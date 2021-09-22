РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5428 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
6 576 58
дети (6027) Одесская область (3106) поджог (900) подростки (380) Нацполиция (15757) церковь (1299) буллинг (55)

Школьник поджег церковь в Одесской области, потому что его обижал сын священника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Церковь погасили местные жители. 12-летний мальчик признался в поджоге, на его родителей составят протокол.

Об этом сообщили в Болградском райотделе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел накануне вечером. Пострадавших нет, но храм теперь нуждается в ремонте.

"Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил", - рассказали в полиции.

Местные СМИ пишут, что мальчик выбрал в качестве объекта для мести церковь, потому что его обидчик - сын местного священника.

Читайте: Мой дом сжег обвиняемый в поджоге автомобиля "Схем" Барихашвили. Полиции нужно было всего лишь пробить его телефон, - Шабунин

Дело расследуют по ч. 2 ст. 194 (умышленное нанесение вреда имуществу). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Но сажать подростка не собираются - ему всего 12. Вместо этого на его родителей составят протокол о невыполнении обязанностей.

"Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе - проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника", - добавили в полиции.

Также читайте: Лерос рассказал о допросе по делу о поджоге автомобиля

Школьник поджег церковь в Одесской области, потому что его обижал сын священника 01
Школьник поджег церковь в Одесской области, потому что его обижал сын священника 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Надо уточнить кацапского патриархата церковь - наградили бы пацана лучше.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:59
+16
А церква хоч гундяєвська? Якщо так, то воля Божа.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:03
+16
Даже если КГБ-ФСБ?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обоснуйте.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:00 Ответить
И правильно сделал! Каков поп таков и приход!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:04 Ответить
Ага очень правильно, весь ущерб заплатят его родители.))
показать весь комментарий
22.09.2021 19:01 Ответить
Как бы поп не заплатил за издевательства своего отрока!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:08 Ответить
Интересно было бы побщаться с папой этого мальчика. В смысле, уяснить его принципы воспитания.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:59 Ответить
Папа был атеистом...
показать весь комментарий
22.09.2021 19:04 Ответить
священник был атеистом ? Значит московский патриархат ...
показать весь комментарий
22.09.2021 19:11 Ответить
с папой-священником
показать весь комментарий
22.09.2021 19:05 Ответить
Надо уточнить кацапского патриархата церковь - наградили бы пацана лучше.
показать весь комментарий
22.09.2021 18:59 Ответить
Церковь храм божий вне зависимости от патриархата.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:02 Ответить
Даже если КГБ-ФСБ?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:05 Ответить
Ты хоть раз там видел бога или только попов и ящик для пожертвований?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:06 Ответить
Видел - не видел то такое....японского императора тоже мало кто видел не по ящику. Другое дело - для чего нужны все эти киоски по продаже магических услуг(церкви, мечети, синагоги), если любой верующий может вполне свободно общаться с Высшими Силами где и как ему угодно?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:10 Ответить
И даже на дурке.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:53 Ответить
Пан - убежденный атеист?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:57 Ответить
Нет, пан верит, что какой-то бородатый чел катаясь на облачке придумал гравитацию и подарил ее людям.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:49 Ответить
Чи Пан колись був в лиси? Чи слухав Пан лис в ночи?
показать весь комментарий
22.09.2021 20:51 Ответить
Це просто ФОП - крамниця з магічним приладдям і відповідними послугами, тільки НДВ не платять чомусь.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:08 Ответить
Підтримую на всі 100%!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:28 Ответить
Конечно, Бог частый гость в заведениях где сначала всех настоящих священников в лагерях сгноили или расстреляли,большую часть храмов разграбили или разрушили, вместо них поставили кгб-шных агентов которые ежегодно попадаются на насильничестве, воровстве, педофилии, поддержки террористов и освящении оружия, прям так и вижу. Пиши еще.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:13 Ответить
Це приміщення, де люди витрачають час на дурню і тільки... Незалежно від патріархату.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:23 Ответить
Точка зору -духовного раба ,некрофіла і некромана))
показать весь комментарий
22.09.2021 20:21 Ответить
нагадати вам що зробив син божий з такими "храмами" чи самі нагуглите.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:35 Ответить
Неправильно. То был Иерусалимский Храм (бейт а микдаш - дом святости). А тут просто богомерзкая церквушка, да еще походу гундяевская. Это совсем не одно и то же.
показать весь комментарий
23.09.2021 07:20 Ответить
храм УПЦ Московского патриархата в селе Иванчанка Болградского района Одесской области.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:01 Ответить
Церкву палити не можна.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:00 Ответить
Б-г как бы не завещал своё тело какой-то конкретной церкви.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:03 Ответить
А тільки тим,хто має Томом.Сталінська церква в цей список не попала.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:12 Ответить
Нічого палити не можна. Якщо це не якесь кацапське кубло, звичайно.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:06 Ответить
Ну не знаю. Взагалі несе світло тільки та церква, що горить. Це якщо філософствувати. А з точки зору права, будь яку нерухомість (та інше майно) не можна палити, бо це підпал - кримінальне правопорушення.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:27 Ответить
А хату можна??? По принципу ізіді сатана))) некрофіла ви невиліковні))
показать весь комментарий
22.09.2021 20:22 Ответить
А церква хоч гундяєвська? Якщо так, то воля Божа.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:03 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 19:16 Ответить
Ура!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 20:04 Ответить
Там того пожара... Три квадратньіх метра.

"Пожежа сталася напередодні, 21 вересня, ввечері.

Вогонь загасили місцеві жителі відрами з водою, у пожежі ніхто не постраждав.

За даними ДСНС, внаслідок загорання знищено стіл з церковною атрибутикою (свічки, образки, поліграфічна продукція) на площі три квадратні метри."
показать весь комментарий
22.09.2021 20:13 Ответить
не трогайте пацана Бог накажет...если конечно он есть
показать весь комментарий
22.09.2021 19:04 Ответить
Поповщина - зло! Торговці магічними послугами. Палити, звичайно, це занадто, можуть люди постраждати. Але налоги нехай ці ФОПи платять, як і всі комерційні підприємства.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:05 Ответить
Погорели грязные делишки))Да и никто там не будет никому нечего возмещать. Государство в дела церковные "не лезет как бы" ибо "обе руки свербят". Все это можно обойти красиво и оставить с пальцем. Церковь и суд, а звучит то как!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:08 Ответить
Только та церковь несет свет, которая горит!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:09 Ответить
Тоді тільки РПЦУ,НЕХАЙ СВІТИТЬ.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:15 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 20:44 Ответить
так то не церква, а сектантский притон фсб-шного паханата!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:21 Ответить
Такой маленький мальчик, а уже борется с тоталитарной сектой. Заметил одну особенность - что ни верующий, то упоротый бракодел с Божьей помощью.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:24 Ответить
Сьогодні свято величезне, «робити нічого не можна», гасити пожежу теж. Бог сам велів згоріти
показать весь комментарий
22.09.2021 19:25 Ответить
Брехня, нема сьогодні ніякого свята.
показать весь комментарий
22.09.2021 19:28 Ответить
А какого бога спросить об этом и по какому календарю, ведь, и богов в человеческой истории и календарей уйма? А еще больше дураков, которые развесив уши слушают и верят проходимцам на слово (не думая, не анализирую, критически не проверяя)!
показать весь комментарий
22.09.2021 20:07 Ответить
Точно.Стадо тупих зомбобараніа. Зборище некрофілів і некроманів.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:26 Ответить
не родственник ли этому, пермскому?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:26 Ответить
Логика в его поступке есть - лишить источника доходов обидчика (хотя бы временно), а вот последовательности нет: решил палить, не спались сам!
показать весь комментарий
22.09.2021 19:58 Ответить
12 лет а уже такой смышленный ребенок
показать весь комментарий
22.09.2021 20:25 Ответить
Тут один ... всю країну образив так, що словами не описати. І що, нам зараз сінагоги почати палити?

Непорядок, треба дати ремінця засранцю.
показать весь комментарий
22.09.2021 20:43 Ответить
Может сын шефира тоже кого-то обижал...
показать весь комментарий
22.09.2021 23:24 Ответить
Юний месник.

Далеко піде.

Хіба що батьки тепер розкажуть, що суперечки так не вирішуються.
показать весь комментарий
23.09.2021 01:06 Ответить
І сміх і гріх! Пацан спалив попу "кормушку"! А він з тої кормушки годував свого сина Ох і "вчистив" мабуть він синочку! І не "по-божому" наклав "єпітим"ю" та змусив гріх відмолювать а "по-народному" - "ременяки всипав"!
показать весь комментарий
11.06.2023 14:33 Ответить
 
 