур: нацгвардейцы с оружием прочесывают местность, а криминалисты и полицейские с обследуют местность с металлоискателями.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ