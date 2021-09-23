Зеленский - Джонсону: "Северный поток - 2" - геополитическое оружие России

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что стороны положительно оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

"За неполный год действия Соглашения уже есть конкретные результаты украинского-британского взаимодействия во многих сферах", - подчеркнул глава государства.

В частности, был отмечен рост двустороннего товарооборота в первом полугодии текущего года более чем на 70%.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон обменялись мнениями о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе. Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота.







Зеленский поблагодарил за поддержку британской стороны в создании "Крымской платформы", а также неизменное внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Глава государства передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.

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Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2".

Президент Украины подчеркнул, что данный проект является геополитическим оружием России. Собеседники также обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства.

Владимир Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом.